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الرئيسية | حوادث | توقيف عامل صباغة تحرش جنسيا بتلميذة بتازة

توقيف عامل صباغة تحرش جنسيا بتلميذة بتازة

توقيف عامل صباغة تحرش جنسيا بتلميذة بتازة
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 20:20

أوقفت الفرقة الأمنية المختلطة المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية عامل صباغة تابعا للشركة المكلفة بالإصلاح داخل الثانوية التأهيلية علي بن بري بتازة، للاشتباه في تورطه في التحرش جنسيا بتلميذة تتابع دراستها بالمؤسسة التعليمية ذاتها.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن توقيف العامل سالف الذكر جاء بعد البحث الذي باشرته الفرقة المذكورة في موضوع تدوينة رصدتها الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بتازة، تشير إلى تعرض تلميذة، يوم الجمعة الأخير، للتحرش الجنسي من قبل شخص بالقرب من مستوصف حي بين الجرادي، ومحاولته استدراجها بالقوة في طريق عودتها إلى بيت أسرتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية المذكورة قامت، إثرها، بالبحث في موضوع هذه التدوينة، حيث اهتدت إلى والد التلميذة المعنية، لتم اصطحابه نحو الدائرة الأولى للشرطة بتازة لتسجيل شكايته في الموضوع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه جرى، بعد التحري عن العامل المعني، إيقافه وإحالته على الدائرة الأولى للشرطة قصد الاستماع إليه في محضر رسمي، ليوضع، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ...... الاثنين 07 دجنبر 2020 - 20:33
لم يكفيه التحرش بها فقط وأيضا حاول استدراجها بالقوة.فلو نجح في أخذها بالقوة أو أصحابها بالقوة واغتصبهالخرج علينا بعض الذكور كما العادة اتهموها وقالوا أنها هي من ذهبت معه بخلاطرها أو يقولون لا نحن لا تتحرش بالانثى وهذه فقط الاعيب منها لي توقع بالذكر المؤذب المسكين والحنون
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2 - كولومبو الاثنين 07 دجنبر 2020 - 20:35
ضعف الطالب و المطلوب و اختصارا تسجل الشكايات فقط ضد البسطاء من المجتمع و تنكر جملة و تفصيلا في أماكن العمل حيث لغة التحرش اصبحت شبحا تطارد النساء و عملة وظيفية للترقي و الإستمرار .
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3 - ملاحظ الاثنين 07 دجنبر 2020 - 20:46
اذا كان قد حاول معها بالقوة ان تصطحبه فهذا ليس تحرشا بل هو محاولة اختطاف.
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