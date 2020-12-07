توقيف عامل صباغة تحرش جنسيا بتلميذة بتازة

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت الفرقة الأمنية المختلطة المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية عامل صباغة تابعا للشركة المكلفة بالإصلاح داخل الثانوية التأهيلية علي بن بري بتازة، للاشتباه في تورطه في التحرش جنسيا بتلميذة تتابع دراستها بالمؤسسة التعليمية ذاتها.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن توقيف العامل سالف الذكر جاء بعد البحث الذي باشرته الفرقة المذكورة في موضوع تدوينة رصدتها الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بتازة، تشير إلى تعرض تلميذة، يوم الجمعة الأخير، للتحرش الجنسي من قبل شخص بالقرب من مستوصف حي بين الجرادي، ومحاولته استدراجها بالقوة في طريق عودتها إلى بيت أسرتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية المذكورة قامت، إثرها، بالبحث في موضوع هذه التدوينة، حيث اهتدت إلى والد التلميذة المعنية، لتم اصطحابه نحو الدائرة الأولى للشرطة بتازة لتسجيل شكايته في الموضوع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه جرى، بعد التحري عن العامل المعني، إيقافه وإحالته على الدائرة الأولى للشرطة قصد الاستماع إليه في محضر رسمي، ليوضع، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية.