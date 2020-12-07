24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مخاطر ارتفاع درجات الحرارة تهدد العالم بالجفاف والكوارث الطبيعية
- تتويج "صيف غير عادي" في مهرجان "لانثروطي"
- الحرب واللجوء
- هيمنة أمريكية صينية على سوق الأسلحة العالمي
- القضاء الجزائري يدين الناشط "طابو" بسنة سجنا
جبهة البوليساريو تفشل في انتزاع قرارات داعمة بقمة الاتحاد الإفريقي (5.00)
"مجلس حقوق الإنسان" يستدرك إغفال "دروس التاريخ في التنمية" (5.00)
- جبهة البوليساريو تفشل في انتزاع قرارات داعمة بقمة الاتحاد الإفريقي - (57)
- عصيد: "التخوين" يدمّر الحركة الأمازيغية.. ورغبات "التحزيب" محدودة - (48)
- أطر طبية تقود "حملات تواصلية" لإقناع المغاربة بفعالية اللقاح الصيني - (48)
- المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (45)
- رئيس جنوب إفريقيا يتبرأ من انفصاليي البوليساريو - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف عامل صباغة تحرش جنسيا بتلميذة بتازة
أوقفت الفرقة الأمنية المختلطة المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية عامل صباغة تابعا للشركة المكلفة بالإصلاح داخل الثانوية التأهيلية علي بن بري بتازة، للاشتباه في تورطه في التحرش جنسيا بتلميذة تتابع دراستها بالمؤسسة التعليمية ذاتها.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن توقيف العامل سالف الذكر جاء بعد البحث الذي باشرته الفرقة المذكورة في موضوع تدوينة رصدتها الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بتازة، تشير إلى تعرض تلميذة، يوم الجمعة الأخير، للتحرش الجنسي من قبل شخص بالقرب من مستوصف حي بين الجرادي، ومحاولته استدراجها بالقوة في طريق عودتها إلى بيت أسرتها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية المذكورة قامت، إثرها، بالبحث في موضوع هذه التدوينة، حيث اهتدت إلى والد التلميذة المعنية، لتم اصطحابه نحو الدائرة الأولى للشرطة بتازة لتسجيل شكايته في الموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه جرى، بعد التحري عن العامل المعني، إيقافه وإحالته على الدائرة الأولى للشرطة قصد الاستماع إليه في محضر رسمي، ليوضع، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية.