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كُتّاب وآراء
عناصر دركية تفُك لُغز اختفاء "قاصر" بمدينة تزنيت
تمكّنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تزنيت، مساء الاثنين، من فك لغز اختفاء فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 كانت موضوع نداء اختفاء عمّمته عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تواريها عن الأنظار عشية الأحد بمسقط رأسها بجماعة بونعمان.
وأسفرت العملية، التي تمّت على مستوى المجال الحضري لتزنيت، عن توقيف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، للاشتباه في تورطه في التّغرير بالمُختفية، حيث أُخضع لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تُجريه مصالح المنطقة الإقليمية للأمن تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، قصد معرفة جميع ظروف الواقعة وملابساتها.
وكانت أسرة القاصر قد وضعت شكاية لدى سرية الدرك الملكي بخصوص اختفاء ابنتها (ف، أ) في ظروف غامضة، مباشرة بعد خروجها من منزل عائلتها بدوار "الدير ندموسى" التابع لنفوذ آيت براييم بضواحي تزنيت.