‪تفكيك عصابة متخصصة في السرقة ضواحي وزان‬

هسبريس من وزان

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة عين دريج التابعة لإقليم وزان، الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في إطار عصابة إجرامية تتعاطى للسرقات الموصوفة واعتراض سبيل المواطنين، آخرها السطو على سيارة من أمام مسجد الجماعة الترابية.

وذكرت مصادر هسبريس أن عملية التوقيف جاءت بناء على شكايات تفاعلت معها عناصر الدرك الملكي بقيادة قائد السرية، وأفضت إلى توقيف أحد أفراد العصابة، وهو من أبناء المنطقة، فيما لاذ شريكاه بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما مكنت التحريات المتواصلة من توقيف باقي أفراد العصابة بجبل قريب من مركز جماعة لمجاعرة.

وتم اقتياد كل أفراد العصابة الإجرامية، الذين كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء، إلى مخفر الدرك الملكي بعين دريج، قصد الاستماع إليهم في محضر رسمي، كل حسب المنسوب إليه؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على القضاء.