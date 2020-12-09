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الرئيسية | حوادث | الدرك يتصدى لترويج الممنوعات في ضواحي اشتوكة‬

الدرك يتصدى لترويج الممنوعات في ضواحي اشتوكة‬

الدرك يتصدى لترويج الممنوعات في ضواحي اشتوكة‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 05:25

أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بلفاع، ضواحي إقليم اشتوكة، في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ترويجه مختلف أنواع الممنوعات نواحي الجماعة الترابية إنشادن.

ووفق مصادر هسبريس، فإن توقيف المشتبه فيه جاء بعد إخبارية بوجود المعني في منطقة خلاء متلبسا بترويج الممنوعات، إذ أسفرت عملية مطاردته عن إيقافه، وبعد تفتيشه جرى حجز كمية مهمة من سنابل القنب الهندي وأخرى من مخدر "الشيرا"، ودرّاجة نارية كان يستعين بها الموقوف لترويج مواده المحظورة.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بمحكمة إنزكان، أعطت تعليماتها إلى عناصر الدرك بوضع المشتبه فيه قيد الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، مع عرضه على وكيل الملك في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إليه.

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