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البحث عن الكنوز يورّط 4 أشخاص نواحي سطات

البحث عن الكنوز يورّط 4 أشخاص نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 23:10

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأولاد سعيد سرية سطات، الثلاثاء، في توقيف 4 أشخاص، من بينهم فقيه، تتراوح أعمارهم بين 30 و53 سنة بدون سوابق قضائية، للاشتباه في تورّطهم في التنقيب عن الكنوز، على مستوى قصبة كدانة نواحي مدينة سطات.

وحسب المعطيات الأولية التي توصّلت بها هسبريس، فإن دورية للدرك الملكي كانت في إطار المراقبة الروتينية صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن تتمكّن من إيقاف أربعة أشخاص منهمكين في التنقيب عن الكنوز، أحدهم من منطقة كدانة نواحي سطات؛ في حين يشغل الفقيه قيّما دينيا بأحد المساجد بأولاد فرج نواحي عاصمة دكّالة.

وأسفر التفتيش الاحترازي، الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد، عن حجز معدّات وآلات متطوّرة وطلاسم وبخور، فضلا عن سيارتين خفيفتين، إذ جرى اقتياد الجميع نحو مقر الدرك بأولاد سعيد، مع قطر السيارتين نحو المحجز.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بالاستماع إلى المشتبه فيهم الأربعة، في محاضر تمهيدية، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على سلطة الملاءمة؛ للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، واتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم.

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