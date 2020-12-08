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كُتّاب وآراء
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هزة أرضية تضرب عرض الساحل قبالة البيضاء
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:04
أفاد المعهد الوطني للجيو-فيزياء، في بلاغ له، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجات على سلم ريشتر سجلت، الثلاثاء، بعرض الساحل الأطلسي.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 220 كيلومترا عن الدار البيضاء، وقعت على الساعة الخامسة عصرا و35 دقيقة و44 ثانية، بتوقيت غرينيتش+1.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 30 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.028 درجة وخط الطول 9.259 درجة.
وتابع البلاغ موضحا أن الأمر يتعلق بهزة "غير محسوسة" وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - محمد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:20
لا أعلم متى يدركني الموت فمن يحبني أو يعرفني يقرؤها للنهاية بنفس راضية مع العمل بما فيها.
قد أكون في يوم من الأيام إغتبت أحدا بقلبي أو لساني أو بنفسي أو مع جماعة بقصد أو بدون قصد أو أخطأت بحق أحد فإن الله لا يسامح من اغتاب حتى يسامحه من اغتابه وأتمنى ممن يقرأ رسالتي أن يقبل اعتذاري فقد كثر موت الفجأة ولا أعلم متى يدركني الموت فمن يحمل في قلبه لي خدوشا صغيرة قد أحدثتها له فليخبرني أو يعتقني لوجه الله لعلي كنت أمازحه فأثقلت عليه أو لامست جرحا أو أيقظت ذكريات أو سببت له وجعا دون قصد وأتمنى من الله أن يرفع أعمالنا إليه وقلوبنا صافية ونفوسنا طاهرة . سامحونى لعل الله يغفر لنا.
اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت وما أعلنت وماأنت أعلم به مني أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت.
قد أكون في يوم من الأيام إغتبت أحدا بقلبي أو لساني أو بنفسي أو مع جماعة بقصد أو بدون قصد أو أخطأت بحق أحد فإن الله لا يسامح من اغتاب حتى يسامحه من اغتابه وأتمنى ممن يقرأ رسالتي أن يقبل اعتذاري فقد كثر موت الفجأة ولا أعلم متى يدركني الموت فمن يحمل في قلبه لي خدوشا صغيرة قد أحدثتها له فليخبرني أو يعتقني لوجه الله لعلي كنت أمازحه فأثقلت عليه أو لامست جرحا أو أيقظت ذكريات أو سببت له وجعا دون قصد وأتمنى من الله أن يرفع أعمالنا إليه وقلوبنا صافية ونفوسنا طاهرة . سامحونى لعل الله يغفر لنا.
اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت وما أعلنت وماأنت أعلم به مني أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2 - بوشعيب مساعد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:21
اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.
3 - مقاتل مغربي في الصحراء الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:24
هاذه الهزة سببها صاروخ امركي الصنع اطلقته حفنة من المرتزقة من تندوف حذاري ايها البيظاوين كنو مجندين لذرع هاذه المرتزقة وأنا هنا في العيون في الصف الأول مع جنودنا الاحرار
4 - كولومبو الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:24
و كان الله لطيفا بعباده هزة أرضية على مشارف الدار البيضاء و اكاد اجزم ان الغالبية العظمى من الساكنة لم تشعر بها و نحمد الله و نشكره على لطفه و تسليمه و في المقابل على السكان الحذر و اليقظة من هزات أخرى ارتدادية لقدر الله من وقوعها.
5 - karima kari الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:25
الله يلطف بنا يارب والله يخرج علينا هاد العام بخير يارب
6 - مغربية و افتخر الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:27
اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير
7 - المصطفاوي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:42
اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير، فإنك أنت اللطيف القدير، رب لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه.
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