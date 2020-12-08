هزة أرضية تضرب عرض الساحل قبالة البيضاء

هسبريس من الرباط

أفاد المعهد الوطني للجيو-فيزياء، في بلاغ له، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجات على سلم ريشتر سجلت، الثلاثاء، بعرض الساحل الأطلسي.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 220 كيلومترا عن الدار البيضاء، وقعت على الساعة الخامسة عصرا و35 دقيقة و44 ثانية، بتوقيت غرينيتش+1.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 30 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.028 درجة وخط الطول 9.259 درجة.

وتابع البلاغ موضحا أن الأمر يتعلق بهزة "غير محسوسة" وفق تعبيره.