قتيل و5 جرحى في انقلاب شاحنة نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي سائق شاحنة، الثلاثاء، مصرعه على الفور نتيجة حادثة سير؛ في حين أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، كانوا صدفة بالقرب من مكان الحادث، أغلبهم نساء، قبل انحراف شاحنة عن الطريق وانقلابها، على مستوى المدارة الموجودة بمدخل مدينة الكارة بإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن السائق "ح، ش"، المزداد سنة 1994 بسيدي عبد الكريم والأعزب والقاطن قيد حياته بدوار شرقاوة جماعة رياح إقليم برشيد، فَقَدَ السيطرة على الشاحنة في المنحدر المؤدي إلى مدارة مدخل مدينة الكارة.

وأضافت المصادر ذاتها أن سائق الشاحنة فارق الحياة على الفور؛ فيما أصيب الأشخاص الخمسة بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الكارة سرية برشيد وممثل السلطة المحلية بعاصمة المداكرة إلى مكان الحادثة قصد المعاينة، وقاموا بتوجيه الجرحى نحو المرفق الصحي سالف الذكر عبر سيارات إسعاف؛ في حين وضعت جثة السائق الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة البحث القضائي المفتوح، لكشف في ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الحادث خلّف استنكارا في صفوف عدد من الجمعويين بمدينة الكارة، حيث قال رضوان الحجبي وهو فاعل جمعوي بالكارة، في تصريح لهسبريس، إن ضيق المدارة ووجود منحدر شديد بمدخل المدينة الذي وقعت فيه الحادثة، يتسببان في حوادث خطيرة، خلفت ضحية وجرحى عدّة ونفوق أغنام، خصوصا في صفوف الشاحنات والحافلات القادمة من اتجاه مدينة ابن أحمد، وطالب المتحدّث الجهات المختصة بتوسيع المدارة وإعادة هيكلتها، تفاديا لسقوط ضحايا مفترضين.