إحباط تهريب زواحف وسحليات عبر مطار أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أحالت مصالح الأمن بمطار أكادير المسيرة، الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة المختصة، مواطنا سويديا يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب 1600 من الزواحف والسحليات.

وبحسب مصدر أمني، فقد مكنت عملية المراقبة الأمنية من ضبط الزواحف المهربة مخبأة بعناية داخل منتجات للصناعة التقليدية، فيما أظهرت الأبحاث قيام المشتبه فيه بجمع هذه الكائنات، التي تصنف ضمن الأحياء المحمية بموجب القوانين البيئية الدولية، أثناء تواجده بنواحي مدينة تيزنيت لتهريبها نحو الدول الإسكندنافية.

وجرى إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تم وضع الزواحف المحجوزة رهن إشارة مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر قصد إعادة إطلاقها بالمحميات الطبيعية بالمنطقة.