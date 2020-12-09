أمن العيون يوقف عصابة ويحجز طنّين من الشيرا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر أمنية من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وذلك في إطار عملية ناجحة بمدينة العيون.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن العملية عرفت استخدام السلاح الوظيفي بشكل تحذيري، من أجل ضبط شاحنة محملة بالمخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن كمية المخدرات المحجوزة بلغت حوالي طُنّيْن من "الشيرا"؛ فيما جرى توقيف 4 أشخاص على خلفية نشاطهم ضمن شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات.

وإلى جانب المخدرات المحجوزة، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى حجز عدد من الزوارق والمحركات.