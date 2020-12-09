24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتفاقية تسوّي ضرائب شركات التجارة والخدمات‎ (5.00)

  2. حرارة الانتخابات توسّع الترحال وترفع المواجهة بين الأحزاب السياسية (5.00)

  3. تأخر الأجور يثير استياء عمال النظافة في العاصمة (5.00)

  4. اجتماع بإقليم الحوز يسلط الضوء على وضعية الماء (5.00)

  5. زيارة زعيم "اليمين الإسباني المتطرف" تثير احتجاجات بجُزر الكناري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أمن العيون يوقف عصابة ويحجز طنّين من الشيرا

أمن العيون يوقف عصابة ويحجز طنّين من الشيرا

أمن العيون يوقف عصابة ويحجز طنّين من الشيرا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:10

تمكنت عناصر أمنية من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وذلك في إطار عملية ناجحة بمدينة العيون.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن العملية عرفت استخدام السلاح الوظيفي بشكل تحذيري، من أجل ضبط شاحنة محملة بالمخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن كمية المخدرات المحجوزة بلغت حوالي طُنّيْن من "الشيرا"؛ فيما جرى توقيف 4 أشخاص على خلفية نشاطهم ضمن شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات.

وإلى جانب المخدرات المحجوزة، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى حجز عدد من الزوارق والمحركات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.