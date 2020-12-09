محاولة تصدير مخدرات تورط شخصا في مدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على أنظار النيابة العامة المختصة شخصا، يبلغ من العمر 51 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات ومحاولة تصديرها، مع تسهيل استعمالها للغير.

ووفق ما أورده مصدر أمني لهسبريس فإن فرقة محاربة العصابات فتحت بحثا قضائيا خلال شهر نونبر المنصرم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية العثور على كمية من مخدر الشيرا عبارة عن 16 صفيحة يبلغ وزنها 40 كيلوغراما، مدسوسة بعناية داخل علب كارتونية خاصة بمستلزمات التجميل والاستحمام.

وأفاد المصدر ذاته بأن الشحنة المذكورة كانت متوجهة إلى إحدى الدول الأوربية عبر إحدى وكالات الأسفار المتخصصة في النقل الدولي للبضائع؛ في حين مكنت الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها من تشخيص هوية المرسل، وكذا تحديد مكان تواجده، وبالتالي إلقاء القبض عليه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يوضح المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر ووجهة كمية مخدر الشيرا المحجوزة، وكذا رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية؛ فيما تبقى الأبحاث متواصلة قصد توقيف كل من ثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في إطار العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، بهدف مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يضيف مصدر الجريدة.