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الرئيسية | حوادث | الضرب بالسلاح الأبيض يورط شخصين بمكناس

الضرب بالسلاح الأبيض يورط شخصين بمكناس

الضرب بالسلاح الأبيض يورط شخصين بمكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 22:20

تفاعلت ولاية أمن مكناس بسرعة فائقة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، يظهر فيه أشخاص على متن سيارتين خفيفتين وهم يتبادلون العنف فيما بينهم بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام.

ووفقا لما أفاد به هسبريس مصدر أمني، فقد أوضحت الأبحاث والتحريات، المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الواقعة تتعلق بقضية للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض تعالجها حاليا مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية بمدينة مكناس، والتي تمكنت من تشخيص هويات جميع المشتبه فيهم الذين يظهرون في الشريط وتوقيف اثنين منهم؛ أحدهما قاصر السن، والثاني يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.

كما مكنت أيضا إجراءات البحث والتفتيش، يضيف المصدر ذاته، من حجز السيارتين المستعملتين من لدن المشتبه فيهم وأيضا السلاح الأبيض الذي كان بحوزتهم خلال ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد جرى إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع القاصر الموقوف لإجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. ولا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف المصدر ذاته.

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