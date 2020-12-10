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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يسقط شخصيْن في يد أمن فاس

ترويج المخدرات يسقط شخصيْن في يد أمن فاس

ترويج المخدرات يسقط شخصيْن في يد أمن فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 10 دجنبر 2020 - 00:14

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدري الكوكايين والشيرا.

وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى وسط المدينة الجديدة من العاصمة العلمية على متن سيارة خفيفة بعد وضعت عناصر الشرطة المتدخلة كمينا محكما للشخصين المعنيين.

وأبرز المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 105 غرامات من مخدر الكوكايين عبارة عن لفافات جاهزة للبيع ومادة خام، وصفيحتين من مخدر الشيرا، علاوة عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات، وهواتف محمولة.

كما أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من لدن مصالح الشرطة بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، يضيف المصدر ذاته، أن أحد الشخصين الموقوفين يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل حيازة وترويج المخدرات الصلبة مع الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وكذلك من أجل حيازة وترويج مخدري الكيف والشيرا.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، يوضح مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية.

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