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الرئيسية | حوادث | محاربة الممنوعات تسقط مبحوثا عنه بمدينة تزنيت

محاربة الممنوعات تسقط مبحوثا عنه بمدينة تزنيت

محاربة الممنوعات تسقط مبحوثا عنه بمدينة تزنيت
مصطفى البكار
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 22:21

أوقفت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية بتزنيت، الأربعاء، شخصا عشرينيا موضوع مذكرة بحث في قضية متعلقة بالاتجار بالمخدرات وترويج مسكر ماء الحياة.

ووفقا لمصدر جريدة هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه به المتحدر من جماعة بونعمان داخل أحد الفنادق المتواجدة بتزنيت على إثر تنقيطه من طرف العناصر الأمنية في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا على الصعيد الوطني، قبل أن يتم تسليمه لمصالح الدرك الملكي بصفتها صاحبة الاختصاص الترابي.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف، البالغ من العمر 22 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل متابعته بالأفعال المنسوبة إليه والتحقيق معه حول علاقته بواحد من أكبر تجار المخدرات الموقوف مؤخرا بإقليم تزنيت.

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