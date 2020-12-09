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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة لحيازة وترويج الشيرا في إنزكان

تفكيك عصابة لحيازة وترويج الشيرا في إنزكان

تفكيك عصابة لحيازة وترويج الشيرا في إنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 22:40

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان من توقيف ثلاثة أشخاص، كلهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بالمخدرات.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة آيت ملول، وذلك مباشرة بعد قدومه من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش من حجز 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية داخل تجويفات هيكل السيارة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف شخصين آخرين على مستوى مدينة أكادير، كانا بصدد انتظار تسلم شحنة المخدرات المحجوزة.

وجرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه العملية.

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