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الرئيسية | حوادث | الوكيل العام يفتح تحقيقا في صفقة مهرجان الزعفران

الوكيل العام يفتح تحقيقا في صفقة مهرجان الزعفران

الوكيل العام يفتح تحقيقا في صفقة مهرجان الزعفران
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:08

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة تالوين بإقليم تارودانت، من أجل شبهة "اختلاس أموال عمومية"، وفق ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتأتي إحالة رئيس جماعة تالوين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، على خلفية افتراض وجود شبهة تلاعبات مالية بخصوص الدعم المخصص لمهرجان الزعفران الذي أقيم بالمنطقة، والذي جرت العادة على تنظيمه سنويا.

في المقابل، أوضح حسن أودال، رئيس جماعة تالوين بإقليم تارودانت، أن "الأمر لا يعدو أن يكون تشويشا سياسيا، لأن القانون واضح، ومن خرقه يستحق أن يعاقب"، مضيفا: "يجب أن نترك القضاء يحكم، فهو المؤسسة التي أعطاها الدستور حق الاتهام القائم على البينة والدليل".

وواصل أودال في تصريح لهسبريس قائلا إن "صفقة المهرجان تمت الموافقة عليها من طرف عمالة الإقليم، وتم تكليف مقاولة بتنظيم المهرجان، بشكل يحتم احترام قوانين الصفقات العمومية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية".

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