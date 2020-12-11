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بيع "شواهد كورونا" يوقع مستخدما في قبضة الأمن

بيع "شواهد كورونا" يوقع مستخدما في قبضة الأمن
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 03:12

تمكنت مصالح الأمن التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، الخميس، من إيقاف مستخدم بأحد المستشفيات بالمدينة ذاتها على خلفية تورّطه في منح شواهد الخلو من "كوفيد 19"، دون إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية لطالبي تلك الشواهد.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة تلقى شكاية من إدارة المستشفى حول قيام أحد المستخدمين بتزوير "شواهد كورونا" وبيعها بمقابل مادّي، من أجل الإدلاء بها عند الحاجة.

وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل الملك أمر بإيقاف المشتكى به ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتحقيق معه حول مدى ضلوعه في توفير "شواهد الخلو من كوفيد 19" لفائدة الراغبين في مغادرة التراب الوطني.

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