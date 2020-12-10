"مكافحة العصابات" تتصدى لترويج المخدرات بمكناس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و73 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة.

وأفاد المصدر ذاته بأن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزتهما على 1516 قرصا مخدرا من نوع "إكستازي" و"ريفوتريل" وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخصين المعنيين، يضيف المصدر ذاته.