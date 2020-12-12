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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة لتهريب "الشيرا" بمطار طنجة الدولي

إحباط محاولة لتهريب "الشيرا" بمطار طنجة الدولي

إحباط محاولة لتهريب "الشيرا" بمطار طنجة الدولي
هسبريس من طنجة
السبت 12 دجنبر 2020 - 07:20

أحالت مصالح الشرطة بمفوضية أمن مطار طنجة الدولي، الجمعة، سيدة من أصول مغربية تحمل الجنسية الإسبانية، وتبلغ من العمر 38 سنة، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتورطها في قضية تتعلق بحيازة المخدرات ومحاولة تهريبها عبر مركز حدودي في حالة تلبس.

ووفق إفادة مصدر أمني، فإن عناصر الأمن المكلفة بتفتيش المسافرين عبر النقطة الحدودية بمطار طنجة الدولي، وأثناء قيامها بإجراءات التفتيش اللازمة للمسافرين المتوجهين إلى بروكسيل، "أثار انتباهها تواجد أجسام غريبة مدسوسة في الهيكل الداخلي لحقيبة إحدى المسافرات".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم إخضاع الحقيبة المشكوك فيها بحضور صاحبتها لجس يدوي وتفتيش دقيق، أسفر عن حجز 05 كيلوغرامات و100 غرام من مخدر الشيرا، مدسوسة بعناية في الهيكل الداخلي للحقيبة".

وقد تمت إحالة الموقوفة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة للبحث معها حول الموضوع.

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