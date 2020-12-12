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الرئيسية | حوادث | درك النواصر يحقق مع وادو بسبب "تعنيف سائق"

درك النواصر يحقق مع وادو بسبب "تعنيف سائق"

درك النواصر يحقق مع وادو بسبب "تعنيف سائق"
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 12 دجنبر 2020 - 11:32

فتح الدرك الملكي بمنطقة النواصر تحقيقا في حادث اعتداء لاعب كرة القدم الدولي السابق عبد السلام وادو على سائق حافلة، كانت تقل طاقم نادي المولودية الوجدية من مطار محمد الخامس صوب مدينة الدار البيضاء.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس هذا الصباح فإن مدرب المولودية الوجدية عبد السلام وادو شرع في "ضرب" سائق الحافلة، قبل أن يدفعه ليسقط خارجها، ما تسبب له في جروح عديدة على مستوى الوجه، ورضوض في جسمه.

وحضرت عناصر الدرك الملكي بالنواصر على عجل، حيث أوقفت عبد السلام وادو، وتوجهت به إلى مقر مركز الدرك، حيث تم الاستماع إلى أطراف النزاع.

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