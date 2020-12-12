‪تفكيك شبكة إجرامية لحيازة وتهريب الشيرا بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و50 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في محاولة تهريب طنين و890 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنتين للنقل الطرقي للبضائع.

وأورد مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط شاحنتين وسيارة نفعية بالقرب من منطقة "سيدي بيبي" ومدينة أيت ملول، فضلا عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية؛ في حين مكنت إجراءات التفتيش المنجزة داخل الشاحنتين من ضبط 114 رزمة من المخدرات، بلغ وزنها الإجمالي طنين و890 كيلوغراما، كانت معبأة بشكل محكم ضمن شحنة من مخلفات المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة وسلاح أبيض.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد جميع امتداداتها وارتباطاتها على المستويين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يورد المصدر ذاته.