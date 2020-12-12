إيقاف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمطار الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري، مبحوث عنه من قبل السلطات الفرنسية للاشتباه في ارتباطه بشبكات للتهريب الدولي للمخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

وتم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم.