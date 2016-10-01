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كُتّاب وآراء
طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف
جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بسبب تصريح لعمدة الرباط، محمد صديقي، تحدث فيه عن تجربة مدينة طوكيو التي خصصت حافلات خاصة بالنساء في "المترو"، كإجراء ضمن إجراءات أخرى لمحاربة العنف ضد النساء.
واعتُبر هذا التصريح من طرف عدد من المعلقين المغاربة خطوة غير جيدة ولن تحل المشكل، بل إنها ستكرس التمييز وتحتكم إلى أيديولوجية تفرق بين الجنسين؛ فيما رأى آخرون أنها فكرة ممتازة ومعمول بها في عدد من مدن العالم، ومن شأنها توفير نقل خاص اختياري للمرأة خلال فترات الذروة.
ولجأت ابتسام العزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى وضع سؤال حول هذا الموضوع على وزير الداخلية في البرلمان، حيث اعتبرت أن الأمر "خطير ويضرب عرض الحائط كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية بالمغرب".
وأثارت البرلمانية في سؤالها "استغراب الرأي العام المحلي والوطني من اعتزام تخصيص حافلات للنقل العمومي الحضري بشكل حصري للنساء بغاية الفصل بين الجنسين في وسائل النقل العمومية، بدعوى محاربة ظاهرة التحرش والعنف ضد النساء"، متسائلةً عن حقيقة هذا المشروع.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد صديقي، عمدة الرباط، إن حديثه عن الحافلات الوردية كان في إطار اختتام الحملة الوطنية الـ15 لمحاربة العنف ضد النساء، التي تنظمها سنوياً وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مبدياً اهتمامه بتجربة النقل الخاص بالنساء.
وأضاف العمدة أنه جرى توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة، ستقوم بموجبها الجماعات المحلية بجهة الرباط بمجموعة من الإجراءات في اتجاه محاربة العنف ضد النساء؛ كما أشار إلى أن العاصمة ومراكش كانتا ضمن المدن العشرين على المستوى العالمي التي وقعت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية بخصوص هذا الموضوع.
ونفذت جماعة الرباط بموجب هذه الاتفاقية الموقعة مع المنظمة الأممية عدداً من الإجراءات، من ضمنها توفير الإنارة الكافية في الأماكن العمومية، وقال صديقي: "خلال اللقاء الختامي لحملة محاربة العنف ضد النساء أوردت تجربةً في طوكيو، حيث يتم استعمال المترو بشكل كبير، ولجأ المسؤولون هناك إلى تخصيص قاطرات باللون الوردي للنساء في أوقات الذروة".
وأضاف عمدة العاصمة الرباط: "في طوكيو ليسوا مسلمين أو عربا، ومع ذلك خصصوا هذه القاطرات الخاصة بالنساء لتوفير جو من الأمان بعيداً عن الازدحام والاكتظاظ في أوقات الذروة، وهي عبارة عن قاطرات من ضمن أخرى في المترو".
ويرى صديقي أنه لا مانع من استلهام مثل هذه التجربة كإجراء من ضمن إجراءات أخرى يمكن اعتمادها لمحاربة العنف ضد النساء في الفضاء العام بالرباط، وقال: "إن تم تخصيص قاطرة في الطرام بالرباط للنساء فما العيب في ذلك؟".
يشار إلى أن الحملة الوطنية الخامسة عشرة لمحاربة العنف ضد النساء اختير شعار لها بعنوان "بلغوا عنه"، في دعوة إلى التبليغ عن مظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة في النقل العمومي، وخصوصاً في الأوقات التي تعرف فيها خطوط النقل اكتظاظاً ملحوظاً.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
سياسة الضحك على الذقون مازالت مستمرة.
Je pense que c'est bien de laisser aux femmes le chois de prendre un bus qui leur est reservé ou monter dans un bus ordinaire, c'est ca la democratie.
هذا ليس حلا !!
سيري ا ختي ايلا بغيتي الاختلاط شغلك هذاك احنا بغينا هاد الحافلات و هاد الفصل لاننا ضقنا ذرعا بالتحرشات و دفعني ندفعك.. فنظري ان هذا خيارنا الوحيد لاننا لا يعقل ان نبدل العقليات و الاخلاقيات.. اللهم وضع قوانين قاسية المتحرشين..
حنان
قلة له هدا ليس له أي علاقة بالإسلام بل له علاقة بمجتمعات المتخلفة التي تشكل خطرا على حريتها. وأنا مستعد أن أضع زوجتي أو بنتي في carton لكي تحمي نفسها من هائلاء المتعصبين و الغوغاء، لأن ليس هناك قنون صارم يحميهم من هائلاء .
عوض تربية الاجيال و زرع الاخلاق الطيبة باش هوما يكونو صالحين و متخلقين ويوفرو ليهم الشغل نخليوهم غارقين فالبطالة و الادمان والانحطاط الاخلافي و مين تبان هاد الظواهر نزيدو البوليس و الغرامات و نفرقوهم فالطوببساترحنا اثلا عندنا ازمة مواصلاتو ماكاينش بعد.نظر اولا غيرة علا البلاد.
دير لنساء وشابات فاش يخدمو الشريف
نحن الشعب نبايع محمد السادس ولي امرنا اذا لم نعد نريد لا احزاب و لا برلمان و لا جمعيات حقوق الزندقة و الفساد
الإختلاط محرم شرعا إلا ما دعت الحاجة إليه . ولسنا ننتظر من اليابان أن تُعلمنا الأخلاق ففي ديننا ما يُغنينا .
يجب على الدولة إنشاء مرافق لتفريغ الطاقات السالبة وإنشاء مسارح للترفيه و كتاتيب لتدريس وشرح القرآن للصغار والكبار
لمثل هذا يسمونه كوكب اليابان
plus de 30 ans alors qu au maroc on a a peine 2 lignes
de tramway dans 2 villes de 6 millions d habitants
بالله عليكم؟ وهل نحن اصلا نتوفر على حافلات في المستوى ، حتى نطالب بحافلات للمرأة اوحافلات للرجل ؟؟
ها العار ديروا لينا غير حافلات في المستوى بحال الناس في دول اخرى ؟ اما الاختلاط الدي يتحدث عنه بعض البعض فهو موجود تقريبا في جل دول العالم ، ولا يطالب بمنعه سوى بعض العقول المريضة من المكبوثين الذين تشكل لهم المراة عقدة ابدية؟!
وقوله تعالی: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) سورة التوبة
لم يرى منكم الشعب سوى الشفوي والوعود الكاذبة؟
عِوَض المطالبة بحافلة للنساء واُخرى الرجال كنتم على الأقل استيراد حافلات في المستوى للمواطنين عِوَض هده الحافلات الموجودة اليوم التي لا تليق حتى للحيوانات وما بالكم بالبشر؟
هذا ليس بغريب ، انقلبت الموازين...إذا كانت هذه البرلمانية إحساسها خشبي فلا تحس بما معنى الأنوثة ،واحترام المرأة مع العلم أنها تعلم علم اليقين أن الحافلات بالمغرب مكتضة...
إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة.
السلام عليكم
فكيف تحدون من العنف ضد النساء في البيت؟
المرأة في فرنسا إذا قدمت دعوى ضد زوجها أو أخيها ممن عنفها يستجاب لدعواها بفتح تحقيق.
وهنا إذا عنفت المرأة وأرادت تقديم دعوى يسألونها هل جرحت جرحا خطيرا وهل لك شهود؟!!!!!
في الوقت الذي بدأت السعودية تبحث عن حلول للحد من "العزل" بدأ هذا يبحث عن وسائل للعزل!!!!ما هذا التردي؟ هل أنتم عاجزون عن إيجاد الحلول المناسبة؟؟
جربوا فقط إنعاش الشغل وسترون أن الأخلاق ستتحسن.الشغل=الكرامة. البطالة= كل أنواع العنف..
تردي الأخلاق مرتبط بتردي التعليم والشغل..إذا كنتم عاجزين فاستقيلوا واتركوا غيركم يتحمل المسؤولية كما أمر الملك رعاه الله.
Comme le Japon, le Mexique s'est mis très tôt à introduire des transports 100% féminins en 2000. Dans ce pays d'Amérique centrale, les trains ne sont pas exclusivement réservés aux femmes, mais chacun d'entre eux possède quelques wagons spécialement pour elles. Une décision bien perçue par la population, qui respecte cette séparation et qui n'a donc pas vu d'inconvénients à ce que l'opération se poursuivre avec les "pinks taxis" (taxis roses), conduis le plus souvent par des femmes et équipés de boutons d'alarmes.
اظن انها فكره تستحق مناقشتها ربما تحل المشكل قبل ان نصل الى حرب شامله بين الرجال والنساء في بلدنا الحبيب. والسلام
المسالة اذن مسالة تربية واخلاق وسلوك واحترام للاخر ..
مشكل دولنا العربية والاسلامية مجتمعاتها للاسف الشديد يطغى عليها الجهل والتخلف والكبث ولا يَرَوْن في المراة سوى الجنس!
لكي تتجاوز هذا التخلف مستقبلا يجب علينا ان نلقن ابناءنا تعليم جيد وتربية صحيحة مثلما هو موجود في كل الدول المتقدمة التي تحترم فيها المراة بشكل كبير،، والا سنبقى متخلفين ابد الدهر ولا تنفعنا حينذاك لا حافلة النساء ولا حافلة الرجال.