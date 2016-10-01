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الرئيسية | المرأة | طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف

طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف

طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:00

جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بسبب تصريح لعمدة الرباط، محمد صديقي، تحدث فيه عن تجربة مدينة طوكيو التي خصصت حافلات خاصة بالنساء في "المترو"، كإجراء ضمن إجراءات أخرى لمحاربة العنف ضد النساء.

واعتُبر هذا التصريح من طرف عدد من المعلقين المغاربة خطوة غير جيدة ولن تحل المشكل، بل إنها ستكرس التمييز وتحتكم إلى أيديولوجية تفرق بين الجنسين؛ فيما رأى آخرون أنها فكرة ممتازة ومعمول بها في عدد من مدن العالم، ومن شأنها توفير نقل خاص اختياري للمرأة خلال فترات الذروة.

ولجأت ابتسام العزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى وضع سؤال حول هذا الموضوع على وزير الداخلية في البرلمان، حيث اعتبرت أن الأمر "خطير ويضرب عرض الحائط كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية بالمغرب".

وأثارت البرلمانية في سؤالها "استغراب الرأي العام المحلي والوطني من اعتزام تخصيص حافلات للنقل العمومي الحضري بشكل حصري للنساء بغاية الفصل بين الجنسين في وسائل النقل العمومية، بدعوى محاربة ظاهرة التحرش والعنف ضد النساء"، متسائلةً عن حقيقة هذا المشروع.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد صديقي، عمدة الرباط، إن حديثه عن الحافلات الوردية كان في إطار اختتام الحملة الوطنية الـ15 لمحاربة العنف ضد النساء، التي تنظمها سنوياً وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مبدياً اهتمامه بتجربة النقل الخاص بالنساء.

وأضاف العمدة أنه جرى توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة، ستقوم بموجبها الجماعات المحلية بجهة الرباط بمجموعة من الإجراءات في اتجاه محاربة العنف ضد النساء؛ كما أشار إلى أن العاصمة ومراكش كانتا ضمن المدن العشرين على المستوى العالمي التي وقعت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية بخصوص هذا الموضوع.

ونفذت جماعة الرباط بموجب هذه الاتفاقية الموقعة مع المنظمة الأممية عدداً من الإجراءات، من ضمنها توفير الإنارة الكافية في الأماكن العمومية، وقال صديقي: "خلال اللقاء الختامي لحملة محاربة العنف ضد النساء أوردت تجربةً في طوكيو، حيث يتم استعمال المترو بشكل كبير، ولجأ المسؤولون هناك إلى تخصيص قاطرات باللون الوردي للنساء في أوقات الذروة".

وأضاف عمدة العاصمة الرباط: "في طوكيو ليسوا مسلمين أو عربا، ومع ذلك خصصوا هذه القاطرات الخاصة بالنساء لتوفير جو من الأمان بعيداً عن الازدحام والاكتظاظ في أوقات الذروة، وهي عبارة عن قاطرات من ضمن أخرى في المترو".

ويرى صديقي أنه لا مانع من استلهام مثل هذه التجربة كإجراء من ضمن إجراءات أخرى يمكن اعتمادها لمحاربة العنف ضد النساء في الفضاء العام بالرباط، وقال: "إن تم تخصيص قاطرة في الطرام بالرباط للنساء فما العيب في ذلك؟".

يشار إلى أن الحملة الوطنية الخامسة عشرة لمحاربة العنف ضد النساء اختير شعار لها بعنوان "بلغوا عنه"، في دعوة إلى التبليغ عن مظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة في النقل العمومي، وخصوصاً في الأوقات التي تعرف فيها خطوط النقل اكتظاظاً ملحوظاً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - omar الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:11
المسءولين خاسهم منين إجيبو الفلوس أما التحرش ممسوقينش ليه المزانية لي باغين
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47
2 - حسام الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:13
أصبحنا نرى ترهات من بعض المسؤولين،،، 25 درهم مخالفة لمن يترجل خارج ممر الراجلين و أين هي أصلا هذه الممرات و حافلات مستلهمة من اليابان وكأننا نملك أصلا حافلات في الرباط أكوام من الخردة الصينية المخجلة حتى أنها تضع "الطولة" مكان زجاج النوافد، بالله عليكم أتخجلون أم أن وجوهكم أقصى من "حجر الكرانيت"
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149
3 - وجدي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:14
طبعا ستكون تجربة ناجحة. هذا ليس انتقاصا لكرامة المرأة أو تفريقا للجنسين .
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106
4 - محمد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:16
لاسف تفكير بعض المسؤولين في المغرب مغتصب و مقصور و مشوه لم ينظرون إلى اليابان في كيفية تقدم إقتصادهم و السبل التي تبعها و البرامج و التعليم و الخدمات و المواصلات بشتى أنواعها يريدون تطبيق هذه التجربة فقط مع الحافلات و كأننا لدينا عقلية و مسؤولية المواطن الياباني الذي لديه تكوين الف مرة جيد بمقارنة المغربي
سياسة الضحك على الذقون مازالت مستمرة.
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30
5 - ميساء الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:18
بدل محاربة البعوض، يجب التفكير في كيفية تجفيف المستنقعات، المشكل مشكل تردي أخلاقي و تربوي لا مشكل نقل متعلق بالحافلات، حافلات تمييزية حسب الجنس فكرة تنم عن محدودية القدرات العقلية لمقترحيها.
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18
6 - طالب مهندس دولة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:18
لو طبقتم دينكم و منعتم الإختلاط في أول مرة،و لو قال بذلك أحد لسميتموه ارهابيا رجعيا و لكن لما قام بذلك غير المسلمين تقبلتم الفكرة بصدر رحب. لا للتقليد الأعمى.
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111
7 - citoyen الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:19
A tout ceux qui sont contre, il faut au moins faire la chasse aux frotteur des bus via des policiers specialisés et des caméras, comme ca se fait a Paris et dans d'autres coins du monde civilisés. La dame du PAM qui politise cette affaire n'a peut etre jamais pris de bus.
Je pense que c'est bien de laisser aux femmes le chois de prendre un bus qui leur est reservé ou monter dans un bus ordinaire, c'est ca la democratie.
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35
8 - أريج الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:19
يارب تتحقق هاد اﻻمنية ليصبح للنساء حافﻻت خاصة بهم فقط.
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86
9 - محمد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:19
اليوم حافلات وردية والغد مدارس ايضا وردية، وبعدها عزل الرجل على المرأة في الادارة.
هذا ليس حلا !!
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-122
10 - تطبيق القانون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:20
يجب أن يكون قانون صارم ضد التحرش....التمييز و إيديولوجية الفصل بين الجنسين يجب ان لا تكون !!!
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-71
11 - رشيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:21
المضحك في الأمر هو غضب أصحاب المكتسبات والحقوق المغشوشة كيف ما درتي معاهم ايوا ياك الحمام منفصل
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69
12 - مواطنة مغربية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:22
لاحظت ان اكثر الدول العربية التي يوجد فيها العنف و تحرش هي مصر والمغرب وهي دول تحكمها عادات وتقاليد قديمة جدا وفيها تيار سلفي قوي جدا ..في حين ان دول مثل لبنان وتونس وهي دول ليبيرالية ومنفتحة لا يوجد فيها تحرش بشكل كبير ...سافرت لتونس ولبنان عدة مرات وتفاجأت برقيهم العالي واحترامهم للمرأة في كل الاماكن العامة وهو شيء نفتقده في المغرب ونفس الحال في مصر والجزائر اين يعاني الشباب من كبت كبير وتعاني النساء من التحرش
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-61
13 - ملاحظ الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:23
اسباب العنف ضد المراة احداها تتجسد في ضعف الوعي لدى فئة من الذكور والشباب ،وأحيانا تكون هي نفسها أحد الأسباب.مما يستوجب الرفع من مستوى الوعي لدى الطرفين بالتربية والإعلام بكل أنواعه وتحرير الفكر من ذكوريته ، وليس بما تقترح اليابان لأنه سيخلق أزمة بين الجنسين.فضلا عن أننا لسنا سوقا لكل العالم ليفرغ فينا بضاءعه.فبامكاننا نحن صناعة الحافلات ايضا أكثر لياقة بالنساء والرجال معا .
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-30
14 - مراكشي من Wuppertal الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:24
المطالبة بتخصيص نقل خاص بالنساء هو امر غير منطقي اصلا...ولا يمكن ان يتحقق في اية دولة مهما كانت درجة رقيها او انحطاطها...والتفكير بهذا المنطق غير سليم...لانه كمن يصب الزيت على النار....ولا يمكن حل مشكلة بما هو اقبح منها...الحل الوحيد هو الحرص على تربية المواطنين وتوعيتهم بمخاطر الاعتداء على العنصر النسوي ....قانونيا واخلاقيا....والمؤسف ان غياب ثقافة التعامل مع الآخر في بلادنا لا تشمل الجاهل فقط...بل حتى بعض المتعلمين...ان مجرد التفكير في خلق وسيلة نقل للاناث فقط هي بمثابة تشجيع على التحرش الجنسي ....وستكون النتيجة سلبية بدون ادنى شك.....ارى ان العكس هو الصحيح....فالاختلاط الواعي المسؤول المبني على ثقافة احترام المراة وتقديرها هو اساس الخروج من هاته المشكلة...ان لم اقل ظاهرة....وكل بعد عن المراة لا يزيد الوضع الا تازما....لاحظوا الغربيين...يسافرون جماعات ...ذكورا واناثا....الى مسافات بعيدة ...ولا يشتكون من ظاهرة التحرش....وقد يكون من بينهم قاصرات ...مشكلتنا ثقافية ومتعلقة بالوعي اكثر منها سلوكية....
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-29
15 - red1 الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:24
بدل حافلة وردية والمشاكل المصاحبة لها . حافلة واحدة للجميع مع تخصيص نصف للنساء والنصف الآخر للرجال . مثلا رجل وزوجته عندهم وجهة بعيدة اشنو المعمول يرسل زوجته في الحافلة الوردية وينتظر الحافلة الزرقاء مثلا هنا هي معرضة للتحرش اكتر عند النزول من الحافلة لوحدها .
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20
16 - ردا على البرلمانية!!!! الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:24
وأثارت البرلمانية في سؤالها "استغراب الرأي العام المحلي والوطني من اعتزام تخصيص حافلات للنقل العمومي الحضري بشكل حصري للنساء بغاية الفصل بين الجنسين" متى يا اختي استسيقت اراء الشارع؟
سيري ا ختي ايلا بغيتي الاختلاط شغلك هذاك احنا بغينا هاد الحافلات و هاد الفصل لاننا ضقنا ذرعا بالتحرشات و دفعني ندفعك.. فنظري ان هذا خيارنا الوحيد لاننا لا يعقل ان نبدل العقليات و الاخلاقيات.. اللهم وضع قوانين قاسية المتحرشين..
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39
17 - FEMME الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:25
من يعيش في الرباط يعى تماما ما معنى الطوبيس و الذي هو اهم مثال على عدم احترام المواعيد و الاكتظاظ و الله انا كامراة تستقل الحافلة مراتان في اليوم انتظر الحافلة رقم 4لهدة ساعة و نصف و العمدة يتحدث عن الحافلات الوردية و هي قمة السخرية فالاولى توفير الحافلات و احترام الوقت و تجهيز الحافلات و الاهتمام بنظافتها و تركيب الكمبرات و اي متحرش ثبت في حقه الجرم يعاقب اشد العقاب اما ان تخصص حافلة او حافلتين و ان فاتتني و اضررت الى ان اركب الحافلة العادية فحينها التحرش بي سيصبح حلال و مشرع و الخطا ايضا خطئي . صدق من قال شي ناس ما خصهمش افكروا ...
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23
18 - momo usa الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:26
اصبح المغرب مخيفا. في أمريكا الكل يتساءل عن أسباب الأوضاع التي وصل إليها المغاربة . انا صاحب أسفار الشهاب. فقدت زبناء كثير . منهم من اشتكو على المضايقات متل التحرش التي يتعرضون لها في المغرب . الامن مشلول و الدولة غائبة . هده الغفلة ستقودنا إلي حرب لأن مصاليح امريكا و أروبا كلها في المغرب
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13
19 - محمد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:28
إسغرقوا قرونا ليكتشفوا واحدة من اضرار الاختلاط
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10
20 - عبد المنعيم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:28
تيقول المثل المزوق من برا اش خبارك من داخل. جبوا بعدا طوبيسات ثم تكلموا على العزيل
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11
21 - citoyen maghribi الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:29
Il s'agit une très mauvaise idée Mr le maire! commencer à créer des espaces de séparation entre femmes et hommes c'est le début de la ségrégation!! Si les femmes sont agressées dans dans les lieux publics,les transport ,il faut lutter contre ce délit par la l'éducation (école,médias) et par la répression en faisant respecter l'ordre dans le pays
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2
22 - mann الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:31
و في حالة وجود رجل و زوجته هو يركب حافلة الرجال و هي تنتظر الحافلة الوردية للنساء ..عند انتظارها قد تتعرض كذلك للعنف !!
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8
23 - حواء الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:32
اكيد أنها فكرة ممتازة والرجل لن يعترض على أي مسألة فيها راحة المرأة وتقديرها لان اي ارجل لديه امرأة تهمه هي امه أو زوجته أو أخته أو ابنته ولكن السيدة البرلمانية اعترضت لانها لا تركب أي مواصلات عامة .
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12
24 - قاصح الوجه الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:32
فكرة جيدة وجب العمل بها الغريب هو ان معارضة هذه التجربة تأتي من امرأة بدعوى التمييز و ضرب الحائط كل المكتسبات في اليابان عرفو ما معنى الوقاية خير من العلاج
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12
25 - raadsamaa الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:32
كل دول العالم الغير الإسلامية تعود إلى أشياء كثيرة اسلامية فيها منفعة للفرد تقوم بها خفية لكي لايعلم الناس أنها اسلامية أما المسلمون فهم يضربون كل عرض الحائط .وفي علمكم ان دول آخرا تريد تطبيق نفس الشيء منها دول أوربية
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9
26 - Marroqui الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:35
ليست الرباط هي المدينة الاولي او الثانية التي التجات الي هذه الخطوة بل هناك ايضا مكسيكو العاصمة المكسيكية وذلك لحماية المراة من السكايرية والحشايشية والمكبوتين والمنحرفين والمجرمين
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14
27 - فاروق الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:36
وماذا يضير المعارضين في هذه الفكرة !؟ فالرجل يقول ان الركوب في هذه القاطرات او الحافلات يبقى اختياريا وليس اجباريا, ثم انه يقول بانه حل من بين الحلول فقط... ولو سالنا الاغلبية من النساء سنجد اكثرهن مرحبات بالفكرة من كثرة الويلات والمواقف الخادشة للحياء وما تتعرضن له ... المهم تبقى بادرة جيدة ومستحبة ولا علاقة لها بالتمييز او الحقوق ... ارى ان اعداء التغيير موجودين بكثرة وهناك من يعارض من اجل المعارضة فقط حتى ولو قلت له ما اجمل شروق الشمس تجده يعارضك.
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14
28 - اليابان الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:36
ولماذا لم تلهم طوكيو الرباط في التقدم الإقتصادي الهائل ؟!! فقط يستلهمون الأشياء الغير مفيدة ليطبقوها على هذا الشعب المقهور.
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4
29 - الباكوري الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:41
فيما دول الخليج تنفتح علىالعالم ومزيد من تحرر المجتمع والمراة .ياتينا الاخوانيون الذين فشلوا في كل شيء ودمروا هذه البلاد اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا ولكسب عطف الجهلة والاغبياء وتجار الدين ارادت بمناسبة راس السنة اهداءهم قرار تعميم حافلات نسائية مما سيجعل المغرب مستقبلا قبلة للارهابيين من كل بقاع العالم . فمشكل الذي دمر الشرق هو التزمت الديني وليس الانفتاح .فلو كانت مجتمعاتهم علمانية وحداثية لما كان الدمار والتشتت والطائفية تجد مكانها لتخريب بلدانهم
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-7
30 - ابن سوس المغربي، ناقوس خطر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:42
المغرب يحتاج إلى بناء البشر قبل الحجر بناء مواطن صالح مهذب نافع لنفسه و مجتمعه بناء مواطن يحترم نفسه و يحترم الآخرين في إطار دولة تسود فيها عدالة اجتماعية حق و القانون فوق الجميع الآن لدينا تريكت الوسخ بوزبال غارق في المخدرات فساد دمار لذاته و مجتمعه سرقة تعدي على حقوق الإنسان في الشارع و سائل النقل اللفاظ نابية سب شتم وحوش بشرية لا تعي اننا في دولة ولسنا في غابة ينسى انه ابن امرأة ولديه اخت و زوجة و عمة المغرب في خطر بسبب إنهيار الأخلاق الإسلامية
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10
31 - وداع الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:42
استلهمتكم طوكيو غي فالحافلات فقط، لماذا لم تستلهمكم في السياسة لي كايخدموا بها بلادهم باش تعلموا شوية من دوك الناس لي فاتونا بسنوات ضوئية..
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9
32 - عقلاني الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:42
السلام عليكم.اولا وقبل كل شيء لا تفرقوا بيننا .نحن مواطنون ذكورا واناثا ونحن مجموعون في وطن واحد وانا ضد تلك الجمعيات النسائية التي تتهم الرجال كانهم اعداء النساء.نحن اسرة كبيرة تتكون من الرجال والنساء كبارا وصغارا وهذه الجرائم يرتكبها الجنسان معا.فلذا وجب الالتفاف والتصدي لكل الافات التي نتعرض لها وندعو جميعا وبصوت واحد الدولة لحمايتنا من هؤلاء المتوحشين وذلك بفرض قوانين صارمة منها من ذكىها بعض المتدخلين في وقائع كثيرة وانا اقترح تخصيص سجن خاص بهؤلاء المجرمين والحكم عليهم باحكام قاسية المؤبد وعدم تمتيعهم بالعفو الملكي وعدم الاكترات لتلك الجمعيات الهدامة التي لم تفهم حقوق الانسان او تتهم الدول بخرق بنوده.فهل من ذبح او من تعرض للاغتصاب او من سرق هاتفه نهارا جهارا ليس له حقوق؟؟؟؟؟.وهل هؤلاء الاوباش المجرمين تستحقون الحقوق.؟؟؟ لا والف لا .نحن نشجعهم و نوفر لهم كل الاجواء للاستمرار في اعمالهم الشنيعة.
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5
33 - مريم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:44
المشكل في تغيير العقليات وليس في وسائل النقل...الحلول الترقيعية والاسعجالية بدون تشخيص اين يكمن المرض لا يكرس الا عقلية سلفية متخلفة ورجعية ظلامية كما هو حالنا الآن...الحافلات الوردية او الذهبية لا تجدي شيئا امام انحطاط الاخلاق وتردي المنظومة التربوية...
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8
34 - عادل من فرنسا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:47
المغرب رجعوه نتوم أفغانستان طوبيسات خاصة بالنساء شوارع خاصة بالنساء الخ من بعد المرأة سدوه عليه نتوم فدار وتهناو اش خاصن التربية والتعليم علموا ولادكم احترموا المرأة ....المرأة راه ماشي غير جسد ...
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0
35 - حنان الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:48
هذا الموضوع جميل جدا..وهذا الاختيار اجمل وياريث يعمم في جميع المدن المغربية..اشكر كل من ساهم ويساهم في انجاح هذا العمل والخطوة الرائعة. .
حنان
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5
36 - الزمر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:48
السلام، هدا شيئ مهم جدا أحييك أيها المسؤول والله يكثر من امتلاك. عندما تتعرض فتاة إلى الاغتصاب داخل حافل فما بالك في ما يجري من الأفعال في الخفاء. سألني اجنبي يوما لمدا نسائكم في البلدان الإسلامية يلبسون تلك الالبسة المخفية هدا غير إنساني.
قلة له هدا ليس له أي علاقة بالإسلام بل له علاقة بمجتمعات المتخلفة التي تشكل خطرا على حريتها. وأنا مستعد أن أضع زوجتي أو بنتي في carton لكي تحمي نفسها من هائلاء المتعصبين و الغوغاء، لأن ليس هناك قنون صارم يحميهم من هائلاء .
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-7
37 - sethnakht12 الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:48
اليابان عندهم مشكل قديم و عوييييص ديال التحرش فالميطرو والقطار ماشي الحافلات . هادي اولا ثانيا حنا عزيز علينا نحلو المشاكيل بالمقلوب
عوض تربية الاجيال و زرع الاخلاق الطيبة باش هوما يكونو صالحين و متخلقين ويوفرو ليهم الشغل نخليوهم غارقين فالبطالة و الادمان والانحطاط الاخلافي و مين تبان هاد الظواهر نزيدو البوليس و الغرامات و نفرقوهم فالطوببساترحنا اثلا عندنا ازمة مواصلاتو ماكاينش بعد.نظر اولا غيرة علا البلاد.
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12
38 - tokyo الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:49
لتصحيح فقط اول حاجة موجود في طوكيو 13 الخط وهاد الخط الوحيد الي عاملين ليه (woman only ) اسم القطار (saikyo line) وغير من 6am الى 10am ومن 9pm الى 12ليلا وهاد الخط معروف بكترت تحرش وكاين غير فهاد الخط من 17 السنة مايجيش شي واحد ويغلط الرأي العام واليبانيين اجي وتشوفوهم فبلادهم اكبر نسبة ديال تحروش فالعالم غير موهيم هاد women’s only كاينة من 17 العام
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10
39 - larbi الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:49
خطوة مشكورة و عمل يستحق التنويه و الدعم، و لا يعارضه إلا المرضى و المشكوك في سلامتهم النفسية و الأخلاقية..
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4
40 - مغريبي دوريجين الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الذئاب البشرية ﻻتعجبه الفكرة . هذه الحافﻻت مزيانة 100% 100 .
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4
41 - شهيد تازة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:56
الله يهديك اسي محمد صديقي واش بلادنا وصلات حتي لهاد المستوى من التحرش باش تجيب لينا مطرو والحافلات خاص بالنساء راه مكيايش تحرش فبلادنا كين الفساد والفساد هوا هذا لغدي دير اسي محمد
دير لنساء وشابات فاش يخدمو الشريف
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3
42 - كريم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:02
سوف اقول إليكم الصراحة ، خرجت من المغرب مدة طويلة هاذي وخدت وقتا طويلا لزيارته وعندما التقيت العاءلة او الناس لي تا نعرفهوم بغيت نسلم على البنات او النساء لي كبرو معايا بحال عاءلتي ابتعدو مني والله الى بحال الى ضربوني بشي ماصة ، قالك اسدي حرام ، من تما عرفت بان المغرب دخل في عالم ما عالم بيه غير الله ديال التشدد والمريض ، من تما غسلت يدي على المغرب لانه ضربه الرواح ديال الخوانجية الوهابية والسلفية لي غسلات المخ ديال الضعفاء وعقداتهم او زادتهم في الكلاخ والرجوع الى الوراء بسنين الى الظلام الله يستر ، كيفاش ما بغيتوش يوقع لي وقع في الطوبيس ديال كازا، في التمانينات كونَّا في الشاطيء البنت والرجل بالمايو حاجة عادية او ما كانت حتى افكار خامجة والله يستر دابا ولاو تا يعومو بالبطانيات في البحر مشوهين راسهم. راه بحال هاذ الكلاخ هو لي تا يخلق اللهفة او الجوع او تا يشوفو المراة بحال الى شافو شي واحد طاح من السماء.خودو عبرة غير بحال رمضان الى جعتي النهار كامل تا تبان ليك الماكلة واووووو او راه هاكاك مع الجنس اللطيف ، عقدتو الشباب الله ياخد الحق.
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-2
43 - lamborghini الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:02
كاين حل خر، ديرو الكراسا فالطوبيسات وكل واحد يشد بلاصتو، ممنوع الحافلة تهز الناس يبقاو واقفين، وديرو كاميرات.
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15
44 - المجيب الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:04
اذا طبقت بلدية الرباط هذا الاجراء، فهذا يعني ان بعض العقليات لا زالت تصر على عدم الخروج من الاسطبل. لان اللذين يعتبرون ان جسد المرأة كله عورة، دائما يفضلون الحلول التي تدفع الى عزلها واخفائها عن الانظار متضرعين بان المرأةهي السبب في الاثارة والاغراء. واذا اردتم ان تتأكدوا من هذا فاقترحوا عليهم تخصيص حافلات للذكور فقط ( كي لا اقول الرجال) مادام ان الذكر هو المتهم بالتحرش والعنف ضد النساء، آنذاك سترون كيف ستكون ردة فعل الديكة المختبئين في جبة مستشارين. ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عندما قرر الامريكان بجدية محاربة التدخين، بداية فرضوا اماكن خاصة بالمدخنين في الاماكن العامة ثم أخذوا في تقليصها شيئا فشيئا الى ان سيطروا على الظاهرة. كذلك يجب ان نفعل مع المدمنين على التحرش والعنف حتى نسجنهم في اماكن ضيقة وحافلات خاصة بهم حتى يقتنعوا بمساوء وعواقب جرائمهم .
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4
45 - نعم لتطبيق القانون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:05
نعم لتطبيق القانون لا للفصل و التمييز ... نحن بالمغرب ولسنا بأفغانستان او السعودية .... متل هاته الأفكار سترجع بالمغرب الى القرون الوسطى
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3
46 - غريب الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:16
أعتقد انها فكرة جيدة وطبقت دول مثل الهند واليابان ولا يبنبغي ان ننتقد اي شيء صحيح ان التربية اهم شيء لكن الواقع المعيش يفرض حلولا آنية عوض انتظار سنوات من التحسيس بأهمية التربية ثم اود ان أسائل المنتقدين ماذا تقترحون من حلول في مجتمع يرى طفلة في حافلة تغتصب ولا يرك ساكنا شخصي أحبذ أن تعمم هذه الفكرة على باقي المدن
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-1
47 - أمازيغ الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:19
ليس هذا هو الحل...الحل هو تربية الشعب المغربي على تقافة الإحتراف...الترفيق بين الجنسين يخلق كبت أكتر و هوس بالجنس...الحل هو الحرية الجنسية و في الاختيارات الشخصية تقافة حترام الآخر عن طريق التربية
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4
48 - السدراتي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:20
بعض المدن وليس الدول التي طبقتها تراجعت عنها لانها فكرة متخلفة وجعلت الزوج يركب لوحده وزوجته في حافلة اخرى وجعلت البنت تتخلى عن والدها عند محطة الحافلات مما جعل الاب يخاف عليها ايضا من نساء يتحرشن بنساء وهذا اظهرته قنوات مكسيكية عبر كاميرات متخفية داخل الحافلات نساء يقمن بالاحتكاك ولمس مؤخرات نساء مثلهن ومنهن من تصطاد فتاة صغيرة وتستغلها لمكبوثاتها وايضا للدعارة . ايضا وحتى هذه المدينتين في مكسيكو التي تطبيقها فيها ليس للتحرش ولكن للخطف التي تتعرض له فتيات نظرا للمسافات الطويلة التي تقطعها هناك الحافلات مما يجعلهن يتعرضن للاختطاف والسرقة بالقوة .الاخوانيون في المغرب ليبحثوا عن حل لمشاكل الكبيرة التي تركها بن كيران بدل البحث عن الخوا الخاوي
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6
49 - الأوسي نبيل - فرنسا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:20
رسالة الى ولي امرنا محمد السادس حفضه الله عليه ان يحل البرلمان بكامل وان يوفر تلك اموال التي تصرف على هؤلاء البرلمانيين و الاحزاب الانتهازية هاد الاموال تبنى بها مصانع في المدن المهمشة و تشغل بها الشباب العاطل عن العمل نحن نريد فقط محمد السادس الذي يحكمنا و هو الذي يعين الوزراء المناسبيين لا نريد لا اصالة و لا عدالة و تنمية و لا حركة و لا استقلال
نحن الشعب نبايع محمد السادس ولي امرنا اذا لم نعد نريد لا احزاب و لا برلمان و لا جمعيات حقوق الزندقة و الفساد
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-2
50 - أبو هاجر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:22
الآن يريدون أن يفرقوا بين النساء والرجال ، وقد كنا من قبل نريد هذا في المدارس فأبوا حتى قالوا لنا إن كل ممنوع مرغوب ، بالله عليكم أيَستقيم أن يكون الممنوع غير مرغوب إذا كان الإختلاط بين الجنسين ؟ أم أن عقولهم هي التي لا تستقيم ؟ .
الإختلاط محرم شرعا إلا ما دعت الحاجة إليه . ولسنا ننتظر من اليابان أن تُعلمنا الأخلاق ففي ديننا ما يُغنينا .
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1
51 - المصوت الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:24
بعض المصوتين يصوتون وبالسلب دون التمعن فيما يقرؤون أو محاولة فهمه جيدا. التصويت لا يكون رد فعل عاطفي أو ميكانيكي أو تابع لما قبله.اقرا جيدا التعليق وفكر فبل أن تنصب نفسك أعلم من صاحب التعليق.اننا نفكر قبل الكتابة.ونراجع قم نرسل.الباب مفتوح للتعليق وليس القذف أو التبخيس المجاني. نصف الحقيقة أو أكثر معروف. والتعليق مساهمة بالرأي والملاحظة لنتقدم. وليس عملا عبثيا أو مجانيا فهو مدى عنه بتعبئة الهاتف.
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5
52 - فهد فهد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:28
ابتسام العزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حيث اعتبرت أن الأمر "خطير ويضرب عرض الحائط كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية بالمغرب". يا اما نحن قد تفوقنا على اليابان في حقوق المراة او في نفسك شيء اخر او انك لاتفقهين في اي شيء.
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2
53 - abdel الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:30
أتعجب من بعض النساء أنهن ضد الفكرة ؟؟
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4
54 - marocaine الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:36
je trouve qu'il y à des femmes aussi qu'est harcelle les hommes par tout pas seulement les hommes mais il y à de deux cotes si non font les cars avec les séparations de deux sexes par tout dans les écoles les marches les rues ont retourne où moins Age comme si dit dans la religion
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55 - محمد111 الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:38
ضروري غدي يقولو لا لا ثم لا لأنهن تردن العراء وإبداء مفاتنهن ولا تريدن النكير ( التحرش ). لأن الشباب عاقوا ومبقاوش مسوقين ليهم يتيرون الضجة قصد الانتباه .
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56 - maghribia الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:40
مشكل الرجل أو بالأحرى الذكر العربي وخاصة المغربي هو الكبت الذي يعانيه منذ الصغر وانعدام التربية الجنسية فكل أنثى يعتبرها حلال عليه حتى المحارم لا يستثني ولا واحدة سواء كاسية أم عارية .التربية هي المشكل في بلادنا
يجب على الدولة إنشاء مرافق لتفريغ الطاقات السالبة وإنشاء مسارح للترفيه و كتاتيب لتدريس وشرح القرآن للصغار والكبار
لمثل هذا يسمونه كوكب اليابان
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3
57 - مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:42
المشروع رائع جدا، الأمر أشبه بتخصيص مراحض للنساء وأخرى للرجال ولا أحد يعترض على ذلك، حرائر بلدنا سوف يزغردن كثيرا لهذا المشروع أما المعترض فنقول له الأمر لن يكون إجباريا ولكن نسأله أترضى لحريمك أو أي جنس آخر لطيف من أسرتك أن يحاصر من كل جانب داخل وسائل النقل المختلفة؟
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2
58 - HOBAL الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:46
l EGYPT a deja applique ce projet en metro depuis

plus de 30 ans alors qu au maroc on a a peine 2 lignes

de tramway dans 2 villes de 6 millions d habitants
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59 - سناء من الرباط الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:49
التربية والتعليم هوم الحل ماشي الفصل و التمييز .... المغرب مخصوش ارجع بحال أفغانستان او السعودية مبغيتش بلادي طيح في يد السلفيين و خربوه بأفكارهم المتحجرة و رجعون للقرون الوسطى ... نعم لتطبيق القانون لا للفصل العنصري
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60 - البيضاوي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:55
هولاء المسؤلين يضحكون على الذقون؟

بالله عليكم؟ وهل نحن اصلا نتوفر على حافلات في المستوى ، حتى نطالب بحافلات للمرأة اوحافلات للرجل ؟؟

ها العار ديروا لينا غير حافلات في المستوى بحال الناس في دول اخرى ؟ اما الاختلاط الدي يتحدث عنه بعض البعض فهو موجود تقريبا في جل دول العالم ، ولا يطالب بمنعه سوى بعض العقول المريضة من المكبوثين الذين تشكل لهم المراة عقدة ابدية؟!
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6
61 - Mostapha الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:05
أتساءل حين تنفيذ هذا المشروع كيف يكون جنس مراقب التذاكر رجل أم امرأة .أم ستجعلون لكل جنس جنسه !!!!
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2
62 - تازي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:05
سلام الله عليك يا طوكيو اسلمت قبل النطق بالشهادة لو كان القرار مغربيا لاتهمونا بالتطرف و السعي الى انشاء دولة المفتي و زد على ذلك ما شئت من السخافات التي اصبحت في وقتنا رغم انفنا ثقافات
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63 - مجرد مواطن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:09
نرجعو غي لتعاليم الاسلام ، لي محرم الاختلاط وغض البصر وعدم التبرج و زيد وزيد.. الدين جامع ومانع ....
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1
64 - عبد الفتاح الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:13
كالعادة حال العلمانيين يأمرون بالمنكر ويأمرون بالمعروف، تحت مسميات مزيفة وملبسة بكسر الباء. وكذا حال المؤمنين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد بين الله تعالی كلتا الفئتين في كتابه العزيز بقوله سبحانه: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)﴾. سورة التوبة
وقوله تعالی: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) سورة التوبة
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65 - ملاحظ مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:19
لم يعد خاف على الكثير من الناس اليوم كون الاسلاميين اصبحوا معروفين كونهم داءما يبحثون استغباء عقول بعض الاميين وبسطاء الناس باسم الأخلاق والدين لأجل كسب عواطفهم واستغلال اصواتهم الانتخابية، مع العلم أنهم قد فشلوا فشلا ذريعا في تسيير الشان العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..

لم يرى منكم الشعب سوى الشفوي والوعود الكاذبة؟
عِوَض المطالبة بحافلة للنساء واُخرى الرجال كنتم على الأقل استيراد حافلات في المستوى للمواطنين عِوَض هده الحافلات الموجودة اليوم التي لا تليق حتى للحيوانات وما بالكم بالبشر؟
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6
66 - jawad الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:23
est ce que vous avez deja l infrastructure du japon? l idée n a rien avoir avec l application
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67 - réserver plus de bus . الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:30
من الافضل .الدار البيضاء ووالرباط اما القنيطرة ...فمصفحات حربية.
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68 - ابن البشير الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:38
السلام عليكم،

هذا ليس بغريب ، انقلبت الموازين...إذا كانت هذه البرلمانية إحساسها خشبي فلا تحس بما معنى الأنوثة ،واحترام المرأة مع العلم أنها تعلم علم اليقين أن الحافلات بالمغرب مكتضة...
إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة.

السلام عليكم
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69 - أحفيرية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:45
عربات خاصة بالنساء اليوم... وغدا أقسان خاصة بالفتيات..ووو..التراجع إلى الوراء..الأمم تتقدم ونحن نتراجع..هذه خطط مدبرة ضد المجتمع المغربي بدعوى العنف ضد النساء..
فكيف تحدون من العنف ضد النساء في البيت؟
المرأة في فرنسا إذا قدمت دعوى ضد زوجها أو أخيها ممن عنفها يستجاب لدعواها بفتح تحقيق.
وهنا إذا عنفت المرأة وأرادت تقديم دعوى يسألونها هل جرحت جرحا خطيرا وهل لك شهود؟!!!!!
في الوقت الذي بدأت السعودية تبحث عن حلول للحد من "العزل" بدأ هذا يبحث عن وسائل للعزل!!!!ما هذا التردي؟ هل أنتم عاجزون عن إيجاد الحلول المناسبة؟؟
جربوا فقط إنعاش الشغل وسترون أن الأخلاق ستتحسن.الشغل=الكرامة. البطالة= كل أنواع العنف..
تردي الأخلاق مرتبط بتردي التعليم والشغل..إذا كنتم عاجزين فاستقيلوا واتركوا غيركم يتحمل المسؤولية كما أمر الملك رعاه الله.
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3
70 - labde الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:47
Mexique
Comme le Japon, le Mexique s'est mis très tôt à introduire des transports 100% féminins en 2000. Dans ce pays d'Amérique centrale, les trains ne sont pas exclusivement réservés aux femmes, mais chacun d'entre eux possède quelques wagons spécialement pour elles. Une décision bien perçue par la population, qui respecte cette séparation et qui n'a donc pas vu d'inconvénients à ce que l'opération se poursuivre avec les "pinks taxis" (taxis roses), conduis le plus souvent par des femmes et équipés de boutons d'alarmes.
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0
71 - فريد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:50
السلام عليكم. الفكرة لا تطبق فقط في اليابان بل هي متواجدة في الامارات. الحافلة مقسمة الى قسمين الامام للنساء والقسم الخلفي للرجال. اللواتي ضد هده الفكرة هن فقط يبحتون على الاحتكاك. التحرش ليس فقط من الرجال بل هناك كذلك نساء التحرش بالرجال بوضع جسمها أمام الرجل والالتصاق به بدعوى الزحام.
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-3
72 - كمال الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:02
المتشددون اليهود في حيهم بالقدس ابتكرو حافلات خاصة بهم ربما هي التي تليقنا اكثر. وهم عباره عن حافلات عاديه لكن مقسومه الي قسمين. النصف الاول المحادي للسائق مخصص للرجال وله باب للدخول و الخروج من الجهه الاماميه. والنساء في القسم الخلفي وباب ليدخلن ويخرجن منه وهن ينضرن الى الاتجاه المعاكس للرجال طوال الرحله اي الى الوراء والرجال الى الامام وهناك حاجز حديدي يفصل بين الفريقين. وعند الهبوط هن يذهبن على الرصيف الايسر من الشارع وهم على الرصيف الايمن.
اظن انها فكره تستحق مناقشتها ربما تحل المشكل قبل ان نصل الى حرب شامله بين الرجال والنساء في بلدنا الحبيب. والسلام
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73 - أحفيرية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:05
وكيف سيكون لون الحافلة التي ستخصص لليافعين الذكور الذين يتم التحرش يهم.التحرش ما هو إلا خدعة للإجرام بكل أنواعه .ليس فقط ضد المرأة.لهذا لابد من سن قوانين صارمة ضد كل أنواع الإجرام.وتطبيق هذه القوانين.الحافلة الوردية لا تجدي نفعا إذا كان المجرمون يستعينون بمجرمات لجر الفتيات إلى المستنقع.كما يجرون اليافعين إلى المستنقع في الحافلة أو الشارع أو المدرسة أو المنتزه......وعبر مواقع التواصل الاجتماعي..
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74 - ام حاتم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:11
مقترح رائع يجب ان يعمم في سائر المغرب،تخصيص نقل خاص بالنساء لا يقلل من شأنهن في شىء بالعكس يحفظ كرامتهن ويوفر لهن كل ما يساعدهن على أداء واجبهن في المجتمع على اكمل وجه،لا يوجد اي تمييز بين الجنسين،ومن يدعي عكس ذالك لا اظنه يشارك الجنس الاخر نفس وسيلة النقل اثناء الذروة،يتحدثون وراء سياراتهم المريحة.فعذرا،نحن امة مسلمة والاختلاط لا يعني التعدي على الاخر،ويجب مساندة مثل هذه المبادرات.
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75 - بوعيون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:13
البعض الذي يدافع عن الفكرة ليس حماية للمراة بل لاسباب دينية .اما المراة فالاخوانيون والمتزمتون هم دوما كانوا ضد اي حق للمراة .الم يكونوا هم الذين حاربوا المدونة . هدفهم هو اخونة البلاد واما تقليد ما تفعله المكسيك واليابان في بعض من مدنهم فليس لسبب التحرش بل للاختطافات والمخذرات والجنس بالقوة الذي يقع بداخل حافلات وخصوصا خارج المدار الحضري . فكرة داعشية تخلت عنها مدن بالمكسيك بعد ان التحرش والاختطافات لم يقلا بتطبيق هذا القرار . لذا اضع سؤال على بعض من يدافع عن الفكر الداعشية هاته .ماذا ستفعل ان كنت بصحبة امك او ابنتك .هل ستتركهما يسافران لوحديهما في حافلة اخرى . كل بلدان لا تطبق هذه الحماقات والافكار التي هدفها الاول هو ليس حماية المراة بل تشجيع المساوات والنقاشات والاجتماعات مع المراة وكان كل الناس مكبوثون .علما ان اكبر المكبوثين هم رجال الدين
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76 - الى ام حاثم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:38
انت من اسمك ظاهر انكي سلفية وتريدين نشر افكارك السلفية المتطرفة داخل مجتمعنا المغربي المسالم .... المرأة ليست بجسد او عورة كما يعتقد السلفيين و السلفيات امتالك...المرأة كيان يفكر ويبدع .... لا للفصل و الميز العنصري القائم على الجنس والدين
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77 - مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:40
فكرة ممتازة ومعمول بها في عدد من مدن العالم المتحظر.
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78 - حافلة النساء ليس حلا ؟ الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:46
لم ارى في حياتي اي دولة متقدمة اومتحضرة تفصل بين الرجال والنساء !
المسالة اذن مسالة تربية واخلاق وسلوك واحترام للاخر ..

مشكل دولنا العربية والاسلامية مجتمعاتها للاسف الشديد يطغى عليها الجهل والتخلف والكبث ولا يَرَوْن في المراة سوى الجنس!

لكي تتجاوز هذا التخلف مستقبلا يجب علينا ان نلقن ابناءنا تعليم جيد وتربية صحيحة مثلما هو موجود في كل الدول المتقدمة التي تحترم فيها المراة بشكل كبير،، والا سنبقى متخلفين ابد الدهر ولا تنفعنا حينذاك لا حافلة النساء ولا حافلة الرجال.
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79 - محمد جوغورتا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:52
لو قيل لهؤلاء الناس بفصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العمومية طبقا لشريعة ديننا ..لقامة الدنيا و لم تقعد و السب و القذف بشتى انواع الكلمات الضلاميين المتاسلمي المتخلفين ...لكن لما فعلها اليابانيون فهي فكرة جيدة ...وتحل كثير من المشاكل ....عند بداية القرن الماضي عندما عارض المحافظون الاختلاط في المدارس ..كان العلمانيون و التقدميون يستهزؤن و يشهرون و يستعدون العالم ضد ابناء وطنهم....وها هي الدراسات العلمية تؤكد ان الفصل بين الجنسين في المدارس له نتائج جد ايجابية في نتائج العملية التعليمية ..وابتدأت مدارس تقوم على اساس الفصل بين الجنسين....وطبعا بعد ان تعم هذه الظاهرة ...فسيتشهد المسلمون بنجاح التجربة في امريكا و اروبا و يجب الاقتداء بها ...العجب العجاب
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