المملكة و"تأنيث العدول" .. 800 منصب للتباري بين الرجال والنساء

هسبريس- محمد بلقاسم

لأول مرة في تاريخ المغرب، ستتمكن المغربيات من التباري حول منصب العدول الذي كان حكرا على الرجال؛ وذلك بعدما تناول المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة مهنة "عدل"، وتكليفه وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة.

وكشف محمد أوجار، وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، جوابا على أسئلة النواب أغلبية ومعارضة، أنه سيتم الإعلان عن مباراة بـ 800 منصب لولوج مهنة العدول للذكور والإناث، وقال: "سيتم فتح ورش قانون إصلاح العادلة الذي سيضمن شروط ممارسة مهنة العدول".

وبعد تأكيده أن "الحكومة معبأة لتنزيل هذا القرار الملكي، عبر ضمان تكوين الممارسين للمهنة"، وإعلانه التواصل مع الجمعيات النسائية العاملة في المجال ليجد هذا القرار التاريخي طريقه إلى التنفيذ، شدد أوجار على أنه "لا يوجد على أي مقتضى قانوني يقصر المهنة على الذكور، وكذلك الشأن بالنسبة للمستوى الشرعي الذي لا يتحدث عن شرط الذكورة في ممارسة المهنة".

"سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تنظيم مباراة لولوج مهنة العدل، مفتوحة لأول مرة في وجه الإناث والذكور على حد سواء"، يقول أوجار قبل أن يضيف: "عدد المناصب التي سيتم الإعلان عنها يقارب 800 منصب، تراعى فيه المحاكم الابتدائية الجديدة التي سيتم فتحها هذه السنة".

بلاغ للديوان الملكي كان قد أكد أنه بعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، "كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف".