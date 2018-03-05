خديجة القرطي .. بريق أمل للنساء المصابات بالسرطان

عماد ضليعة*

تعتبر خديجة القرطي رئيسة جمعية "جنات" لإيواء النساء المعوزات المصابات بداء السرطان امرأة استثنائية تحمل بريق أمل لعدد كبير من النساء المصابات بهذا الداء . وفتحت هذه المرأة البالغة من العمر 72 سنة، والتي تنحدر من زاكورة، أبواب منزلها مجانا للنساء المصابات بالسرطان اللائي قدمن إلى الرباط لمتابعة العلاج في مستشفيات العاصمة.

وقد ولوجت خديجة القرطي العمل الجمعوي منذ سنوات حيث اكتسبت سمعة طيبة لتفانيها في خدمة مرضى السرطان .وأسست لهذا الغرض في يونيو 2009 جمعية أطلقت عليها اسم "جنات" ، وذلك في قلب الحي الشعبي يعقوب المنصور بالرباط. وتوفر السيدة القرطي للمرضى الإقامة والطعام وكذا خدمة نقل لتسهيل التنقل بين المنزل والمستشفى، وكذا المواكبة الاجتماعية والمتابعة النفسية والمساعدة أثناء الإجراءات الإدارية داخل المؤسسات الاستشفائية.

وقالت السيدة القرطي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، "آخذ العمل الجمعوي منهجا وفلسفة لخدمة المجتمع، فهو مصدر فخر واعتزازي لي شخصيا ".

وأضافت أن "قراري تكريس وقتي وجهدي لمساعدة النساء المصابات بالسرطان هو تتويج لمعانتي الذاتية مع هذا المرض"، مشيرة إلى أنها خصصت طابقين من منزلها لإيواء النساء المريضات اللائي قدمن من عدة جهات لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة.

وذكرت القرطي بأنها عاشت تجربة مريرة مع هذا المرض حين اختطف شقيقتها وزوجها ، مضيفة أنه بعد وفاة زوجها، خطرت لها فكرة تخصيص منزلها للعمل الخيري ودعوة النساء المريضات من جميع جهات المغرب، خاصة اللائي يتابعن العلاج في مستشفى مولاي عبد الله.

وأخذت تتذكر مشاعر السعادة العارمة التي غمرتها عندما ذهبت لمقابلة النساء وعرضت خدماتها عليهن بتوزيع بطاقات الزيارة الخاصة بها، مؤكدة لهن استعداد الجمعية لاحتضانهن .

بسيطة وعفوية ومثابرة، ترحب "الحاجة"، كما ينادونها ، بحرارة بجميع النساء اللائي يقصدنها طلبا للمساعدة ، في منزلها والعيش معا في غرفة مشتركة لبضعة أيام أو حتى لعدة أشهر. ومهما طالت مدة إقامتهن، فإن خديجة القرطي تحرص بحب على راحتهن البدنية والمعنوية.

وقالت في هذا الصدد، "أحرص على التواصل مع النساء المريضات للاطمئنان على صحتهن ومساندتهن في محنتهن"، مضيفة أنها ستواصل مشوارها هذا حتى آخر رمق.

وحرصا منها على توفير أحسن الظروف لاستقبال عدد كبير من النساء المصابات بالسرطان، قامت القرطي، متسلحة بطاقة لا تنضب وكرم استثنائي، باستئجار شقة كبيرة بالقرب من الجمعية، عن طريق تبرعات المحسنين.

وأوضحت أنه من أجل تلبية احتياجاتها، تعتمد الجمعية أيضا على سخاء المحسنين الذين يتبرعون بالمواد الغذائية والأدوية فضلا عن هبات مالية، مشيرة إلى أن جمعيات أخرى توفر الأثاث لضمان أقصى قدر من الراحة للمرضى.

وقالت رئيسة جمعية "جنات" إنه على مدى السنوات العشر من عمل الجمعية، ارتفع عدد النساء اللائي تم إيواؤهن من لدن الجمعية بسبب زيادة عدد المصابات بالمرض بما فى ذلك سرطان الثدي، مبرزة أن الجمعية تستقبل حوالي 120 مريضة في الشهر، حيث يتم إيوائهن لمدة أقصاها عشرين يوما، وهو ما يعادل 12 إلى 18 حالة يوميا، وأحيانا تصل إلى 25 حالة.

وقالت القرطي: "أحيانا نتجاوز طاقتنا الاستيعابية"، موضحة أنه "يستحيل عليهم إغلاق أبواب الجمعية في وجه بعض الحالات الخطيرة. فالقدرة الاستيعابية للجمعية لا تتجاوز 34 مستفيدة، وذلك مع افتتاح ملحقة جديدة للجمعية في الحي ذاته".

وتابعت أن "المريضات هن نساء شابات، فيما أخريات هن أمهات يعشن على أمل العودة إلى بيوتهن ولقاء أطفالهن "، معربة عن أملها في أن تكون قادرة على إيواء جميع النساء اللائي يطرقن باب الجمعية.

وأكدت أنه بالإضافة، إلى الإقامة، تشمل خدمات جمعية "جنات" أيضا الأنشطة الترفيهية لدعم هؤلاء النساء نفسيا، علما أن هذه الخدمات يقدمها متطوعون جامعيون وجهات فاعلة في جمعيات الشباب والنساء، مضيفة أن العديد من النساء المريضات يتطلعن، بفضل هذه الأنشطة، بأمل وحب إلى الحياة ويجدن الشجاعة والقوة لمواجهة هذا المرض الخبيث.

وأفادت الفاعلة الجمعوية بأن "جنات" تتوفر على حافلة صغيرة، ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اعترافا بالجهود التي تبذلها، لضمان تنقل النساء المريضات إلى المستشفيات في ظروف جيدة .

وحرصت في هذا السياق على التنويه بالجهود التي يبذلها المحسنون ، لاسيما على مستوى توفير الأدوية التي لا يمكن أن تقدمها المستشفيات والمؤسسات المتخصصة، وخاصة في المراحل المبكرة من العلاج، مشيرة إلى أن المساعدة تبلغ 500 درهم شهريا لكل حالة، حيث أن المحسنين يتكفلون أحيانا باقتناء بعض الأدوية التي يستعصى شراؤها .

وبالإضافة إلى الموظفين المتطوعين، أشارت السيدة القرطي إلى أن الجمعية توظف سبعة أشخاص مكلفين بالشؤون الإدارية، بما في ذلك تسجيل البيانات الشخصية للوافدين وتنظيم المواعيد الطبية، فضلا عن موظف استقبال وطهاة وسائق.

ودعت خديجة القرطي، التي تعتبر واحدة من رجال ونساء مغرب اليوم الذين يسخرون حياتهم للعمل الخيري ، النساء إلى الانخراط في العمل التطوعي وتسخير طاقتهن في خدمة العمل الجمعوي.