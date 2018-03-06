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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | يونيسيف: 12 مليون حالة زواج بقاصرات في العالم

يونيسيف: 12 مليون حالة زواج بقاصرات في العالم

يونيسيف: 12 مليون حالة زواج بقاصرات في العالم
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 19:38

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات زواج القاصرات تراجع في العالم بمعدل 15 بالمائة، في العقد الأخير، إلا أن العدد مايزال مرتفعا عند 12 مليون حالة.

وأشار تقرير صادر عن المنظمة الأممية المعنية بالطفولة، إلى أنه تم في العشر السنوات الماضية، الحيلولة دون زواج 25 مليون قاصر في أنحاء العالم، حيث شهد أكبر انخفاض في جنوب آسيا، حيث تأتي الهند في المقدمة.

وقالت أنجو مالهوترا، مستشارة اليونيسيف لشؤون النوع الاجتماعي، في بيان، إن زواج الأطفال يضيف إلى مخاطر الصحة والتعليم والاعتداء ويزيد من فرص الفقر بين الأجيال.

وأضافت المسؤولة الأممية، أنه "بالنظر إلى تأثير زواج الأطفال على حياة الفتاة، فإننا نعتبر أي انخفاض في هذا المجال، خبر مرحب به، بيد أن الطريق أمامنا طويل".

وأوضحت "عندما تجبر الفتاة على الزواج وهي طفلة، فإنها تواجه عواقب فورية وطويلة الأمد، وتتناقص احتمالات إتمامها لدراستها، في حين تتزايد احتمالات تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها، إضافة إلى أنها تعاني من مضاعفات أثناء فترة الحمل".

كما أن "الوفيات النِفاسية المرتبطة بالحمل والولادة، تعتبر عنصراً هاماً لوفيات الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً في أنحاء العالم"، بحسب المصدر نفسه.

وبالإضافة إلى خطر وفاة الأطفال الذين تنجبهم أمهات صغيرات أو تعرضهم لأمراض عدة إن عاشوا، تقول اليونيسيف، إن "زواج الأطفال يفصلهم عن الأسرة والأصدقاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على رفاه الفتيات عقلياً وبدنياً".

وعزا المحامون والمسؤولون انخفاض معدل زواج الأطفال إلى تحسين فرص حصول النساء على التعليم وزيادة الوعي العام بالآثار السلبية لزواج الأطفال.

وأفادت المنظمة بأن معدل تزويج القُصّر بالهند انخفض إلى قرابة النصف خلال عقد من الزمن، ما أسهم في انخفاض معدل هذه الممارسة على الصعيد العالمي.

وفي جنوب آسيا، حدث انخفاض في انتشار زواج الأطفال من 50 بالمائة قبل عشر سنوات إلى 30 بالمائة حاليا.

وبهذا الخصوص، قال خافيير اغيلار، رئيس حماية الطفل باليونيسيف، إن "الهند تشكل أكثر من 20 بالمائة من سكان العالم المراهقين، وتمثل أكبر عدد من حالات زواج الأطفال في جنوب آسيا، نظرا لحجمها وعدد سكانها".

وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حدث انخفاض أيضا من 43 بالمائة قبل عشر سنوات إلى 38 بالمائة حاليا.

كما حذرت يونيسيف، من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في أنحاء العالم ستتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر، بحلول عام 2030.

وتحدد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خططا لإنهاء زواج الأطفال بحلول 2030.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فاتي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:08
امريكا هي اكثر الدول في زواج القاصرات
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2 - عدنان ش الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:19
ألف مبىروك عن أي قاصرات يتحدث هؤلاء منذ أن بلغت المحيض وهي في كامل الانوثة وان لم تتزوج فسوف تبحث عن الشريك كما يحلو لكم تسميته وأين هي المشكلة ان تزوجت ثقافة الغرب نخرت عقول مثقفينا الى حد الهديان يفظلون لها بأن تعاشر الذكور منذ حداثتها وتفعل كل شيء على أن تتزوج الا يفرحكم أن تروها في بيتها وتنجب أبناءها وأيضا أحفادها وهي تتمتع بصحتها وشبابها أذلك خير ام الفضائح التي ترتكبها هذه الصغيرات وهن أول من يذهبن ضحية العزوف عن الزواج من طرف الشباب ما هو البديل الذي أعددتم لها سوى التصكع في الشوارع والمغامرات الجنسية وفي النهاية النتائج الوخيمة وضياع المستقبل والحياة برمتها وإنتاج مجتمع الشيوخ والعجزة أما الشباب فسوف يتقلص من المجتمع شيءا فشيءا حتى ينقرض بسبب ممنوع زواج القاصرات
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4
3 - omar الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:20
لماذا لا يتم إحصاء قاصرات يتم استغلالهن جنسيا دون عقد زواج ألا ترى هذه المنظمات إلا كل ما يتم بطريقة شرعية وسليمة؟حسبنا الله ونعم الوكيل.الزواج لا يقاس بالعمر وإنما بالنياتوليس كل فشل راجع إلى صغر السن لكن ذالك راجع إلى تغليب الماديات على الدين والله أعلم.
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