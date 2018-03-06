طليعيات: الدولة "أخلفت موعدها" مع قضايا المرأة

هسبريس من الرباط

قال المكتب الوطني للقطاع النسائي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن الدولة المغربية "أخلفت موعدها من جديد مع القضايا العادلة للمرأة المغربية"، في إشارة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

واعتبر المكتب، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن منهجية الإعداد لمشروع القانون "أغفلت إعمال المقاربة التشاركية في صياغته في تجاوز لما ينص عليه الدستور الذي -وعلى علاته- يحث على تفعيل المقاربة التشاركية وإشراك المجتمع وقواه الحية في عملية التشريع".

كما أضاف البلاغ ذاته أن مشروع القانون، الذي صادق عليه البرلمان في غياب أكثر من ثلثيه بالنسبة إلى مجلس المستشارين وأكثر من ثلاثة أرباعه بالنسبة إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، "هو مجرد تعديلات قانونية لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مع تضمينه بنودا حول خلق خلايا العنف ضد النساء بالمحاكم الابتدائية".

إن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان، يورد البلاغ ذاته، "لا يعكس تطلعات الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية بما فيها فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويختزل محاربة العنف ضد النساء في إطار مقاربة زجرية مبسترة لن يكون لها الأثر في القضاء على العنف".

وأورد البلاغ الصادر عن الجهة ذاتها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن مؤسسات التعليم والإعلام "جد غائبة في نص القانون، وهو ما يجعل اختزال محاربة العنف في زجر السلوك الناتج عن المعنف تجاه النساء مبني على قصور في المعالجة ويطرح سؤال المراجعة الشاملة للقانون".

وختم بلاغ القطاع النسائي الطليعي بدعوة التنظيمات الحقوقية والنسائية والقوى الديمقراطية المناصرة لحقوق النساء "إلى تقوية وتوسيع جبهة النضال من أجل المساواة والكرامة للنساء، من أجل قوانين ديمقراطية تضع حدا لكل أشكال التمييز واللامساواة، ومواجهة الأفكار الرجعية المناهضة لتحرر المرأة والساعية إلى تكريس واقع الدونية والتهميش والاضطهاد".