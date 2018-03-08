منظمة نسائية تحتفي بالمرأة في مدينة خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

خلّدت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، عشية الأربعاء بالمركب الثقافي لمدينة خريبكة، اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك بتنظيم حفل تكريم لعدد من النساء والرجال ممن عُرفوا باهتمامهم بالمرأة.

واستهل المنظمون النشاط بتقديم الورود لعدد من النساء الحاضرات، وسط أهازيج الوصلات الفلكلورية للطائفة العيساوية، قبل أن تلقي حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، كلمة بالمناسبة.

وقدّمت غزيل التهاني للنساء في يومهن العالمي، معتبرة المناسبة بمثابة "موعد متجدّد للوقوف على ما تحقّق للمرأة من مكاسب قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، وتأكيد دورهنّ الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية".

واعتبرت حنان غزيل إحياء اليوم العالمي للمرأة "مناسبة للوقوف على الإصلاحات والتعديلات التي جاء بها ملك البلاد منذ توليه العرش، والمكانة المميزة التي أصبحت تحظى بها المرأة في المجتمع المغربي وتقلدها عدة مناصب كانت حكرا على الرجال".

وعرف الحفل تكريم مجموعة من الوجوه النسائية والرجالية البارزة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، من ضمنهم فاطمة الخوار وياسمين الحاج ونورة تابت ومحمد العرشي ومصطفى الرداد وحميد العرشي.

وتخللت النشاط فقرات موسيقية من أداء أوركسترا الأشواق والدقة المراكشية، وفقرة كوميدية، إضافة إلى إجراء قرعة انتهت بمنح الفائزات مجموعة من الهدايا.