24 ساعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)

  2. العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)

  3. الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء (5.00)

  4. حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان‎ (5.00)

  5. من سنوات الرصاص إلى سنوات الخصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | منظمة نسائية تحتفي بالمرأة في مدينة خريبكة

منظمة نسائية تحتفي بالمرأة في مدينة خريبكة

منظمة نسائية تحتفي بالمرأة في مدينة خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الخميس 08 مارس 2018 - 07:35

خلّدت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، عشية الأربعاء بالمركب الثقافي لمدينة خريبكة، اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك بتنظيم حفل تكريم لعدد من النساء والرجال ممن عُرفوا باهتمامهم بالمرأة.

واستهل المنظمون النشاط بتقديم الورود لعدد من النساء الحاضرات، وسط أهازيج الوصلات الفلكلورية للطائفة العيساوية، قبل أن تلقي حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، كلمة بالمناسبة.

وقدّمت غزيل التهاني للنساء في يومهن العالمي، معتبرة المناسبة بمثابة "موعد متجدّد للوقوف على ما تحقّق للمرأة من مكاسب قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، وتأكيد دورهنّ الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية".

واعتبرت حنان غزيل إحياء اليوم العالمي للمرأة "مناسبة للوقوف على الإصلاحات والتعديلات التي جاء بها ملك البلاد منذ توليه العرش، والمكانة المميزة التي أصبحت تحظى بها المرأة في المجتمع المغربي وتقلدها عدة مناصب كانت حكرا على الرجال".

وعرف الحفل تكريم مجموعة من الوجوه النسائية والرجالية البارزة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، من ضمنهم فاطمة الخوار وياسمين الحاج ونورة تابت ومحمد العرشي ومصطفى الرداد وحميد العرشي.

وتخللت النشاط فقرات موسيقية من أداء أوركسترا الأشواق والدقة المراكشية، وفقرة كوميدية، إضافة إلى إجراء قرعة انتهت بمنح الفائزات مجموعة من الهدايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المهم الخميس 08 مارس 2018 - 08:04
المنظمات و الجمعيات النسائية تدفع المرأة الى التبرج و الفساد ، المرأة المغربية و العربية كانت قبل ظهور عدة المنظمات و الجمعيات المسخرة من طرف أعداء الاسلام كانت المرأة و الجدة من أعز الناس على اولادها و أحفادها و اَهلها ، و ها هي الْيَوْمَ مع ظهور حقوق المرأة من أذل و أخقر الناس انتشر الطلاق و تشرد الأطفال و تفشي الفساد و الخيانة و فقدت الثقة بين الزوجين و أهينت المرأة حتى أصبحت تقتل من طرف ابناءها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - عبدالىحمان الخميس 08 مارس 2018 - 09:01
هكذا تكون الفعالية في العمل الحزبي انشطة تكوينية و تاطيرية هنا و هناك دينامية مستمرة و منقطعة النظير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - امراة حرة الخميس 08 مارس 2018 - 09:02
بالتوفيق للمرأة التجمعية الناجحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - منصور احمد الخميس 08 مارس 2018 - 09:03
العمل ثم العمل، النساء التجمعيات قدوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مربوح السياسي الخميس 08 مارس 2018 - 09:08
تحية نضالية للمرأة التجمعية و المرأة المغربية عموما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - عبدالحفيظ السوسي الخميس 08 مارس 2018 - 09:09
منظمة المرأة التجمعية في مسارها الصحيح ،
وفقكن الله لما فيه خير هذا الوطن.
و عيدكن سعيد
كل عام و أنتن بألف ألف خير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - الحسين الدودي الخميس 08 مارس 2018 - 09:30
بادرة طيبة من طرف حزب التجمع، يجب الاستمرار في تكوين النساء و استثمار طاقاتهن فيما يعود بالنفع على الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.