24 ساعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية"
- نساء جرادة يحتجن بـ8 مارس وسط استعدادات لأربعينية "الشهيد"
- منتدى بوجدور الدولي يدعو إلى النهوض بالموروث الثقافي الحساني
- أول عملية زرع ورك اصطناعي في مستشفى وزان
- شبهة الانتحار تحيط بوفاة تلميذة في أوطاط الحاج
"مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)
العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)
حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان (5.00)
- بأموال الدولة .. رئيس الحكومة يجنب صندوق "معاشات النواب" الإفلاس - (123)
- "غموض الجزائر" يدفع المغرب لتحديد شروط التفاوض حول الصحراء - (94)
- نشطاء أمازيغ يجرون ويحمان إلى القضاء بسبب "عصابات صهيونية" - (65)
- "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" - (63)
- ساكنة برشيد تشكو روائح كريهة بالصنابير .. وأفيلال: المياه صالحة - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منظمة نسائية تحتفي بالمرأة في مدينة خريبكة
خلّدت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، عشية الأربعاء بالمركب الثقافي لمدينة خريبكة، اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك بتنظيم حفل تكريم لعدد من النساء والرجال ممن عُرفوا باهتمامهم بالمرأة.
واستهل المنظمون النشاط بتقديم الورود لعدد من النساء الحاضرات، وسط أهازيج الوصلات الفلكلورية للطائفة العيساوية، قبل أن تلقي حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، كلمة بالمناسبة.
وقدّمت غزيل التهاني للنساء في يومهن العالمي، معتبرة المناسبة بمثابة "موعد متجدّد للوقوف على ما تحقّق للمرأة من مكاسب قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، وتأكيد دورهنّ الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية".
واعتبرت حنان غزيل إحياء اليوم العالمي للمرأة "مناسبة للوقوف على الإصلاحات والتعديلات التي جاء بها ملك البلاد منذ توليه العرش، والمكانة المميزة التي أصبحت تحظى بها المرأة في المجتمع المغربي وتقلدها عدة مناصب كانت حكرا على الرجال".
وعرف الحفل تكريم مجموعة من الوجوه النسائية والرجالية البارزة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، من ضمنهم فاطمة الخوار وياسمين الحاج ونورة تابت ومحمد العرشي ومصطفى الرداد وحميد العرشي.
وتخللت النشاط فقرات موسيقية من أداء أوركسترا الأشواق والدقة المراكشية، وفقرة كوميدية، إضافة إلى إجراء قرعة انتهت بمنح الفائزات مجموعة من الهدايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
وفقكن الله لما فيه خير هذا الوطن.
و عيدكن سعيد
كل عام و أنتن بألف ألف خير.