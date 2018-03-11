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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | البلق: "الكتاب" عزز مكتسبات حقوق المرأة المغربية

البلق: "الكتاب" عزز مكتسبات حقوق المرأة المغربية

البلق: "الكتاب" عزز مكتسبات حقوق المرأة المغربية
هسبريس من الرباط
الأحد 11 مارس 2018 - 15:22

قالت عائشة البلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، إن "حزبها له فضل كبير في عدد من المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة بالمغرب، عبر إقرار خطة إدماج المرأة التي اقترحها محمد سعيد السعدي لما كان وزيرا في حكومة التناوب".

وأوضحت البلق، في افتتاح الندوة العلمية التي نظمها الفرع المحلي جليز لحزب الكتاب، بمدينة مراكش حول الحق في الصحة الإنجابية والجنسية لدى المرأة، أن "الخطة أثارت نقاشا كبيرا في حينها، وهو ما أسهم في خلخلة واقع المرأة المغربية، وبفضلها تحققت كل المكتسبات التي تعيشها المرأة اليوم".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "التقدم والاشتراكية كان دائما رائدا في طرحه لمثل هذه القضايا"، كما اعتبرت أن "تنظيم ندوة حول الحق في الصحة الجنسية لدى المرأة يعتبر جرأة كبيرة من طرف الفرع المحلي جليز لحزب علي يعتة، باقتحامه لطابو من الطابوهات التي لا يجرؤ كثير من المغاربة على الحديث عنها خصوصا في الجانب المتعلق بالنساء".

وشددت البلق على ضرورة "بقاء قضية المرأة بعيدة عن توظيف سياسي والمساهمة في رفع عدد النساء في مناصب القرار، من أجل ضمان سن سياسات تحترم مقاربة النوع وتستجيب للحاجيات المطلوبة للتمكين للنساء"، معتبرة في الوقت ذاته "مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا يمكن اعتبارها إنجازا كبيرا، بقدر ما هو تحصيل حاصل وتحقيق لحق من حقوقها الكونية".

وعن الحق في الصحة الإنجابية والجنسية عند المرأة، فقد أشارت البلق إلى ضرورة "إعطائه العناية اللازمة في ظل الأرقام المخيفة التي تسجلها حالات تزويج القاصرات، وانتهاك الحق في الحمل أو الإجهاض، وكذا معدلات وفيات الأمهات عند الولادة، بالرغم من جهود وزير الصحة السابق الحسين الوردي الذي يجب أن نهنئه بعد تمكنه من تقليص هذه النسبة؛ وهو ما جعل المغرب يتقدم في مؤشرات التنمية"، على حد قولها.

وأضافت رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن "المؤتمر العاشر للحزب، الذي سيعقد في أواسط ماي المقبل، سيطرح ضمن قضاياه المعروضة على المؤتمرين قضية الحقوق الإنسانية للنساء بين مقتضيات الدستور والسياسات العمومية المبرمجة"، مشيرة إلى أن "من أهم المكتسبات التي حققتها النساء اعتراف دستور فاتح يوليوز بكونية الحقوق وإقراره بمبدأ المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية".

وبعد أن دعت عائشة البلق إلى "العمل على تنزيل الدستور على الحياة اليومية للنساء المغربيات"، ختمت حديثها بالتأكيد على أن "الحضور الكثيف بالندوة لا يمكن إلا أن يخدم قضايا المجتمع الذي لا يمكن أن يتقدم برجل واحدة، بل برجليه معا أي النساء والرجال على حد سواء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من امريكا الأحد 11 مارس 2018 - 15:46
منذ اسبوع والمغاربة وحدهم يتكلمون عن حقوق المرأة ونحن هنا في امريكا ما سمعنا كل هذه الضجة .... وهذا ليس عيبا انما العيب ان يتفلت معنى حقوق المراة الى شيء اخر يتنافى مع اخلاق ودين المجتمع المغربي المسلم. وهل هذا الحزب الذي ينادي ويعترف صراحة انه يرد من المرأة المغربية ان تكون لها علاقات جنسية خارج اطار العلاقات الزوجية وهل هذا الحزب يمثل غالبية المغاربة ؟
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2 - hrmache 3issa الأحد 11 مارس 2018 - 17:51
المرأة حررها الله في جميع الأديان السماوية وانتم تتجرون في مرآة. انظر المجتمع .إذا رايت المجتمع فاسد فعلم أن المرأة فاسدة. لأنها هي التي تربي القائد والعالم وطبيب والمهندس.ودولة اساسا لم تعتمد على عقل المرأة بل اعتمدت على اغرئتها.وجملها . ودليل متال. الشرطة تخصص للمرأة مبلغ 500درهم لتبرج.مع العلم أن تبرج حرام في جميع أديان السماوية وخصوصا الأسلام .ﻷن المرأة لزم تتزين لزوجها في البيت ليس خارج البيت. والا اذن هي لم تقتميع بزوجها وتريد شخص آخر. وإذا زوج فهو ديوتي. انظر تاريخ المرأة في المغرب ليس ببعيد ولكن من زوجت وزير رغاي فضيحة اوطيل هلنون برباط مرورت بنساء الدين كانوا مع تابت .علما ان محاكمة نابن غير عادلة. الى المرأة متزوج برجلين وعف عنها حمي الملة والدين .هههههه نعرف المملكة في الدستور بأنها مملكة اسلامية. ونأكد على أننا سنين وفي الحقيقة نحن مجردين من جميع أديان السماوية.
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