سليم: القانون المغربي لا يحمي المرأة السلالية

وائل بورشاشن*

قالت زكية سليم، أستاذة في جامعة راتغرز الأمريكية: "رغم أن معظم العمل الفلاحي يتوقف على المرأة السلالية، إلى أنه إلى حدود اليوم ليس هناك قانون يحميها لتنال حقها في أرضها".

وأضافت سليم في مداخلة بعنوان "النساء والحق في الأرض"، قدمتها بمركز الدراسات النيرلندية بالرباط، أن المرأة السلالية "تطالب بقسمتها المشروعة لأن مردود الأراضي موجود أصلا، ويجب فقط أن يوزع".

ونفت أن تكون مطالبة السلاليات بحقهن طلبا للمساواة في الإرث، "لأن حقوقهن جماعية وليست ملكا خاصا؛ فالدولة تبيع جزءاً من الأراضي الجماعية وتعطي المردود للرجال فقط، والنساء يردن حقهن أيضا".

ووصفت المتخصصة في علم الاجتماع حراك السلاليات بـ"الحراك النابت من تربة المجتمع"، وفق تعبيرها، وأضافت أن السلاليات "لا يردن على الإطلاق ذكر الشريعة لأنهن لا يردن أخذ النصف، كما أنهن لا يعارضن العرف بأكمله لأنه يضمن لهن حقوقا أخرى".

وتحدثت سليم عن حالة النساء السلاليات واصفة إياها بأنها ليست واحدة لأن "هناك نساء ضد بناتهن لأنهن لا يردن معاداة أبنائهن، ولأن هناك نساء سلاليات ضد حقوق السلاليات لأنهن مستفيدات عبر أزواجهن أو أبنائهن"، ثم استدركت قائلة: "لكنهن لسن الأغلبية، ولا يشكلن حركة".

وترى الأستاذة في جامعة راتغرز أن خروج السلاليات للتعبير عن حقهن تعتريه مخاوف كثيرة من تحول مطالبهن إلى ثورة، معتبرة أن "الأمر الذي يبدو سهلا، كالتوقيع على عريضة، صعب بشكل مهول بالنسبة للنساء".

وردت المتحدثة ذلك إلى عوامل عدة، ذكرت من بينها "مراقبة المجتمع، وأزواج السلاليات الذين يمنعونهن من التوقيع خوفا من مطالبة أخواتهم أيضا بحصصهن".

وبينت زكية سليم أن النساء السلاليات لا يقتصرن في حراكهن على المطالبة بحصصهن، بل يفكرن أيضا في بدائل متعددة لاستعمال الجماعة لأراضيهن، فـ"بدل استعمال الأراضي لبناء ملاعب الغولف أو الفيلات أو المسابح، تتساءل النساء لم لا تبنى ملاعب وحدائق لأطفالهن ومستشفيات؟".

وأضافت سليم أن الأرض بالنسبة للسلاليات ليست موردا ماليا فقط، بل تمثل العمل، والاستقرار الاقتصادي، والتاريخ، والهوية، والكرامة، وتكريم الأسلاف، وقالت: "عبر الأرض ومنتوجها تتعزز قيم العطاء والصدقة".

وفي سياق حديثها عن حالة سكان القرى، ترى الأستاذة في جامعة راتغرز أن "العديد ممن يعملون ويقطنون في البوادي لا يريدون الهجرة إلى المدينة، بل يريدون عملا كريما".