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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "عندي بلاصتي" تشجع إقبال المغربيات على الرياضة

"عندي بلاصتي" تشجع إقبال المغربيات على الرياضة

"عندي بلاصتي" تشجع إقبال المغربيات على الرياضة
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 12 أبريل 2018 - 12:10

أطلقت "المغربية للألعاب والرياضة" بمناسبة اليوم الدولي للرياضة مبادرة "عندي بلاصتي" لفتح أبواب الملاعب للفتيات والسيدات، من مختلف الأعمار، وتشجيع الطاقات الشابة على العطاء وتشريف المغرب في الملقيات الدولية.

وتسعى هذه المبادرة عبر هاشتاغ "#عندي_بلاصتي"، التي أطلقتها MDJS، إلى مواجهة الأفكار الذكورية التي تقصي طاقات ومواهب النساء، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في النهوض بالميدان الرياضي المغربي.

وتقوم هذه المبادرة على الإيمان بأن الرياضة هي القوة التي تعزز الراحة الجسدية والاستقلال الاجتماعي، وهي أيضاً محرك للمساواة، خاصة المساواة بين الجنسين، كما أنها أداة قوية لتعزيز قيم التضامن والمسؤولية والاحترام ، الإدماج، روح الفريق، المساواة، التحفيز، الثقة في النفس.

كما تروم المبادرة، التي تأتي في إطار الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام بصيغة المؤنث في المغرب، لوضع النساء في قلب الحدث ووضع حد للأفكار الشائعة، وتمرير الشعلة إلى الأجيال القادمة.

وتعتبر الأمم المتحدة، عبر احتفالها بهذا اليوم في 6 أبريل من كل سنة، أن الرياضة تعد أكثر الوسائل قوة وفعالية في مجال العمل على تعزيز ونشر القيم الإنسانية، وأنها تندرج في عداد عوامل الوحدة بين البشر كافة، إذ يهواها الناس رجالا ونساء في جميع أرجاء العالم، وهي عامل من عوامل السلامة البدنية والتمكين الاجتماعي، وعامل من عوامل المساواة، لا سيما المساواة بين الجنسين.

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