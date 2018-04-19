24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. المغرب يستعجل تحلية مياه البحر لمواجهة تأثير التقلبات المناخية (5.00)

  2. عربات نقل البضائع تخفف معاناة "الحمالات" في سبتة المحتلة (5.00)

  3. قبل فاتح ماي .. النقابات تتشبث بزيادة 400 درهم في الأجور (5.00)

  4. عاملات نظافة بالمدارس يشتكين من تأخر الأجور (5.00)

  5. قضية الصحراء .. منيب تنتقد ازدواجية مواقف "اليسار الأوروبي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | حقوقيات يطالبن بـ"مدونة عصرية" و"بنتْ اليوم"

حقوقيات يطالبن بـ"مدونة عصرية" و"بنتْ اليوم"

حقوقيات يطالبن بـ"مدونة عصرية" و"بنتْ اليوم"
هسبريس - أمال كنين
الخميس 19 أبريل 2018 - 11:02

أطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة تطالب فيها بضرورة تجديد مدونة الأسرة، التي أصبحت "متقادمة" بحسبها، مشددة على وجوب أن تتضمن عددا من الحقوق "المنتهكة".

ونشرت الفيدرالية، أمس، فيديو عبر "اليوتوب" تنادي فيه بضرورة تعديل المدونة، مؤكدة أنه "حان الوقت لإعادة النظر في عدد من الحقوق المنتهكة للنساء"، وأضافت أنه يجب أن تكون المدونة "ابنة اليوم" لتحفظ حق المواطنين وتضمن المساواة والكرامة.

الفيديو الذي حمل عنوان "مدونة الأسرة خاصها تْكُون عصرية وبنتْ اليوم"، توضح فيه الفيدرالية أن "اعتماد مدونة الأسرة خلال عام 2004 كان يعتبر بمثابة خطوة مهمة، إلا أنه بعد 14 سنة من اعتمادها لم تتمكن النساء من أخذ جميع حقوقهن".

وترى الفيدرالية أن المدونة لا تزال تبقي على عدد من البنود التي "تشيّء المرأة"، من قبيل: "الصداق الذي يكون رمزيا كمقابل للمتعة"، موضحة أن هناك من النساء اليوم "من تجد نفسها بين ليلة وضحاها رفقة أطفالها في الشارع، ونساء أخريات يتوفى أزواجهن، وتأتي أسرهم لترث فيهم، فيتم تشريدهن، إضافة إلى رجال يرفضون أداء مصاريف أبنائهم".

وأوضحت الفيدرالية أن المدونة تكرس "الاحتقار الاقتصادي للنساء"، ناهيك عن وجود "طفلات يغتصبن باسم القانون، ويتم تزويجهن في سن مبكرة"، زيادة على "انتشار تعدد الزوجات"، إضافة إلى "نساء أخريات لا يستطعن حتى اختيار شريك حياتهن، وأمهات يتم حرمانهن من أبنائهن".

وسبق لفيدرالية رابطة حقوق النساء أن طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتعجيل بفتح ورش ملاءمة مدونة الأسرة، إضافة إلى "فتح تفاعل تشاركي حقيقي مع القضايا النسائية، والاستماع الجدي للمطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة بين النساء والرجال"، عقب المصادقة النهائية على القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد المرأة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى "مواكبة هذه المدونة بالتقييم والتقويم لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة"؛ وهي الإشارات التي أثنى عليها عدد من الفاعلين "لتصحيح مجموعة من التناقضات التي بات المجتمع المغربي يتخبط فيها، ومن ضمنها إقرار المساواة في الإرث"، حسب تعبير فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مول الحوت الخميس 19 أبريل 2018 - 11:15
لماذا لا تهتمن بالنساء اللائي يحملن على ظهورهن القناطر من السلع غي معبري مليلية وسبتة المحتلتين؟؟؟أنتن بارععات فثط في تشتيت الأسر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - imad الخميس 19 أبريل 2018 - 11:19
هذا يعني مزيدا من العنوسة للنساء . و انتشار مزيد من الفساد و العلاقات غير الشرعية... اما قضية الإرث فهي بمثابة حرب مع الله عز و جل فاستعدوا للجفاف و الجوع و الحروب و الزلازل .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - مصطفى الخميس 19 أبريل 2018 - 11:21
هذه المرة الدور على مدونة الرجال،كفى أنانية أيتها النساء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.