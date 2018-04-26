"باغي نتزوج" إعلان يغضب المغربيات .. وحقوقيات يطالبن بالاعتذار

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

أثار إعلان إحدى شركات المنتجات الغذائية استياء عارماً عبّر عنه ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تدوينات تستنكر إهانة الشركة للمرأة المغربية من خلال برنامجها "باغي تزوج"، ودفع جمعيات نسائية حقوقية إلى التنديد بما وصفنه بـ"تكريس دونية المرأة في الإعلام".

ويحكي "باغي نتزوج"، الذي أطلقته الشركة قصة أمّ تبحث عن عروس لابنها العازب، ونشرت إعلانا اختارت على إثره خمس فتيات من بين المتقدمات، للمرور باختبار عبر تحديات تتعلق بالطبخ، ليتم في نهاية كل حلقة إقصاء واحدة، على أن تكون جائزة الفائزة الزواج من "سيدي أنس" ابن "الحاجة".

وأثار البرنامج موجة من ردود الفعل الغاضبة، التي اعتبرت فكرة "باغي نتزوج" إهانة للنساء المغربيات؛ فيما طالب عدد من المتفاعلين بوقف البرنامج ومقاطعة الشركة المنتجة.

من جهتها، اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أنّ البرنامج يُمرر خطاباً يكرس النظرة الدونية للمرأة، ويعمل على الحط من قيمتها والانتقاص من مكانتها وإمكاناتها، واعتبارها سلعة للترفيه والتدبير المنزلي، ويفرض عليها قسراً واجب التعايش مع أنماط عيش لا إرادة فيها، من أجل الترويج لبضاعته؛ وهو الأمر الذي يُؤدي إلى التعامل مع المرأة كسلعة تجارية معدة للتسويق، لتحقيق أهداف اقتصادية محضة.

وقالت الجمعية الحقوقية إنّ "الشركة أغفلت حقيقة أنّ المرأة المغربية لعبت ولا تزال أدواراً حيوية سياسية واقتصادية وعلمية وثقافية وتنويرية ملموسة، وشريك أساسي في صناعة الحياة وفاعل أساسي في الأسرة والمجتمع".

وأشارت إلى أنّ المغرب قطع أشواطاً طويلة من أجل الرفع من مكانة المرأة والنهوض بأوضاعها وإقرار حقوقها عبر مصادقتها على اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان ورفع تحفظاته عن اتفاقية مناهضة العنف ضد النساء وإقرار مبدأ المساواة.

وشددت الفيدرالية، في بيان لها تطالب فيه بسحب إشهار الشركة والاعتذار الرسمي، على مطلب تحسين صورة المرأة في الإعلام وفي مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية والثقافية، معتبرة أنّ "الأمر أصبح ملحاً ومستعجلا ومدخلاً أساسياً ومحورياً لترسيخ قيم الإنسانية للمرأة، وسبيلا لمقاومة موجة التمييع والتسطيح والتطرف والعنف والاستهتار بكافة المرأة".