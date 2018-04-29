حائزة على نوبل تنادي بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة

هسبريس - إفي

أكدت المحامية الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، خلال مقابلة مع وكالة "إفي"، أن الدعم العام للمواطنين أساس إمكانية إنهاء عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك إيقاظ الحكومات بمختلف أنحاء العالم للالتزام بذلك.

وأجريت هذه المقابلة على هامش مشاركة عبادي في مؤتمر "أنا مع السلام"، الذي بدأت فعالياته في الأوروغواي بأمريكا الجنوبية يوم الخميس الماضي.

وصرحت عبادي خلال المقابلة قائلة: "أعتقد أنه صراع ضروري في كل جزء من العالم، لأنه يجب علينا، نحن معشر النساء، أن نصل إلى لحظة المساواة المطلقة مع الرجال، بغض النظر عن البلد الذي نعيش فيه".

وترى المحامية الإيرانية، التي نالت جائزة نوبل للسلام عام 2003 عن جهودها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن النساء في كل بلدان العالم يعشن حالة من التمييز، ولكن تختلف حدتها من أمة إلى أخرى.

وأوضحت عبادي أن النساء في البلدان الإسلامية هن أكثر من يتعرض لغياب الحماية، وأنه توجد في بلادهن قوانين تمييز ضد المرأة، وأنها أقرت في بلدها بعد الثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979.

ومع ذلك، قالت عبادي إنه رغم وجود قوانين مساواة بين الجنسين في أوروبا وأمريكا اللاتينية، فإن السيدات "لا يمكنهن، للأسف، الاستفادة من كل الفرص" المتاحة للعيش بطريقة مساوية للرجال.

وأضافت أن "النساء في أي جزء من العالم يعشن حالة من التمييز، وذلك أساسا بسبب الثقافة الذكورية الموجودة في المجتمع".

ولذلك، ترى عبادي أن الدعم العام للمواطنين أساس التغيير الحقيقي، لأن القوانين التي تحمي النساء أو تدعو إلى مساواتهن بالرجال لن تؤدي إلى ذلك، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يكون المواطنون واعين بأن هذه المساواة "هي الأولوية، وأنها كفاح ضروري".

وأكدت عبادي أنه "بهذه الطريقة ستجبر الحكومات على الاهتمام بهذا الأمر، وأن تعطيه الأولوية أيضا".

يذكر أن مؤتمر "أنا مع السلام" يشهد مشاركة فائزين آخرين بجائزة نوبل للسلام مثل الأرجنتيني أدولفو بيريز إسكيفيل (1980)، والغواتيمالية ريغوبيرتا مينتشو توم (1992)، والبولندي ليخ فاونسا (1983).

ويناقش المؤتمر عدة أمور متعلقة بالنساء مثل بيئة العمل والتعليم وأمور أخرى. ويشارك فيه أيضا، بالإضافة إلى الفائزين بجوائز نوبل، شخصيات بارزة مثل المحامي والقاضي الإسباني السابق بالتاسار غارثون، ورئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا.