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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | منظمة "نساء الأحرار" تدعو إلى تسريع إخراج هيئة المناصفة

منظمة "نساء الأحرار" تدعو إلى تسريع إخراج هيئة المناصفة

منظمة "نساء الأحرار" تدعو إلى تسريع إخراج هيئة المناصفة
وصال إدبلا* (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 04 ماي 2018 - 22:13

قالت أمينة بنخضرة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة منظمة المرأة التجمعية، إن أبرز القضايا التي تشغل الحزب تتمثل في تسريع إخراج هيئة المناصفة إلى الوجود، ومراجعة مدونة الأسرة، إضافة إلى العمل على الرفع من نسبة تمدرس الفتيات، خاصة في المجال القروي.

وألقت الوزيرة السابقة كلمة في افتتاح ندوة حول "المناصفة بين الوثيقة الدستورية وإكراهات الواقع"، عقدتها منظمة المرأة التجمعية هذا اليوم بالمعهد العالي للقضاء، ركزت فيها على ضرورة التفكير في سبل التمكين للنساء، خاصة في المجال السياسي، مشددة على ضرورة تغيير قانون الانتخابات.

وذكرت بنخضرة أن هذه الندوة واحدة من 12 لقاء ستعقدها فروع منظمة المرأة التجمعية، في الأيام القادمة، بكل جهات المغرب، مباشرة بعد انعقاد مؤتمرها الأول بمراكش، من أجل تدارس المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والحركة النسائية بهذه المدن.

وجاء في كلمة وزير العدل، محمد أوجار، التي ألقاها بالنيابة عنه مستشاره في الوزارة، جرد للمبادرات التي قامت بها الوزارة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، من بينها فتح باب مباراة الولوج لمهنة "عدل" لأول مرة في وجوه النساء، والرفع من عدد القاضيات المزاولات لمهنة القضاء.

وفي إطار مراجعات القانون الجنائي، أشارت كلمة الوزير إلى عدة مقتضيات، من بينها تشديد العقوبات على العديد من الانتهاكات التي قد تمس كرامة المرأة، ومنع ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال ما دون 18 سنة.

كما أشارت كلمة الوزير إلى المستجدات في مجال مدونة الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بالحضانة في حالة الطلاق، والتي تعطي الأولوية للأم في الحضانة، إضافة إلى المساواة في الوصية الواجبة بين الأحفاد من جهة البنت، والأحفاد من جهة الابن.

وفي مداخلتها، قالت النائبة البرلمانية، نعيمة بيحيى، إن النساء حين وصلن إلى البرلمان، عبر الآلية الدستورية والقانونية، وجدن أن واقع الممارسة السياسية داخل المؤسسة التشريعية لا يتناسب مع هاتين الآليتين، مشيرة إلى "الحضور شبه الغائب" للمرأة في مناصب القرار.

وأضافت أن وجود النساء في البرلمان كان نتيجة نضال طويل للحركة النسائية، مما جعل النائبات البرلمانيات يلتزمن بتعزيز وتقوية مكانة المرأة، خاصة داخل اللجان.

وتأسفت بيحيى على ضعف تمثيلية النساء داخل اللجان التي تناقش فيها القرارات الكبرى، مشيرة إلى وجود بعض النائبات اللواتي يفرض عليهن دخول لجنة القطاعات الاجتماعية من لدن الفريق البرلماني الذي ينتمين إليه.

وأهابت بنيحيى بكافة الأحزاب السياسية أن تلتزم بمقتضيات الفصل 19 من الدستور، مؤكدة على ضرورة انخراط الأحزاب في تكوين النساء وتأطيرهن. ودعت إلى تشجيع الولوج المتكافئ إلى مناصب القرار، وترشيح النساء لبلوغ المناصب التمثيلية.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - نتيجة العنوسة الجمعة 04 ماي 2018 - 23:01
هؤلاء الأحزاب والجمعيات النسائية هم سبب العنوسة في المغرب.وإمتناع الرجال على الزواج والمشاكل وصداع الرأس.
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4
2 - حلايبي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:01
الاحرار شكون الاحرار ولش اخنوش
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6
3 - اكرض اوضاض الجمعة 04 ماي 2018 - 23:11
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل على انصاف المرأة المغربية التي تعتبر نصف المجتمع وأساسه
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-4
4 - سليم الجمعة 04 ماي 2018 - 23:13
حزب الاحرار يؤكد حضوره بقوة على كل الأصعدة بما فيها المنظمات الموازية
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-4
5 - ملوووكي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:14
حزب التجمع يضع دائما المرأة في صلب اهتماماته لان المرأة نصف المجتمع والنصف الاخر يتربى في احضانها، بالتوفيق للمرأة التجمعية
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-4
6 - ميسي الجمعة 04 ماي 2018 - 23:15
المرأة التجمعية هي سمات المرأة المكافحة بالتوفيق
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-4
7 - مريم الجمعة 04 ماي 2018 - 23:15
نفتخر بنساء التجمع نساء كلهم جرأة وشجاعة من اجل الدفاع على المرأة المغربية .
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-3
8 - رشيد الجمعة 04 ماي 2018 - 23:16
التجمع الوطني للاحرار يظهر طموح منقطع النظير في الحياة السياسية. جميع التنظيمات تشتغل بشكل كبير
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-4
9 - amal lmir الجمعة 04 ماي 2018 - 23:23
المرأة التجمعية مرأة قوية مناضلة وتستحق كل الاحترام والتقدير بالتوفيق
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-5
10 - ouad الجمعة 04 ماي 2018 - 23:24
ماشي وقتها هدا راحنا مشغولين عندنا الاهم اننا في المقاطعة نساليو ونشوفو هد المشكل الي اولوية عندكم احنا لا
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0
11 - يسرى الجمعة 04 ماي 2018 - 23:37
التجمع يولي إهتماما كبيرا للمرأة وهذا ما جعله يؤسس هيكلا موازيا خاصا بها حتى تتمكن من التعبير عن نفسها والدفاع عن مكانتها في المجتمع
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0
12 - كوثر منصور الجمعة 04 ماي 2018 - 23:43
النساء التجمعيات يوم بعد يوم يبرهنون عن كفائتهن وعن إهتمامهن بقضايا المرأة وهمهن هو الرفع من مستواها والرقي بها في المجتمع المغربي
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