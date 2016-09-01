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كُتّاب وآراء
فعاليات نسوية: الفضاء العمومي بالمغرب "ذكوري وغير آمن"
أجمعت المشاركات في مائدة مستديرة حول سؤال "أية مكانة للمرأة في الفضاء العام؟" على أن وضعية المرأة في الفضاء العمومي ليست مريحة، لكونه فضاءً ذكوريا بامتياز وتعاني فيه النساء من نظرة دونية ومن التحرش اللفظي والجسدي.
وفي هذا الصدد قالت نضال أزهاري، الرئيسة المؤسسة للاتحاد النسائي الحر، في حديثها عن الفضاء العمومي بالمغرب، أنه "فضاء غير منصف للمرأة، وعليها أن تسعى إلى انتزاع حقوقها للتمتع بها داخله، لأن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ، في المقهى والشارع والبرلمان"، وزادت: "تعرضت للتحرش مثل أي أنثى، غير أنني لم أتساهل مع الأمر وقمت بالتبليغ عنه، وحكم على الفاعل بـ6 أشهر سجنا".
بدورها قالت الفنانة نور صونية: "عندما أكون في الشارع لا أحس دوما بأنني مرتاحة وآمنة، إذ يفرض علي ارتداء لباس معين، كما أنني أواجه مشاكل في وسائل النقل، خصوصا أنني دائمة التنقل".
ودعت الفنانة الشابة إلى "تجاوز الأشكال التقليدية وتطوير أشكال الدفاع عن حقوق المرأة؛ وذلك عن طريق الفن، باعتباره القادر على الوصول بشكل أفضل إلى عامة الناس"، موضحة أن التغيير يأتي من خلال الثقافة والفن، وأنها شخصيا تسعى من خلال فنها إلى تبليغ هذه الرسالة.
من جهتها تحدثت لبنى بنصالح، صاحبة عدة مبادرات لصالح النساء في العالم القروي، عن أن المشكل في الفضاء العام يتمثل في مستويين؛ "المستوى الأول الذي يعتبر المرأة مواطنا من درجة ثانية، والمستوى الثاني في أماكن العمل، حيث تتعرض لمختلف أنواع المضايقات"، وفق تعبيرها.
وحمّلت بنصالح المسؤولية عن هذا الوضع للدولة، "لأن سياساتها المجالية تفكر فقط في العنصر الذكري من حيث إنشاء وتجهيز المنشآت والمرافق العمومية؛ وفي ما يخص التوعية بالقضية النسائية تفكر فقط في قطبي الدار البيضاء والرباط، وتنسى باقي المناطق".
وفي حديثها عن "الفيمينزم" أوضحت المتدخلة أن "الأصل في الأمور هو الدفاع عن القضية النسائية"، وأن "المشكل في مسألة "الفيمينزم" بالمغرب أن الوجوه التي عرفت بها في الإعلام هي بعض النماذج التي اتخذ منها المغاربة موقفا سلبيا"، مؤكدة على ضرورة بناء مفهوم جديد لـ"الفيمنيزم".
*صحفي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
الاب مشغول في المقاهي و مع الفايس بوك و الام مشغولة مع المسلسلات التركية و الواتساب و الفيس بوك و الابناء في الشارع يتعلمون كل شيء خبيث في المجتمع .
الكل ينتظر من المدرسة ان تربي .الاباء ينحبون فقط مثل الارانب و ينتظرون من الدولة ان تدعمهم و ينظرون من المدرسة ان تربي!!
أنا لا أتفق مع النساء لمعريات في الزنقة ...إلخ، لكن هذا لا يعطي لأي أحد الحق في أن يعتدي عليها و يسبها ، نختلف مع بعضنا البعض باحترام .
و أخيرا في بعض الناس الله يهديهم و منهم الكثيرون يقولك 'هي عارية إذا تريد ... و يبدأ في التبريرات و يعطي لنفسه الأوكي في أن يفعل و يقول لها ما يشاء و يشعر برضى عجيب أو بإختصار يلعب دور الرب أستغفر الله العظيم تجاه ديك البنت و هذا خطأ الله لي خلقها و هو من يحاسب و ليس البشر
و أخيرا هاد لبلاد راه لا رجال و لا نساء كلشي حقيقوا مهضومة
و السلام عليكم
اين المنطق ؟
بعدا اشمن فضاء عمومي كتكلمو عليه ؟
الساحات ولا الحدائق ولا المقاهي .. بعدا القيساريات عامرة بالنسا.. الساحات ولينا كنلقاو العيالات قاعدات مجمعات بولادهم الصغار القهاوي ولينا كنشوفو شي عجب ماكانش.. واش وحدة محلقة ولابسة شي لباس ماشي هو هاداك ودايزة عنوة قدام الولاد أش باغا ؟؟ الى ما تحرشوش بيها لفظا ولو بكلام معسول غادي يكون مشكوك فأمرهم وحتا هي ماغاديش يعجبها الحال وغادي تشك فراسها.
أنا ضد التحرش طبعا لأنه خلق سيء جدا ومريض.. ولكن حتى انتوما ألبنات حاولو تحترمو شوية راسكم.. راه المحترمات ماكينش للي كيقدر يهدر معاها..
انتن لستن شيئا دون الذكر وتعرفن ذلك جيدا . الاولى ان تشتغلن بسياسات كبرى انفع واعظم لا ان تحملن شعار الحرب ضد الرجل ويكون ذلك شغلكن الشاغل
المراة في العالم المتطور جدا تعاني ضعف ما تشتكين منه في المغرب ومع ذلك هي امراة ذكية تشتغل وتنتج ولا تضيع وقتها في التحامل على الرجل لانها تعلم ان تلك جدلية لن تنتهي ابدا كجدلية الحاكم والمحكوم والعبد والسيد والغني والفقير والعالم والجاهل ولكنكن تسعين الى تغيير الفطرة وستجنين من ذلك مزيدا من القهر والعنف والتمرد من قبل الرجال
كتنتجو منتوج ، وكتشكاو منو
الپارانويا بعينيها
النساء ايضا يتحرشون بالرجال مثلا يتحرشن باصحاب السيارات الفاخرة و ارباب العمل واصحاب المحلات التجارية والاساتدة وغيرهم