فعاليات نسوية: الفضاء العمومي بالمغرب "ذكوري وغير آمن"

هشام بوعلي*

أجمعت المشاركات في مائدة مستديرة حول سؤال "أية مكانة للمرأة في الفضاء العام؟" على أن وضعية المرأة في الفضاء العمومي ليست مريحة، لكونه فضاءً ذكوريا بامتياز وتعاني فيه النساء من نظرة دونية ومن التحرش اللفظي والجسدي.

وفي هذا الصدد قالت نضال أزهاري، الرئيسة المؤسسة للاتحاد النسائي الحر، في حديثها عن الفضاء العمومي بالمغرب، أنه "فضاء غير منصف للمرأة، وعليها أن تسعى إلى انتزاع حقوقها للتمتع بها داخله، لأن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ، في المقهى والشارع والبرلمان"، وزادت: "تعرضت للتحرش مثل أي أنثى، غير أنني لم أتساهل مع الأمر وقمت بالتبليغ عنه، وحكم على الفاعل بـ6 أشهر سجنا".

بدورها قالت الفنانة نور صونية: "عندما أكون في الشارع لا أحس دوما بأنني مرتاحة وآمنة، إذ يفرض علي ارتداء لباس معين، كما أنني أواجه مشاكل في وسائل النقل، خصوصا أنني دائمة التنقل".

ودعت الفنانة الشابة إلى "تجاوز الأشكال التقليدية وتطوير أشكال الدفاع عن حقوق المرأة؛ وذلك عن طريق الفن، باعتباره القادر على الوصول بشكل أفضل إلى عامة الناس"، موضحة أن التغيير يأتي من خلال الثقافة والفن، وأنها شخصيا تسعى من خلال فنها إلى تبليغ هذه الرسالة.

من جهتها تحدثت لبنى بنصالح، صاحبة عدة مبادرات لصالح النساء في العالم القروي، عن أن المشكل في الفضاء العام يتمثل في مستويين؛ "المستوى الأول الذي يعتبر المرأة مواطنا من درجة ثانية، والمستوى الثاني في أماكن العمل، حيث تتعرض لمختلف أنواع المضايقات"، وفق تعبيرها.

وحمّلت بنصالح المسؤولية عن هذا الوضع للدولة، "لأن سياساتها المجالية تفكر فقط في العنصر الذكري من حيث إنشاء وتجهيز المنشآت والمرافق العمومية؛ وفي ما يخص التوعية بالقضية النسائية تفكر فقط في قطبي الدار البيضاء والرباط، وتنسى باقي المناطق".

وفي حديثها عن "الفيمينزم" أوضحت المتدخلة أن "الأصل في الأمور هو الدفاع عن القضية النسائية"، وأن "المشكل في مسألة "الفيمينزم" بالمغرب أن الوجوه التي عرفت بها في الإعلام هي بعض النماذج التي اتخذ منها المغاربة موقفا سلبيا"، مؤكدة على ضرورة بناء مفهوم جديد لـ"الفيمنيزم".