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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | فعاليات نسوية: الفضاء العمومي بالمغرب "ذكوري وغير آمن"

فعاليات نسوية: الفضاء العمومي بالمغرب "ذكوري وغير آمن"

فعاليات نسوية: الفضاء العمومي بالمغرب "ذكوري وغير آمن"
هشام بوعلي*
الجمعة 11 ماي 2018 - 12:00

أجمعت المشاركات في مائدة مستديرة حول سؤال "أية مكانة للمرأة في الفضاء العام؟" على أن وضعية المرأة في الفضاء العمومي ليست مريحة، لكونه فضاءً ذكوريا بامتياز وتعاني فيه النساء من نظرة دونية ومن التحرش اللفظي والجسدي.

وفي هذا الصدد قالت نضال أزهاري، الرئيسة المؤسسة للاتحاد النسائي الحر، في حديثها عن الفضاء العمومي بالمغرب، أنه "فضاء غير منصف للمرأة، وعليها أن تسعى إلى انتزاع حقوقها للتمتع بها داخله، لأن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ، في المقهى والشارع والبرلمان"، وزادت: "تعرضت للتحرش مثل أي أنثى، غير أنني لم أتساهل مع الأمر وقمت بالتبليغ عنه، وحكم على الفاعل بـ6 أشهر سجنا".

بدورها قالت الفنانة نور صونية: "عندما أكون في الشارع لا أحس دوما بأنني مرتاحة وآمنة، إذ يفرض علي ارتداء لباس معين، كما أنني أواجه مشاكل في وسائل النقل، خصوصا أنني دائمة التنقل".

ودعت الفنانة الشابة إلى "تجاوز الأشكال التقليدية وتطوير أشكال الدفاع عن حقوق المرأة؛ وذلك عن طريق الفن، باعتباره القادر على الوصول بشكل أفضل إلى عامة الناس"، موضحة أن التغيير يأتي من خلال الثقافة والفن، وأنها شخصيا تسعى من خلال فنها إلى تبليغ هذه الرسالة.

من جهتها تحدثت لبنى بنصالح، صاحبة عدة مبادرات لصالح النساء في العالم القروي، عن أن المشكل في الفضاء العام يتمثل في مستويين؛ "المستوى الأول الذي يعتبر المرأة مواطنا من درجة ثانية، والمستوى الثاني في أماكن العمل، حيث تتعرض لمختلف أنواع المضايقات"، وفق تعبيرها.

وحمّلت بنصالح المسؤولية عن هذا الوضع للدولة، "لأن سياساتها المجالية تفكر فقط في العنصر الذكري من حيث إنشاء وتجهيز المنشآت والمرافق العمومية؛ وفي ما يخص التوعية بالقضية النسائية تفكر فقط في قطبي الدار البيضاء والرباط، وتنسى باقي المناطق".

وفي حديثها عن "الفيمينزم" أوضحت المتدخلة أن "الأصل في الأمور هو الدفاع عن القضية النسائية"، وأن "المشكل في مسألة "الفيمينزم" بالمغرب أن الوجوه التي عرفت بها في الإعلام هي بعض النماذج التي اتخذ منها المغاربة موقفا سلبيا"، مؤكدة على ضرورة بناء مفهوم جديد لـ"الفيمنيزم".

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - اسفي الجمعة 11 ماي 2018 - 12:23
الفضاء العمومي بالمغرب، أنه "فضاء غير منصف للمرأة، وعليها أن تسعى إلى انتزاع حقوقها للتمتع بها داخله، لأن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ، في المقهى والشارع والبرلمان"واين حقوق المرأة في الططبيب واين حقوق العاملات في ضيعات الفلاحية والمعامل واين حقوق الأرامل والعجائز التي لا معيلة لاها واين حقوق التمدرس للفتيات .
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13
2 - aziz الجمعة 11 ماي 2018 - 12:24
الفضاء العمومي والخاص ذكوري بامتياز في جميع انحاء العالم.وليس المغرب استثناء.والفارق انه في الغرب لا ضوابط لهذه النزعة الشهوانية.اما عندنا فعلى الاقل الاسلام يضبطنا وينظم العلاقةان احسنا التربية.فكفى من التهويل والنفخ في الخواء.ما يقع عندهم ابشع واضخم مماهو عندنا.ولاكن التبعية الخرقاء تلمع الاشياء رغم قذارتها.فكفى من العمل على مزيد من تدمير وتخريب ما تبقى من بعض ثوابتنا وعن سبق الاصرار والترصد.
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15
3 - mowatine الجمعة 11 ماي 2018 - 12:30
المشكل في التربية الاسرية اغلبية العائلات لاتربي اولادها تربية حسنية .تربيهم على الانتهازية و تطلقهم للشارعة .
الاب مشغول في المقاهي و مع الفايس بوك و الام مشغولة مع المسلسلات التركية و الواتساب و الفيس بوك و الابناء في الشارع يتعلمون كل شيء خبيث في المجتمع .
الكل ينتظر من المدرسة ان تربي .الاباء ينحبون فقط مثل الارانب و ينتظرون من الدولة ان تدعمهم و ينظرون من المدرسة ان تربي!!
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19
4 - مغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 12:31
المساواة بين الجنسين في الحقوق و داكشي خليه للغرب اما فالمغرب راه كلشي واكل العصا بحال الراجل بحال المرأة
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16
5 - مواطن الجمعة 11 ماي 2018 - 12:32
من نهار بداو يبانو هاد الأشكال و حنا اللور ... الحرية يا عباد الله ليست مطلقة في أي مكان بالعالم، الفضاء العام حيت عام وديال كاع الناس تحكمه قوانين و أعراف و شرائع اللي كايتافق عليها المجتمع .. ماشي على كانتك و رشوقك آبنتي ... الحرية إيلا كانت مطلقة راه غانكونو فغابة
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21
6 - oussama الجمعة 11 ماي 2018 - 12:34
وجهة نظر:
أنا لا أتفق مع النساء لمعريات في الزنقة ...إلخ، لكن هذا لا يعطي لأي أحد الحق في أن يعتدي عليها و يسبها ، نختلف مع بعضنا البعض باحترام .
و أخيرا في بعض الناس الله يهديهم و منهم الكثيرون يقولك 'هي عارية إذا تريد ... و يبدأ في التبريرات و يعطي لنفسه الأوكي في أن يفعل و يقول لها ما يشاء و يشعر برضى عجيب أو بإختصار يلعب دور الرب أستغفر الله العظيم تجاه ديك البنت و هذا خطأ الله لي خلقها و هو من يحاسب و ليس البشر
و أخيرا هاد لبلاد راه لا رجال و لا نساء كلشي حقيقوا مهضومة
و السلام عليكم
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7
7 - مجتمع دكوري مكلخ الجمعة 11 ماي 2018 - 12:35
Je vous félicite mesdames pour votre combat, et ça fait plaisir de voir des jeunes filles se battre pour arracher les droits de la femme marocaines, qui sont bafoués par tous les gouvernement depuis l'indépendance du Maroc. Une société dans laquelle la femme est marginalisée et qui est vue avant tout comme un objet sexuel,est une société vouée à l'échec! Il faut que les lois changent au Maroc pour donner les mêmes à la femme marocaine à l'école (où elle a montée qu'elle peut réussir mieux) dans le travail,en héritage et dans l’espace public. Il faut arrêter de se cacher derrière la religion et les traditions archaïques pour continuer à marginaliser la femme. Il ne faut pas oublier aussi que les jeunes quelque soit leur sexe souffrent aussi de cette barrière entre la femme et l'homme,en créant une incompréhension qui aboutissent à des agressions et harcèlement dans l'espace publique
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-12
8 - رجل الجمعة 11 ماي 2018 - 12:39
انا أرى العكس تماما الفضاء العمومي يسوده العنصر النسوي أكثر في السنين الأخيرة
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15
9 - الميلودي الجمعة 11 ماي 2018 - 12:57
مللنا من هذا الكلام الفارغ، المجتمع المغربي مسلم و دستوره الديانة الاسلامية و الاسلام المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله فقد اعطى للمراة مكانتها و هيبتها ودعا الى احترامها و المحافظة عليها وهي غير منقوصة الحقوق فهي أمنا و أختنا وخالتنا و عمتنا وووووو.... فلا نريد ممن تضع الصليب على صدرها و تضع رجلها على الاخرى كي تظهر عورتها مثل جبل توبقال أن تعطينا دروسا في الحداثة و الميوعة و التحرش، واما مايقع في الشارع من أعمال مخلة بالحياء فسببه المرأة نفسها لانها اهملت تربية النشء على الحياء والسبب الثاني أن المرأة جعل منها الإعلام أداة لطمس الاخلاق و نبذ كل ما يدعو الى عفتها وطهارتها مما خلق لنا مجتمعا ملئ بمرضى النفوس و المكبوتين....
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3
10 - مع حقوق الجميع الجمعة 11 ماي 2018 - 12:59
مجتمع يراقب المراة في لباسها و كلامها بل و صوتها اذا تكلمت بصوت مرتفع او منخفض و يحكم عليها علي هذا الاساس ..
اين المنطق ؟
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-7
11 - الطنز البنفسجي الجمعة 11 ماي 2018 - 13:01
وبعدا من التصاور الرجل على الرجل المفضوحة والدجين المشرق كيبان اشمن نسوة غادي يكونو فالفضاء العمومي..
بعدا اشمن فضاء عمومي كتكلمو عليه ؟
الساحات ولا الحدائق ولا المقاهي .. بعدا القيساريات عامرة بالنسا.. الساحات ولينا كنلقاو العيالات قاعدات مجمعات بولادهم الصغار القهاوي ولينا كنشوفو شي عجب ماكانش.. واش وحدة محلقة ولابسة شي لباس ماشي هو هاداك ودايزة عنوة قدام الولاد أش باغا ؟؟ الى ما تحرشوش بيها لفظا ولو بكلام معسول غادي يكون مشكوك فأمرهم وحتا هي ماغاديش يعجبها الحال وغادي تشك فراسها.
أنا ضد التحرش طبعا لأنه خلق سيء جدا ومريض.. ولكن حتى انتوما ألبنات حاولو تحترمو شوية راسكم.. راه المحترمات ماكينش للي كيقدر يهدر معاها..
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6
12 - مواطن الجمعة 11 ماي 2018 - 13:03
عليك باللباس المحتشم و اعتزال النوادي الذكورية و الله ثم و الله لن يضرك أحد
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3
13 - محمد الجمعة 11 ماي 2018 - 13:03
قالت لا تشعر بأنها مرتاحة مما يلزمها أن ترتدي لباس معين يعني محتشم هذا هو المشكل لأن هؤلاء السيدات لا يردن أن يفهمن بأن التبرج هو المجلب للتحرش بإمتياز ان هذا حتى في الدول التقدمة كلما تعرت المراة تعرضت اكثر للتحرش وهذا طبيعي الى حد ما لان الرجل ان ذاك يشعر بأنه مستهدف من لبسها وهناك محاولة لاغوائه فيتحرش بها والذي لا يعني أن الرجل له الحق في التحرش
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6
14 - ام عائشة ومحمد الجمعة 11 ماي 2018 - 13:05
لبسي وعاد خرجي وتشوفي شحال تحترمي الله مجاش وقال يا ايها نبي ..((قل لبناتك ونسائك يُدنِينَ عليهم من جلاببهن)).... حيت عارف الفتن كتوقع مع الاسف اليوم ولاو لبنات كيتنافسو يلبسو المزير باش يتبعوهم الرجال وكيقولو ملقيناش ... وكيطالبو بالحرية العجب
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3
15 - باحث عن الحقيقة الجمعة 11 ماي 2018 - 13:08
الفضاء العمومي في المغرب أنثوي بامتياز ولم يعد الذكر فيه يمثل او يؤثر سوى نسب ضعيفة . المراة في الفضاء العمومي هي العنصر المسيطر والفعال سلبا او ايجابا بحسب نية كل انثى ، العنصر الانثوي الاكثر شيوعا وانتصارا في الفضاء العمومي اذا اعتبرنا المسالة حربا بين الانثى والذكر كما نفهم من كثير من الجمعيات التي ليس لها هم سوى التحامل على الرجل والتضييق عليه وشتمه ووصفه بأقبح الاوصاف
انتن لستن شيئا دون الذكر وتعرفن ذلك جيدا . الاولى ان تشتغلن بسياسات كبرى انفع واعظم لا ان تحملن شعار الحرب ضد الرجل ويكون ذلك شغلكن الشاغل
المراة في العالم المتطور جدا تعاني ضعف ما تشتكين منه في المغرب ومع ذلك هي امراة ذكية تشتغل وتنتج ولا تضيع وقتها في التحامل على الرجل لانها تعلم ان تلك جدلية لن تنتهي ابدا كجدلية الحاكم والمحكوم والعبد والسيد والغني والفقير والعالم والجاهل ولكنكن تسعين الى تغيير الفطرة وستجنين من ذلك مزيدا من القهر والعنف والتمرد من قبل الرجال
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1
16 - Austin الجمعة 11 ماي 2018 - 13:10
بغيت غير نعرف شكون اللي كيربي الذكور فالمغرب
كتنتجو منتوج ، وكتشكاو منو
الپارانويا بعينيها
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1
17 - khalid الجمعة 11 ماي 2018 - 13:21
الفضاء العمومي غير منصف لا للرجل ولا للمرأة ان كانوا ينتمون للطبقة المتوسطة او الفقيرة ...مع زيادة انه اقل انصافا للمرأة ....اما الطبقة الميسورة وذات نفوذ فلا يشملهم الامر
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0
18 - مواطن الجمعة 11 ماي 2018 - 13:26
نتوم تعراو و تسطاو علينا تا تعياو و الله لا هدر معاكم شي حد. و حنا ناخدوا راحتنا و نمشيو معا من بغينا و نديروا داكشي اللي فريوسنا و نتمتعوا معا اللي رشقات لنا عليها. مالنا على شي صدع الراس٥و شي جواج و شي مصاريف و شي مسؤولية. نتوما خودو راحتكم و حنا كذلك بلا عنف بلا قوة الهدرة.
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0
19 - benchitan الجمعة 11 ماي 2018 - 13:27
الى بغيتو المساواة بين الجنسين خاص الرجل ما يعطيش المهر و النفقة
النساء ايضا يتحرشون بالرجال مثلا يتحرشن باصحاب السيارات الفاخرة و ارباب العمل واصحاب المحلات التجارية والاساتدة وغيرهم
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