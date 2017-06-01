جمعية نسائية تناقش صحة المرأة والعنف الجنسي

هسبريس من الرباط

ينظم اتحاد العمل النسائي، يوم الاثنين المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للعمل من أجل صحة المرأة، الذي يصادف 28 ماي من كل سنة، والذي سيتمحور أساسا حول العنف الجنسي والصحة الإنجابية والأمراض المتنقلة جنسيا، مائدة مستديرة حول موضوع "ولوج المرأة للصحة حق أساسي من حقوق الإنسان"، بمدينة الدار البيضاء.

بلاغ للاتحاد، توصلت به هسبريس، أورد أن الأرقام الرسمية عن واقع صحة المرأة في المغرب مقلقة بحسب الدراسات التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، حيث إن 23% من النساء أي 2.1 مليون عانين من العنف الجنسي في مرحلة ما من حياتهن بينهن 66 % في إطار العلاقات الزوجية.

وبالنسبة إلى فيروس السيدا، تظهر الأرقام أن من بين المغاربة الذين يتعايشون مع هذا الفيروس هناك 39 % من النساء وأن 70 % من المصابات بالعدوى نقل لهن المرض عن طريق أزواجهن.

واعتبر التنظيم أن الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وكذا سرطان عنق الرحم في المغرب متخلفة جدا، "علما أن هذا الأخير هو السبب الرئيسي الثاني للوفيات بين النساء، حيث يتم تشخيص 2258 حالة كل عام وهي واحدة من أعلى معدلات سرطان عنق الرحم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ذلك أن 99% من الحالات تتم بسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وهو مرض لقاحه متوفر لكنه غير معروف في المغرب بشكل كاف.

وسيتساءل اتحاد العمل النسائي، خلال الندوة، عن العقبات التي تواجهها المرأة في المغرب للحصول على الرعاية الصحية، وما هي الحالة الصحية للنساء المغربيات في العشرية الثانية للقرن الحادي والعشرين؟ وما هي مشكلات الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسيا؟ وما هي أوضاع وآثار العنف المبني وخاصة العنف الجنسي على النساء والفتيات؟ أين نحن من الوقاية من سرطان الثدي والرحم؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية في النضال من أجل تمتع النساء بحقهن في رعاية صحية شاملة؟