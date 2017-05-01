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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | نقابة تحمل يتيم مسؤولية جرائم جنسية ضد مغربيات

نقابة تحمل يتيم مسؤولية جرائم جنسية ضد مغربيات

نقابة تحمل يتيم مسؤولية جرائم جنسية ضد مغربيات
هشام بوعلي*
الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:15

ندّدت المنظمة الديمقراطية للشغل بالاعتداءات والتحرشات الجنسية، وما وصفته بـ"ممارسات الاستعباد"، التي تمارس على العاملات الموسميات المغربيات في ضيعات ومصانع التلفيف الفلاحي للفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا.

وقالت المنظمة في بلاغ لها إن "هذه فضيحة كبرى تتحمل فيها وزارة التشغيل كامل مسؤوليتها في حماية كرامة المواطنين وعدم الرمي بهم بين مخالب المتاجرين بالبشر"، مطالبة الوزارة بـ"التخلي عن مواقفها المتخلفة وإلا أصبحت شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات".

وأفاد البلاغ بأنه "خلافا للنفي المتسرع لوزير الشغل، محمد يتيم، أمام البرلمان، وإطلاق سهام الاتهام بالتشويش، بعدما تحدثت تقارير صحافية إسبانية عن الموضوع، تأكدت صحة الأخبار الرائجة حول الاستغلال الذي تتعرض له العاملات المغربيات بإسبانيا بعد أن باشر القضاء الإسباني التحقيق".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه "الممارسات الاستغلالية تنطلق مع بدأ عملية الانتقاء في المغرب، وتستمر مع نقل العاملات إلى الحقول والمصانع الإسبانية، ليشتغلن في ظروف غير إنسانية تخل بالشروط التي تم الاتفاق عليها، وتتنافى ومقتضيات قوانين العمل بإسبانيا".

يذكر أن صحفا إسبانية فجرت فضيحة التحرشات الجنسية والاستغلال غير الإنساني الذي تتعرض له العاملات المغربيات الموسميات في بعض حقول جني الفراولة بإسبانيا، وبالضبط بمدينة هويلفا الواقعة في إقليم الأندلس.

وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني دعت إلى ضرورة التعامل بحذر مع "الأخبار المشوشة، خاصة أنها تنشر صورة نمطية معممة، وهناك نساء من بين العاملات يمتلكن أسرا وعائلات"، مشيرة إلى أنها والقطاعات الحكومية المعنية ستظل يقظة ومتابعة من أجل ضمان كرامة العاملات المغربيات بإسبانيا.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ghailan kadour الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:28
La dignité des marocains est le dernier souci des responsables soit à l’intérieur ou à l’étranger .
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21
2 - هشام الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:32
الوزير يتيم ليس معنيا بالامر و ليس مواطنا من الزنقة كي يكون معنيا بالامر واخا يكون المغرب كولو غارق هو وزير لا علاقة له بالمغرب و المغاربة
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62
3 - مواطنة الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:52
انا اتسائل لمادا هده النقابة لم توجه سؤالا حول التحرش الجنسي الواقع بالتعاضدية العامة داخل مرفق عمومي ومن طرف نقابي وفي حق مستخدمات يمارس في حقهم الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود ،اين اختبأ ت هده النقابة ام ان في المصالح موقف اخر
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12
4 - مرمضن الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:55
الأمور أسندت لغير أهلها.!!!!!!!!!!!!!!
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30
5 - TEACHER الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:56
جل الوزراء في هاته الحكومة عاملين( mode avion ) أو silencieux يعني ضاربين الطم إذا تكلموا نعتوا المواطنين بأحد النعوت أو انكروا وجود آي اختلال أو تقصير في أداء واجبهم إلا أن الواقع يؤكد عكس كلامهم !
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42
6 - حسن البيضاوي الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:58
لا حياة لمن تنادي الحكومة المغربية لا يهمها لاشرف ولا غيرة ولا عزث المهم هو العملة الأجنبية تودخ في كروشهم و جيوبهم
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22
7 - عبد الرحيم مدريد اسبانيا الخميس 31 ماي 2018 - 00:11
فضلا عن المعلومات الواردة في المقال، حول الانتهاكات التي تعاني منها تلك المواطنات المغلوب على أمرهن، وبناء على التحريات التي انطلقت في إسبانيا على صعيد التحقيقات التي باشرها القضاء والشرطة، فالأدهى أنه علاوة على الاستغلال في حقول العمل من طرف المزارعين الإسبان الجشعين، فإن المتهمين بالاعتداء الجنسي على هؤلاء المغتربات المظلومات وابتزازهن هم مغاربة من أبناء جلدتهن، يفترض أنهم يشرفون عليهم ويترأسونهم، بفضل تحدثهم باللغة الغسبانية. فهؤلاء المكلفين ببنات بلدهم، ليس فقط أنهم لم يهرعوا لمساعدتهن والدفاع عنهن لتحسين أوضاعهن المزرية في السكن وظروف العمل والعيش، بل أنهم استغلوا ذلك البؤس، ليزيدوهن بؤسا مضاعفا، بواسطة التحرش والاعتداء والابتزاز.
وأسفاه عما وصل إليه بعض مواطنينا من حضيض تعف عنه الحيوانات.
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11
8 - wood الخميس 31 ماي 2018 - 00:12
يتيم مجرد واجهة لسياسة الدولة او بالأحرى سياسة المخزن ، فيتيم أخر من يعلم و أخر من يقرر و دوره كغيره من الوزراء تسويق سياسة المخزن و تبريرها و الدفاع عنها فقط ، فعندما تسوء الامور يجد المخزن و تجد النقابات معا من سيمسحون فيه المشكلة ، و هو يتقاضى اجر سمين من اجل ذلك . فإرسال نساء مغربيات متزوجات ورائهم اسر و ابناء للعمل في الحقول في دولة اخرى و المبيت في العنابر هو في هذه ذاته اهانة للمرأة المغربية التي طالما تغنت بها الجمعيات النسائية و هو في حد ذاته اتجار في البشر !!!
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9
9 - meme الخميس 31 ماي 2018 - 00:13
كل الوزرائ يعتبرون خيالات مئاتة لا يستطعون التحرك و لا يمكنهم ان ينقزوا الخط الاحمر و هم يعرفونرهذا و رضوا بالذل
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3
10 - حسن الري____ش الخميس 31 ماي 2018 - 00:15
لا لا لا لا حشومة معالي وزير ليس مواطنا !!! كيف يعقل!!!?هذا وزير وكلما نطق الا وعورها ...!هؤلاء ظلمهم الشعب المغربي بالتصويت لهم ...واصبحوا بين عشية وضحاها وزراء!لا ذنب لهم مساكين وجدوا انفسهم من امساك السجادة والتسابيح وهم يمسكون حقائب وزارية كصاحبنا الذي من عليه _من الحمارة الى الطيارة!!! هذا الحزب ضحية لغباء الشعب المغربي الذي صدق انهم ممكن ان ينقذوه فاذا هم كما يقول المثل:تمسك غريق بغريق !!!هؤلاء لا علاقة لهم بالسياسة والتسيير على اعلى مستوى اكبر مسؤولية تحملها الكبير فيهم :اما لجنة لبناء مسجد..او استاذا جامعيا ...او رئيس جمعية ....!كيف تريدون ان يتدبروا شؤون مجتمع من المداويخ?
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8
11 - ممممم الخميس 31 ماي 2018 - 00:34
في ضيعات اسبانيا و فرنسا فارباب العمل يكلفون مغاربة يعرفون لغة البلد المستضيف لكي يكونوا صلة وصل بين المشغل و المستخدمين و لهذا فالعيب ليس في الاسبان بل في بني جلدتنا و قد كنت في ضيعة للاجاص بفرنسا عندما زرت قريبا يعمل مخاطبا و خصوصا أن المستخدمين من تاونات لا يعرفون الفرنسية اما المشغل فلا يظهر إلا قليلا
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7
12 - joker الخميس 31 ماي 2018 - 00:44
il n'est pas un citoyen ordinaire. ne soyons pas idiots.il est MINISTRE.ça ne le concerne pas.
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1
13 - FARHAT الخميس 31 ماي 2018 - 00:53
انكم على حق انكم لا تستحقون أن تكون لكم الجنسية المغربية انك مجرد وزر ولستم وزير لان من ليست له غيرة على وطنيته لا يرجا منه خير
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2
14 - simo الخميس 31 ماي 2018 - 01:12
لماذا المنظمة الديموقراطية للشغل تحمل الوزير يتيم هذه المسؤولية؟ فهو وزير لا غير وليس من الشعب. وعلى الخبراء في السياسة والشأن المحلي أن يغيروا مفاهيم الإستوزار بمعنى جديد انطلق من المغرب مضامينه أنتم تعرفونها.
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