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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | مغربيات يروين قصص التحرش والاغتصاب في الضيعات الفلاحية

مغربيات يروين قصص التحرش والاغتصاب في الضيعات الفلاحية

مغربيات يروين قصص التحرش والاغتصاب في الضيعات الفلاحية
إلهام طالبي*
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:00

"تمنيت لو أني مت، كنت أفكر في عائلتي عندما ستكتشف أنني تعرضت للاغتصاب.."، هكذا شرعت مليكة البالغة من العمر 26 عاما والعاملة في ضيعة فلاحية حكايتها. مليكة تعيش في نواحي مدينة تارودانت، الواقعة جنوب المغرب، وقصة عذابها بدأت بعد أن اغتصبها المشرف على العاملين في الضيعة.

"بعد أن أعطاني أجرتي، اختطفني واحتجزني واغتصبني"

بنبرة حزينة تسترسل مليكة في قصتها: "اتصل بي المشرف على الضيعة لأتقاضى أجرتي، لكن خلال لقائي به اختطفني واحتجزني في منزله واغتصبني، لمدة يومين".

خوف مليكة من عائلتها دفعها إلى التكتم في البداية عن واقعة اغتصابها واختطافها من لدن المشرف، كما تشير في حديثها إلى DW عربية، مردفة: "كنت خائفة من رد فعل عائلتي، وبعدما اكتشفت أنني حامل وفي الشهر الثاني تضاعفت معاناتي".

كانت مليكة تعمل خلال طفولتها خادمة في البيوت، وعند انتقالها مع والدتها للعيش في نواحي تارودانت بدأت العمل بشكل موسمي في ضيعات فلاحية في شتوكة أيت باها، وأيضا نواحي مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة التي تقع جنوب المغرب .

لم تجد مليكة من يساعدها خلال ولادتها لطفلها..تحكي بنبرة حزينة: "ولدته في البيت بمفردي. لقد غامرت بحياتي وحياة طفلي.. لم أجد من يساعدني"..لم تتوقف عن البكاء عندما تذكرت لحظات إنجابها طفلها بمفردها، قائلة: "لقد كانت تجربة صعبة، شعرت بالخوف مما ينتظرني".

دعوى قضائية ضد المشرف

لم يستمر صمت مليكة طويلا، فتوجهت في 14 فبراير من عام 2018، لتقديم شكوى ضد المشرف على الضيعة الذي اغتصبها واختطفها؛ وتقول في هذا الصدد: "رفعت دعوى ضده، ولم أتلق أي اتصال بعد من السلطات لمعرفة هل تم القبض عليه".

"تعاني العاملات في ضيعات الفلاحية من التحرش الجنسي والابتزاز من طرف بعض المشرفين"، تقول نادية، وهي عاملة في ضيعة فلاحية تبلغ 21 عاما، اضطرت بعد طلاقها إلى العمل في الضيعات لتأمين لقمة العيش. تعيش نادية في غرفة صغيرة وطفلتها في سبت الكردان نواحي تارودانت، الواقعة جنوب المغرب.

الجنس مقابل العمل

نادية هي الأخرى تعرضت للتحرش الجنسي من طرف المشرف على تسيير الضيعة، وتقول في هذا الخصوص: "طلب مني إذا أردت أن يكون وضعي أفضل في العمل أن أقيم علاقة جنسية معه".

تتابع نادية لـ DW عربية: "بعدما رفضت الاستجابة لطلبه بدأ يشتمني، ويقول لي من أنت ومن تظنين نفسك؟...وهددني بالطرد من العمل وبأنه سيخبر المشرفين على باقي الضيعات والمعامل الأخرى بالمنطقة ألا يشغلوني".

الطرد مصير من تحتج على التحرش

تعتبر نادية أن العاملة عندما تشتكي بالمتحرش بها في الضيعة فإن مصيرها يكون الطرد، وتقول في هذا السياق: "أول رد فعل على واقعة التحرش من طرف المسؤولين في العمل يكون من أنت لكي تشتكي؟ وتطرد العاملة بحجة أن هناك عشرات من العملات ينتظرن العمل مكانها".

تشير خديجة، وهي عاملة في ضيعة زراعية بجهة سوس ماسة، وتبلغ من العمر 32 عاما، خلال حديثها لـ DW عربية: "أغلبنا مطلقات أو أمهات عازبات أو أرامل..إننا مضطرات للعمل في هذه الظروف".

"يتعاملون معنا كعبيد"

وأعربت المتحدثة ذاتها عن استيائها من الأجر الذي تتقاضاه، وتقول في هذا الصدد: "نشتغل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة مقابل 69 درهما / 6,27 أورو في اليوم بدون حقوق...وبعض المشرفين على الضيعات الفلاحية يتعاملون معنا كعبيد".

من جانبه وصف أحمد بوهية، الناشط الحقوقي ورئيس جمعية المواطنة والإنصاف بمدينة تارودانت، الوضعية التي تعيشها العاملات الزراعيات بجهة سوس ماسة بـ"المأساوية" .

وسائل النقل تهدد حياة العاملة

وأضاف بوهية في حديثه لـ DW عربية أن ما يقدر بـ70 بالمائة إلى 80 بالمائة من العاملات الزراعيات "يعملن في ظروف لا تحترم فيها مدونة الشغل، والحد الأدنى للأجر"، وزاد أن "العاملات تحرمن من العطل والتعويضات الصحية عن الأمومة"؛ كما اعتبر أن مليكة "هي من بين عشرات الحالات التي تتعرض للاستغلال الجنسي وأيضا الاقتصادي" .

ويرى الناشط الحقوقي أن "وسائل نقل العاملات تفتقد لشروط السلامة، ما أسفر عن مصرع عشرات العاملات في الضيعات بسبب حوادث السير" .

الأمراض الجلدية ليست أقل المخاطر التي تهدد العاملات

وأضاف المتحدث ذاته أن العاملات يعشن وضعا صعبا داخل الضيعات، وذلك جراء إصابتهن بأمراض جلدية بسبب المبيدات التي تستعمل في الزراعة.

وتابع بوهية لـ DW عربية: "عمل العاملات الموسمي لمدة 6 أشهر في السنة يدفع بعضهن إلى العمل في الدعارة لإعالة أسرهن"، مطالبا بضرورة تفعيل مدونة الشغل والمواثيق الدولية لتوفير شروط العيش الكريم لهذه الفئة.

الوزارة تنفي استغلال العاملات في الضيعات

DW عربية تحدثت إلى المدير الإقليمي للتشغيل والشؤون الاجتماعية بإقليم اشتوكة - آيت باها في جهة سوس ماسة، أحمد الحو، فقال: "تعرض العاملات الزراعيات للاستغلال الجنسي في الضيعات...الوزارة خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها في الضيعات لم تتوصل بأي شكاية تحرش جنسي من أي عاملة".

ويدحض أحمد الحو في حديثه لـ DW عربية "اشتغال العاملة الزراعية في ظروف لا إنسانية بمقابل زهيد"، موضحا أن "الضيعات الكبرى تشتغل في إطار قانوني ومنظم وتمنح العاملات حقوقهن"، مضيفا أنّ "هناك بعض التجاوزات التي تقع في ضيعات الفلاحين الصغار الذين يعتبرون أنفسهم متضررين ولا يمكن أن يمنحوا العاملات جميع حقوقهن" .

"العبودية الحديثة "

يشير رضا امحاسني، المختص في علم النفس، في حديث لـ DW عربي، إلى أن العاملات يشعرن بأنهن متخلى عنهن من طرف الوزارة الوصية والنقابات، لافتا إلى أن "حاجتهن إلى العمل لأجل تأمين لقمة العيش تدفعهن إلى تكبد الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي في صمت، لأنه ليس لديهن خيار آخر".

ولفت المختص في علم النفس إلى أن "هناك تغييبا للوسيط الذي يحمي العاملة من السلوكيات المرضية لبعض المسؤولين عن الضيعات الفلاحية"، واصفاً ما تعيشه العاملات في الضيعات الفلاحية بـ"العبودية الحديثة".

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة حفظ كرامة المواطن، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات الزراعيات وحمايتهن من أن يتحولن إلى أداة للمتعة الجنسية لصاحب الضيعة.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - توفيق الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:10
خاص سيهم لحسن الداودي يتلاقاهم ويتصنت ليهم ويرد ليهم كرامتهم والمرات الجايات مايبقاش يحل فمو وهو ما عارف والو
بدا بالكذوب في الدفاع على الشركة الفرنسية لإنتاج الحليب ثم كذب على الشعب فيما يخص أثمنة الليمون والسردين في السوق وكملها وجملها بتبرئة الإسبان من تهمة انتهاك عرض المغربيات والتحرش بهن
ماعرفناهش وأصلو فرنسي ولا إسباني أو يهودي كاع
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81
2 - الخريبكي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:10
فقط من اجل تصحيح الفكرة لبعض الفتيات بعتقادهم الدول الاروبية تحترم حقوق المرأة و و و هدي رسالة على ان لا بلد ممكن يكرم المرأة الا ادا كان دستوره القرأن
نتمنى من الله ياخد ليكم حقكم لان مكاينش لي يدافع عليكم (الحلقة الاضعف)
او نصيحة اخوية لكل بنت تتفكر تسافر وحدها خارج ارض الوطن كوني على يقين غيجي النهار لغتعرضي لمثل هدا التصرفات الحيوانية بقاي فبلادك كولي لي قسم الله معززة مكرمة
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-3
3 - kerrouñ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:14
أن الله وأن اليه راجعون لقد توفت الاخلاق والمبادئ الإسلامية عن بعض الشعب المغربي وهدا راجع إلى الكبت وعدم الوعى لهدا يجب على المسؤلين أن يساهموا في التربية الجنسية ومعالم الدين الصحيح للأجيال القادمة والسلام عليكم
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-4
4 - ستيتو حمو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:15
وما خفي كان اعظم !!!بلاد السيبة وانعدام العدالة في كل القطاعات وعلى مختلف المستويات .
وما ادراك بجراءم في حق مواطنات بءيسات وهذا شيء عادي يقع في المزارع والمعامل ولا من رادع ما دام تطبيق القانون غير موجود
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20
5 - استاذ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:15
هنا يبانو الرجال الي باغين يغرقو بوعشرين فالحبس هنا بانو المدافعين على حقوق الانسان واستغلال الجنسي واتجار بالبشر اباااااااااااااااااااااااانوو غادي نقول ش عجب .. اللهم اني صائم اللهم فانتقم للأيامى
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20
6 - Elgwindi الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:18
السلام على من اتبع الهدى،
وفين ادير وجهك دبا اسي يتيم، النساء العاملات حاملات بشهرين والسيد يتيم ما زال يشكك في هذه الجريمة.
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17
7 - ٍمحمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:18
يجب على يتيم والوزير المكلف بالجالية ومدير مكتب الشغل الاستقالة حالا وبدون شرح لان المسؤولية واضحة
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21
8 - فلان الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:19
واعباد الله، نحن لا نعيش في دولة كما متعارف عليه دوليا نحن نعيش في غابة يأكل فيها الضعيف القوي ويرشي فيها الغني الدولة والإدارة والعدالة على حساب المسكين الفقير، جدي رحمه الله كان يصطحبني دائما معه عندما كنت طفلا صغيرا وكلما رأيت حادثة سير أو شجار ما أسئله أين الشرطة وأين سيارة الإسعاف وكان رحمه الله دائما يجيبني: ياولدي ما تسأل عنه يكون في الدولة الحقيقية وليس في المغرب ومع الأسف حتى الآن لم يتغير شيأ.
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16
9 - يوسف الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:19
المرأة المسلمة الحرة لا تخرج من بيتها كيفما كنت الظروف الله المستعان أين الرجال
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-11
10 - mowatine الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:20
الى المعلق رقم 1
هذه الاغتصابات التي يتحدت عنها المقال في المغرب وليس في اسبانيا .
وبالضبط في الضيعات المتواجدة في منطقة سوس اغادير .
المرجوا قراءة المقال بتمعن قبل التعليق .
العنوان لا يعطي فكرة الحقيقية عن الموضوع هو فقط لاثارة و الاستمالة حتى تقرأ الموضوع و هذه هي طريقة الصحافة في جل بقاع الارض .
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20
11 - عامل يومي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:21
سؤالي موجه الى المسمات مليكة اين كنت في هذه الكاملة لم ترفعي الشكاية في العشرة الايام الاولى في الشهر حتى اصبحتي حامل ( لي دخل سوق راصو مكانش لي غادي اوصلو ) زيادة واصلا العاملات لا يكتشفن على وجوههن ابدا اغلبهم ملاتمات حفاظا على سمعتهن وعراضهن وخا الخدمة ماشي عيب
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-11
12 - محمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:21
اين هي العدالة والنتمية . النساء المغربيات في بيوت الاسبان من اجل لقمة العيش وكدلك النساء يحملن اثقال فوق ظهورهن عند عبورهن باب السبت المحتلة . الحكومة تدعي انها مع الفقراء فهي بعيدة عنهن . اين المنظمات الحقوق المراة اين الجمعيات النساء . ولكن ادا تعقل الامر بالتحرش الجنسي يعمون ابصارهن ويضعون اصابعهن في ادانهن .ولكن ادا تعلق الامر بالتربية الاب باولادهم تراهم يقلبون الارض ومن عليها .اين الوزيرة الحقاوي المدافعة عن المراء المغربية لو كانت المراة المغربية 20 درهما تكفيها ما تركت بلادها ودهبت الى اسبانيا تاركة اولادهن .اتقوا الله في الشعب
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5
13 - wood الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:23
الجمعيات النسائية لا تهتم بهذه الامور بل همها الاول و الأخير هو خلق الشقاق بين الزوجة و زوجها و توسيع الخلاف بينهما و تشجيع الزوجة او دفعها لمقاضاة زوجها أو تقديم شكاية للسلطات ضده لاتفه الاسباب للوصول سريعا لنقطة اللاعودة و تشتيت الاسرة و ما ينتج عنها من أطفال الشوارع . اما الاستغلال البشع للمرأة المغربية في الحقول و الضيعات و في المصانع فتغمض عينيها عليه . فمسألة تحرير المرأة و تشجيعها للانخراط في العمل هو كلام جميل لكن وراءه لوبيات اقتصادية جشعة لأن المرأة ليست كالرجل و تكتفي بالقليل الذي يضمن لها مصروفها اليومي . فالنساء هو مخزون مهم ليد عاملة رخيصة طيعة يمكن استعمالها في مختلف المجالات دون ان ننسى مجال الخدمات كالمقاهي و الحانات و الفنادق و ايضا الخدمات الجنسية التي يسيل لها لعاب الاثرياء و أصحاب المال !!!
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6
14 - achraf الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:23
عيب على دولة العار والخزي ان ترمي شرف المغاربة للكلاب الضالة . يجب منع تصدير اليد العاملة الى اسبانيا للعمل في الحقول . يا حكومة شيء من العزة والكرامة . المغاربة مطهدون اينما حلوا بسببكم يا لصوص , الخير في هذا الوطن يكفي الجميع و يعفي كل سائل ان يمد يده للاندال ولكن الفساد ساد وتجدر في هذا الوطن بمباركة كل المؤسسات ووو
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6
15 - mogador الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:24
دون فتح تحقيق دقيق ومعمق، وبلغة الإنكار القطعي، نفى"محمد يتيم" وزير التشغيل والتكوين المهني وانعاش الشغل، القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الأخبار الواردة من أسبانيا، والتي تفيد بتعرض عاملات مغربيات للاعتداءات والتحرشات الجنسية بالضيعات الفلاحية. 
وفي هذا الصدد وبنبرة يقينية لا تحتمل الخطأ، اعتبر الوزير الإسلامي، أن هذه الأخبار، مجرد اشاعات زائفة، الغاية منها حرمان آلاف من النسوة المغربيات، اللواتي يشتغلن بشكل موسمي بحقول الفراولة الإسبانية،من مورد رزقهن.
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1
16 - مواطن الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:24
الفقر والامية والجهل. وما يعيشه اغلب المواطنين المغاربة ما هو الا نتيجة سنوات من الفساد والسرقة للمسؤوليين والحكومات المتعاقبة.كان الله في عون الدرويش المغربي وخصوصا النساء الباحثات عن الرزق الحلال.
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6
17 - ANWAR الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:25
عندي سؤال،من المشرف عن الضيعة،إسباني أم هو مغربي إبن جلدتك،الإستغلال موجود،حتى في المغرب،العمل ب-6.27 يورو في الساعة ليس فاليوم،أصلاً معروف الجو تما،الجنس برضى مقابل العلاوات أو مصروف يومي مضمون أي أن الراتب يبقى صافي.الإغتصاب صعب ولو تم التبليغ عنه فالحال لقامت الدنيا.
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-8
18 - salima الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:25
إلى الخريبكي
راه هادشي اللي واقع ماشي فاوروبا راه في المغرب بالضيعات الفلاحية بالجنوب....يجب قراءة المقال أولا قبل التعليق.
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10
19 - ABDO الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:26
و الله إن هدا عار يجب على المسؤولين التدخل ، الا تأخدهم الغيرة ،لاحولة ولاقوة إلا بالله.

-إقالة يتيم الانه كدب على الشعب و الملك بإنكار الاغتصاب
- يجب إرجاع هؤلاء العاملات وجبر ضررهم
ـ أخد العبرة من رئيس فلبين كيف دافع عن شرف الفلبينيات ولا نسائنا ليس لهم كرامة
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-3
20 - الذل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:27
هذا الذل الذي أصبح يعيشه كل مواطن مغربي ومواطنة مغربية هو نتيجة كل الحكومات السابقة التي استنزف خيرات البلاد ولكن حسبنا الله فيهم
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1
21 - المواطن الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:27
رسالة الى من يريد محاربة التجارة بالبشر هاهو البيع و الشراء ديال بصح بالبشر يستغلون فقر الناس و الذين افقرهم النظام السياسي بالمغرب، ولقد انكرت المحكومة المغربية في شخص وزيرها يتيم في اول الامر لكنها "تفرشات تتسنا ماذا ستفعل سيدتها الاسبانية"
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-2
22 - حسن ح الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:28
بجانب الاغتصاب ما أثار انتباهي هو الأجر الزهيد والبئيس الذي يتقاضاه هؤلاء المسكينات "6,29" € لليوم ؛ فهو " أجر " عبودي استغلالي . اتمنى ان يكون خطأ كتابي اما إن كان صحيحا فهذا جرم لا يقل أهمية عن جرم الاغتصاب .
يجب البحث في الموضوع
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-2
23 - السوسي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:29
أغلبية التعليقات لم تفهم الموضوع.
القصة هنا في المغرب في ضيعات شتوكة و سوس .وليس في اسبانيا .
يعني همج من بني جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا
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4
24 - مرروكيي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:33
شكرا هسبرس للتطرق لهذه المواضيع الاجتماعية المهمة للغاية
و التي تفضح المسؤولين و الوسطاء في القوادة و المكبوتين في هذه البلاد "السعيدة"..
خلافا للصحافة الصفراء المكتوية و المسموعة
و التي تردد نهار مساء العام زين و المغرب احسن بلد في العالم و عاش الملك ووووو
ارفع لك جريدتي المفضلة و المشرفين عليك احتراماتي و تقديري
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3
25 - Abedou الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:34
سعادة الوزير لماشي مواطن قال مكين لا تحرش ولا اغتصاب في الأ ول ودبا فاق من القيلولة غاد اعترف هذشي كيضحط وزاء فاقدين البوصلة واحد اخر قاليك السردين غير 10 دراهم الحصول وزراء مداويخ هههههه
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0
26 - miloud الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:36
أنا و الله ما نتيق حتى نسمع للطرف الثاني، المغربيات خطاااااااررر ، هناك من تغري المشرف على الضيعة كي يشغلها دائما ،و عندما يقع بينهما مشكل تتهمه بالإغتصاب،، أقسم بالله لو كان إغتصابا فعلا فلن تعود هذه النساء لذلك المكان للعمل و لو تموت جوعا، لأن التي تم إغتصابها فعلا تكون في حالة نفسية كارثية و تحتاج لمتابعة طبيب نفسي ، أما من تدعي إغتصابها و تعود للعمل بكل نشاط بعد العلاقة الجنسية ،فهذه تضحك على نفسها و على شعبي العزيز،، و الله ما نتيق في المغربيات البوحاطيات
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-3
27 - الخفاش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:36
العاملات المغربيات يتعرضن للاغتصاب داخل و خارج المغرب ولا من حسيب و لارقيب نحن ما نزال نعيش في عهد السيبة اين هي الحكومة من هاذا الخزي و العار الى اي مستوى يجب ان ننزل اليه حتى تتحرك هاذه الحكومة
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0
28 - hicham الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:36
سؤال مادا لو وقع العكس تعرض اسبان للاختصاب في مغرب مادا ستكون ردت فعل الحكومة اللاسبانية

صمت حكومة مغربية يدعو للاستغراب
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-2
29 - يوسف الزروالي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:37
اسمع ياسي يتيم مع تحكيه هؤلاء النساء من ظروف عملهن. إن كان لك ضمير يؤنبك، قم بما يمليه عليك القانون.
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0
30 - doudouh الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:39
ا لى هذا الحد صارت المرئة المغربية رخيصة ومحتقرة
ليكن في علمكم ان دماؤنا بدئت بالغليان يا من تضنون انكم في منئا عن سخطنا
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1
31 - القانون الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:46
إن كان من اغتصبك هو أبو طفلك فالمحكمة توكل لك محامي بدون مقابل يدافع عنك و هناك خبرة جينية لمعرفة إن كان هو فعلا الأب لكن غير نتكلم بدون تحرك فهذا هو الكلاخ
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0
32 - الخفاش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:49
الى المعلق رقم 17 هل قرأت المقال جيدا.
انه يتحدت عن الضيعات الموجودة في سوس جنوب المغرب و ليس عن اسبانيا
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0
33 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:52
حشومة وعيب ! بناتنا و نسائنا و أخواتنا تدنس كرامتهم في معبر مليلية. و في دول الخليج . و في حقول إسبانيا . والمسؤولين ديال هاد البلاد ماعندهم حتى ذرة كرامة باش إدافعو على أعراضنا !! بيدوفيل إسباني يغتصب الأطفال إتطلق سراحو بدون محاكمة ! نساء مغربيات اتغتاصبو و دوقو أشد أنواع العذاب في الحقول الإسبانية وحقوقهم مهضومة و الوزير إكذب هاد الشي !! همكم الوحيد هو العملة الصعبة وأعراض نسائنا لا يهم .حسبي الله ونعم الوكيل . الحمد لله راه إسبانيا دولة القانون وبإذن الله ياخدو حقهم .
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-1
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