رئيس الخطوط الجوية القطرية يستفز نساء العالم

هسبريس ـ مُتابعة

خرجت وعود قطاع الطيران العالمي بـ"بذل المزيد من الجهد لتشجيع المساواة بين الجنسين" عن مسارها عندما أشار أحد المسؤولين التنفيذيين البارزين في القطاع إلى أن "منصب الرئيس التنفيذي الذي يشغله أصعب من أن تضطلع به امرأة".

وكانت "المساواة في قطاع الطيران" من المواضيع التي أثيرت خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، بمشاركة أكثر من 200 ناقل جوي، حيث اتفق الحضور، وأغلبهم من الرجال، على الحاجة لبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.

أما أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط لجوية القطرية، فقد رد على سؤال بشأن مسألة المساواة بين الجنسين في شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط ،وسبب عدم إمكانية شغل امرأة لمنصبه، بقوله: "بالطبع يجب أن يشغله رجل لأنه منصب ينطوي على تحديات كبيرة"، مما اثار همهمات بين الحضور.

وجاء التعليق بعد دقائق من قول الباكر، خلال الاجتماع الذي عقد في سيدني الأسترالية، إن من بين مهامه كرئيس جديد للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يكون أقل إثارة للجدل. وفي وقت لاحق استدرك: "الخطوط الجوية القطرية من أوائل الشركات في المنطقة التي تقود نساء طائراتها، والشركة بها نساء يشغلن مناصب عليا. نحن فعليا نشجع المرأة ونرى أن لديها أمكانيات هائلة في شغل المناصب الإدارية العليا".