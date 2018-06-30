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كُتّاب وآراء
"أكراو" تعرف بقانون محاربة العنف ضد النساء
نظمت شبكة "أكراو للتنمية المشتركة" نشاطا تحسيسيا بخصوص مضامين القانون الجديد رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لفائدة 150 مستفيدة من مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني.
ويندرج هذا النشاط في إطار مشروع مركز "أكراو" للاستماع إلى النساء والفتيات ضحايا العنف، الذي تموله وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب، بدعم من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.
وقد أطرت هذه اللقاءات، التي حضرها المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، المستشارة القانونية للمركز وكذا المشرفة على الاستقبال والاستماع بالمركز، حيث تم تمكين المستفيدات من التعرف على مضامين النص القانوني بلغة مبسطة، خاصة ما يتعلق بتحديد معنى العنف وأنواعه، ومختلف أشكال الحماية المتوفرة للضحية، وكذا العقوبات التي تلحق بالجاني.
كما تم توضيح مختلف الإمكانيات المتاحة للمرأة المعنفة من أجل تقديم شكاية ضد المعتدي، وما يتعلق بخدمة الوساطة الأسرية التي يقدمها المركز؛ إلى جانب التحسيس بدور خلايا مكافحة العنف ضد المرأة على مستوى الإدارات العمومية، من شرطة ودرك ووزارة الصحة، إضافة إلى المحاكم.