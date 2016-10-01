المالكي يشيد بأداءات مجموعة المساواة والمناصفة

هسبريس من الرباط

ترأس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر الغرفة البرلمانية الأولى، اجتماعا لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة.

خلال هذ اللقاء الذي تم فيه انتداب تورية فراج رئيسة للمجموعة، خلفا لبثينة قروري، ثمن "رئيس مجلس النواب العمل البناء للمجموعة"، مشيدا بالانخراط الجماعي للنائبات الأعضاء في إنجاح عمل المجموعة، مبرزا أهمية التوافق الذي تعتمده المجموعة في تدبير شؤونها.

وأوضح المالكي أهمية المقاربة التشاركية في القضايا المجتمعية، مضيفا أن الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة المغربية يعتبران ركيزة أساسية للإصلاح الذي انخرطت فيه بلادنا، وأردف أن المرأة تلعب دورا أساسيا في حماية المكتسبات الديمقراطية.

وقد خصص هذا الاجتماع لتسطير برنامج عمل المجموعة للفترة المقبلة؛ إذ تم الاتفاق على تثمين ما تم إنجازه في المرحلة السابقة، مع اعتماد موضوع التعاونيات والاقتصاد التضامني، الذي يمس شريحة كبيرة من النساء المغربيات، لانكباب المجموعة على دراسته. كما شكل اللقاء مناسبة لبحث المقترحات الكفيلة بإعطاء مزيد من الدينامية لعمل المجموعة.

وقد ثمن رئيس مجلس النواب وأعضاء المجموعة العمل المتميز الذي قامت به بثينة قروري إبان فترة رئاستها للمجموعة، وأعربوا عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للرئيسة الجديدة توريه فراج، مع الاتفاق على مواصلة نهج أسلوب التشاور والحوار.

ووفق النظام الداخلي للمجلس، فإن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، يُناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات لتفعيل المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس وتطوير أداء المجلس وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية في ما يتعلق بالمساواة والمناصفة وإدماج مقاربة النوع.