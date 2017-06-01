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كُتّاب وآراء
حقوقيات يطلبن حماية عاملات مغربيات في السعودية
بعد الجدل الذي أثاره إعلان مواطن سعودي عن "بيع خادمات مغربيات"، من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي، تعود قضية "استغلال الخادمات المغربيات في السعودية" إلى الواجهة مجددا بعد طرق بعض الناجيات من هذه الممارسات أبواب جمعيات حقوقية في وطنهن الأم.
ودقت جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة ناقوس الخطر بشأن أوضاع المغربيات اللواتي يشتغلن خادمات بيوت في السّعودية، وقالت إن "نظام الكفالة يجعل النساء المغربيات يتعرضن لأصناف من المعاملة القاسية، المبنية على السخرة والاستغلال والتمييز، بما يجعلها معاملة لا إنسانية، حاطة بالكرامة، ومعتدية على أبسط حقوق الإنسان".
وكشفت الجمعية أنّها توصلت بشكايات عدد من الضحايا، واستمعت إلى شهادات؛ "وهو الواقع الذي يدل على قسوة الظروف التي تعيشها هؤلاء النساء، والتي تنطلق من كل أنواع التعسف والاستغلال والابتزاز، وتنتهي بالسجن، بتهم جاهزة، ومحاكمات غير عادلة، أو حتى بدون محاكمة، لكل من حاولت مقاومة هذه الظروف، والمطالبة بأبسط حقوقها".
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّ "عمالة المرأة المغربية بدول الخليج تسائل الدولة، والمؤسسات المعنية، والرأي العام الوطني والدولي، لإحاطتها بالمقاربة الحقوقية، التي من شأنها أن تضمن لها الحقوق الأساسية، أسوة بالتقدم المحسوس الذي يحققه المغرب على درب محاربة التمييز ضد المرأة، وإقرار حقوقها الأساسية".
وعزا المصدر ذاته ما وصفها بـ"الجريمة الإنسانية" التي تسم عمل المرأة المغربية بدول الخليج إلى "نظام "الكفيل"، الذي يجعل النساء يتعرضن لأسوأ المعاملات، والتي قد تؤدي بهن إلى الانتحار. ولوحت الجمعية بتسطير برنامج نضالي للدفاع عن "خدمة البيوت" بالسعودية؛ "من أجل فك الحصار دون تماطل عن النساء المحتجزات، المفروض بفعل تدابير كيدية، لثورتهن على ظروف عمل تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتنتهك فيها كافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا"، حسب البلاغ.
من جهة ثانية اعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أنّ أوضاع المرأة المهاجرة أضحت تشكل اليوم في كل دول العالم انشغالا رئيسيا، وموضوع نقاش مستمر، خصوصا في ما يرتبط باحترام الحقوق والحريات الأساسية.
جدير بالذكر أنّ موجة من الانتقادات اجتاحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر سعوديين محتويات رقمية ضمت "إعلانات لبيع خادمات مغربيات من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي".
وندد عدد كبير من الناشطين الإلكترونيين بالإعلانات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا الأمر منافيا للقيم والحقوق الإنسانية، خاصة أن الإعلانات التي تم تناقلها عبر الأنترنيت تضمنت صور المعنيات بالأمر وإبرازا لجوازات سفرهن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
نظام استقدام العاملات الاستغلالي لدينا هو السبب حيث يدفع من يريد عاملة قرابة ٢٠ ألف ريال سعودي لمكاتب الاستقدام أو الوسطاء وحينما تأتي العاملة ولا تناسب الأسرة يتنازل عنها بمقابل لكفيل آخر كي يسدد خسارته في استقدام العاملة ، وهكذا ..
بالنسبة للمكاتب هناك فترة تجريبية لمدة ٣ أشهر في حال لم يعجب العاملة الوضع تعود للمكتب وتطلب أسرة أخرى للعمل لديها.
عموما كل التفاصيل تجدونها في (لائحة العمالة المنزلية في السعودية) وهي عادلة جدا وتحفظ الحقوق لكن معظم العاملات من المغرب على جهل بها والمفترض تسجل في العقد كافة شروطها وتحتفظ بنسخة لديها ونسخة في المكتب فإلمامها بحقوقها والقوانين يساعدها في فرض احترامها على بعض عديمي الاخلاق ممن يستغل جهل الكثير من العاملات.
ومن أسباب المشكل قدوم (بعض) العاملات بآمال وطموحات معينة لتتفاجأ بالواقع المر ومنهم واحدة اشتهرت قصتها في وسائل التواصل تعرفت على سعودي في الفيسبوك وقدمت إليه بفيزة عاملة منزلية لتتزوجه وتتفاجأ به وبأخلاقه النتنة.
بالله !؟ كيف تثقين بشخص تعرفتي عليه بهذه الطريقة !؟
يتبع
شوفو خواتتنا راه يعانين هناك ويشوهن سمعة البلاد كذلك.
قديما قال المثل:
(تجوع الحرة ولا تاكل بثدييها)
يااخوان لازم نفهم ان الدولة السعودية هي الدولة التي تقبل بعمل الفقراء من المغرب لديها وان مايتداول على الفيسبوك لاصلة له بالواقع
لكن لازم نناقش الوضع
البيع كما تفهمون او كما يريد البعض ان نفهمه البيع هو التنازل عن الكفالة ونضام الكفالة هو قانون المملكة السعودية لايمكن نتدخل في نظامها لكن لازم نتكلم على الحلول افضل اول حاجة لازم المملكة المغربية تراقب العمالة المصدرة للسعودية
4- يجب على السفارة السعودية ان لا تقبل بالوسطاء او تقديم العاملة لنفسها قصد التاشيرة
لانه في حالة رفض العاملة الشغل من سيحمي الكفيل ومن حيعوضه في خسارته
لانه هنا المشكل وهنا العنف بنفسه وهنا يضطر الكفيل للتنازل عن العاملة باي طريقة وتعويض خسارته لان تكلفة العاملة بتكون اقل حاجة 10 الاف سعودية ويضر بعض المكاتب والمسوقات بعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي والسبب انه مافي جدية من السوق المغربية كلهم سماسرة بصفحات فيسبوكية فقط واسماء مستعارة بمجرد مايستلم العمولة يغير الاسم والرقم
فكيف في هدا الحال نحمي الكفيل والعاملة