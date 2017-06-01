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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | حقوقيات يطلبن حماية عاملات مغربيات في السعودية

حقوقيات يطلبن حماية عاملات مغربيات في السعودية

حقوقيات يطلبن حماية عاملات مغربيات في السعودية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:17

بعد الجدل الذي أثاره إعلان مواطن سعودي عن "بيع خادمات مغربيات"، من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي، تعود قضية "استغلال الخادمات المغربيات في السعودية" إلى الواجهة مجددا بعد طرق بعض الناجيات من هذه الممارسات أبواب جمعيات حقوقية في وطنهن الأم.

ودقت جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة ناقوس الخطر بشأن أوضاع المغربيات اللواتي يشتغلن خادمات بيوت في السّعودية، وقالت إن "نظام الكفالة يجعل النساء المغربيات يتعرضن لأصناف من المعاملة القاسية، المبنية على السخرة والاستغلال والتمييز، بما يجعلها معاملة لا إنسانية، حاطة بالكرامة، ومعتدية على أبسط حقوق الإنسان".

وكشفت الجمعية أنّها توصلت بشكايات عدد من الضحايا، واستمعت إلى شهادات؛ "وهو الواقع الذي يدل على قسوة الظروف التي تعيشها هؤلاء النساء، والتي تنطلق من كل أنواع التعسف والاستغلال والابتزاز، وتنتهي بالسجن، بتهم جاهزة، ومحاكمات غير عادلة، أو حتى بدون محاكمة، لكل من حاولت مقاومة هذه الظروف، والمطالبة بأبسط حقوقها".

واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّ "عمالة المرأة المغربية بدول الخليج تسائل الدولة، والمؤسسات المعنية، والرأي العام الوطني والدولي، لإحاطتها بالمقاربة الحقوقية، التي من شأنها أن تضمن لها الحقوق الأساسية، أسوة بالتقدم المحسوس الذي يحققه المغرب على درب محاربة التمييز ضد المرأة، وإقرار حقوقها الأساسية".

وعزا المصدر ذاته ما وصفها بـ"الجريمة الإنسانية" التي تسم عمل المرأة المغربية بدول الخليج إلى "نظام "الكفيل"، الذي يجعل النساء يتعرضن لأسوأ المعاملات، والتي قد تؤدي بهن إلى الانتحار. ولوحت الجمعية بتسطير برنامج نضالي للدفاع عن "خدمة البيوت" بالسعودية؛ "من أجل فك الحصار دون تماطل عن النساء المحتجزات، المفروض بفعل تدابير كيدية، لثورتهن على ظروف عمل تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتنتهك فيها كافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا"، حسب البلاغ.

من جهة ثانية اعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أنّ أوضاع المرأة المهاجرة أضحت تشكل اليوم في كل دول العالم انشغالا رئيسيا، وموضوع نقاش مستمر، خصوصا في ما يرتبط باحترام الحقوق والحريات الأساسية.

جدير بالذكر أنّ موجة من الانتقادات اجتاحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر سعوديين محتويات رقمية ضمت "إعلانات لبيع خادمات مغربيات من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي".

وندد عدد كبير من الناشطين الإلكترونيين بالإعلانات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا الأمر منافيا للقيم والحقوق الإنسانية، خاصة أن الإعلانات التي تم تناقلها عبر الأنترنيت تضمنت صور المعنيات بالأمر وإبرازا لجوازات سفرهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - صحة الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:27
وهل حققتن أيتها الجمعيات الغائبات للعاملات المغربيات في وطنهن حقوقهن وكرامتهن حتى تسافرن إلى السعودية ؟
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11
2 - wood الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:39
الدولة هي التي يجب أن تحمي مواطنيها ، فعندما تنتهك حقوق المواطن في وطنه فلا معنى أن يدافع عنها في بلد آخر ، ففي دول الخليج توجد جاليات من مختلف دول العالم و منهم أيضا من الإتحاد الاوروبي و من أمريكا الشمالية و غيرها من دول العالم المتقدم و لا نسمع مطلقا عن مشكلة فرنسي أو امريكي أو بريطاني في هذه الدول و حتى إن وقعت في حالات نادرة تتدخل سفارات هذه الدول فورا و بقوة لمعالجة المشكل ، بل إن رعايا هذه الدول يحظون بمعاملة خاصة و يشتغلون في ظروف و تحت قوانين تحمي حقوقهم . أما مواطني الدول الغارقة في الفقر و المشاكل كسيريلنكا و البنغلاديش و أضف اليهم المغاربة حيت المواطن لا يساوي فلسا و يعتبر عالة على الحكام ينتظرون الفرصة للتخلص منهم فطبيعي أن يتعرضوا لكل اشكال الإهانة و التعسف لان دول الخليج دول غنية بالمال لكنها ما زالت متخلفة فكريا و ثقافيا ، لهذا يحظى المهاجر بالإحترام في الدول المتقدمه !!!
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8
3 - muhannad الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:43
في خيارات أفضل من العمالة مغربية اكثر كفاء و جودة جريدة مغربية تثير الراء العام المغربي غير فايدة نسبة العاملة في سعودية المغربية ما تشكل الي ١٪؜ من باقي العمالات متواجدة
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-1
4 - سعودية الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:47
لا حول ولا قوة إلا بالله ..
نظام استقدام العاملات الاستغلالي لدينا هو السبب حيث يدفع من يريد عاملة قرابة ٢٠ ألف ريال سعودي لمكاتب الاستقدام أو الوسطاء وحينما تأتي العاملة ولا تناسب الأسرة يتنازل عنها بمقابل لكفيل آخر كي يسدد خسارته في استقدام العاملة ، وهكذا ..

بالنسبة للمكاتب هناك فترة تجريبية لمدة ٣ أشهر في حال لم يعجب العاملة الوضع تعود للمكتب وتطلب أسرة أخرى للعمل لديها.

عموما كل التفاصيل تجدونها في (لائحة العمالة المنزلية في السعودية) وهي عادلة جدا وتحفظ الحقوق لكن معظم العاملات من المغرب على جهل بها والمفترض تسجل في العقد كافة شروطها وتحتفظ بنسخة لديها ونسخة في المكتب فإلمامها بحقوقها والقوانين يساعدها في فرض احترامها على بعض عديمي الاخلاق ممن يستغل جهل الكثير من العاملات.

ومن أسباب المشكل قدوم (بعض) العاملات بآمال وطموحات معينة لتتفاجأ بالواقع المر ومنهم واحدة اشتهرت قصتها في وسائل التواصل تعرفت على سعودي في الفيسبوك وقدمت إليه بفيزة عاملة منزلية لتتزوجه وتتفاجأ به وبأخلاقه النتنة.
بالله !؟ كيف تثقين بشخص تعرفتي عليه بهذه الطريقة !؟

يتبع
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5 - مغربي حر الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:47
الى متى سيتم العمل في عده البلاد التي لا يعرف اصحابها الامراء او الكفيل او ...اي شيء عن الانسانية، العمل في السعودية ما هو الا استعباد للعباد و خصوصا الفقراء منهم، وحسبي الله ونعم الوكيل.
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6 - امرأة مغربية الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:48
من ابمعلوم أن النساء المغربيات اللائي يذهبن للعمل في البيوت الخليجية يكن دائما عرضة للاضطهاد والتحرش الجنسي والمعاملة اللاانسانية لأن اغلب الكافلين الا من رحم ربي قبل امضاء العقد يكفلونهن لحاجة في نفس يعقوب وحينما لاينالون مبتغاهم يزجون بهن في السجن ظلما وعدوانا
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7 - محمد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:54
هذاهو الموضوع الذي ينبغي أن تعطى الاولوية لمعالجته وليس (فزاعة) المساواة و.. التي يهدر فيه الجهد والطاقة عبثا
شوفو خواتتنا راه يعانين هناك ويشوهن سمعة البلاد كذلك.
قديما قال المثل:
(تجوع الحرة ولا تاكل بثدييها)
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8 - achraf الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:58
يجب على الدولة التصدي لهذه الافة الخطيرة . ما يحز في النفس ان هذه التصرفات نابعة من شعب يسكن في اطهر مكان على وجه الارض. باعوا كل شيء حتى البشر وفي اخر المطاف اعطوا المال كله لسيدهم ترامب.
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9 - ben hamou الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:59
السلام عليكم طرف ديال الخبز صعيب ولكن هاد الخادمات عارفين انهم غاديين لجهنم وراه البلاد لي مكتحتارمش الرعايا ديالها حتا بلاد متحتارمهم
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10 - khaald الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 12:01
سبحان الله العالم في 21 و لازالت الجواري تباع في سوق عكاظ
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11 - شركة بنت الجنوب الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 12:06
السلام عليكم
يااخوان لازم نفهم ان الدولة السعودية هي الدولة التي تقبل بعمل الفقراء من المغرب لديها وان مايتداول على الفيسبوك لاصلة له بالواقع
لكن لازم نناقش الوضع
البيع كما تفهمون او كما يريد البعض ان نفهمه البيع هو التنازل عن الكفالة ونضام الكفالة هو قانون المملكة السعودية لايمكن نتدخل في نظامها لكن لازم نتكلم على الحلول افضل اول حاجة لازم المملكة المغربية تراقب العمالة المصدرة للسعودية


4- يجب على السفارة السعودية ان لا تقبل بالوسطاء او تقديم العاملة لنفسها قصد التاشيرة
لانه في حالة رفض العاملة الشغل من سيحمي الكفيل ومن حيعوضه في خسارته
لانه هنا المشكل وهنا العنف بنفسه وهنا يضطر الكفيل للتنازل عن العاملة باي طريقة وتعويض خسارته لان تكلفة العاملة بتكون اقل حاجة 10 الاف سعودية ويضر بعض المكاتب والمسوقات بعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي والسبب انه مافي جدية من السوق المغربية كلهم سماسرة بصفحات فيسبوكية فقط واسماء مستعارة بمجرد مايستلم العمولة يغير الاسم والرقم
فكيف في هدا الحال نحمي الكفيل والعاملة
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