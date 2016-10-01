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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | مذكرة الإلحاق بالأزواج تثير غضب "نساء التفتيش"

مذكرة الإلحاق بالأزواج تثير غضب "نساء التفتيش"

مذكرة الإلحاق بالأزواج تثير غضب "نساء التفتيش"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:20

نظمت الخريجات في مركز تكوين مفتشي التعليم المتزوجات، فوج 2016/2018، وقفة احتجاج أمام مركز تكوين المفتشين، للتنديد بالمذكرة الوزارية رقم 18-121 المتعلقة بتعيين خريجي مراكز التكوين لسنة 2018، التي تراجعت عن حق الالتحاق بالزوج الذي نصت عليه مذكرة السنوات السابقة، وتم التوافق عليه بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في السنوات الماضية.

وعبرت المتخرجات المتضررات من قرار التعيين الذي لا يراعي الالتحاق بالأزواج عن استيائهن من قرار الموارد البشرية ومدير المركز عبر كتابة رسائل تم توقيعها بشكل فردي وجماعي تنتقد المقتضيات الجديدة التي تهمُّ تعيين الخريجات ضمن المذكرة الوزارية رقم 18-121 السابق ذكرها، التي اعتبرتها المحتجات "تدشن لتراجع صارخ عن مبدأ التمييز الإيجابي الذي كانت تتمتع به الخريجات من قبل، والذي أصبح حقا مكتسبا يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 الذي يسعى إلى تمكين المرأة من مناصب القرار عبر التمييز الإيجابي في أفق تحقيق المناصفة".

وأوضحت المحتجات أن المذكرة المتعلقة بتعيين خريجي مراكز التكوين "لا تشجع النساء المتزوجات على الانخراط في جهاز التفتيش التربوي مستقبلا، مما قد يؤدي إلى انتكاسة حقوقية لا تتلاءم وتطلعات مغرب الحداثة والديمقراطية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لا للتمييز البغيض. الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:59
التمييز شئ بغيض بغيض بغيض ولا يوجد شئ إسمه تمييز إيجابي. فأي مفتش متخرج حديثا هو رب أسرة وله زوجة كذلك تحتاجه إلى جانبها وله أبناء يحتاجونه.وعلى أطر التفتيش قاطبة الإحتكام لقانون واحد مؤطر والسلام .وكفانا دفاعا عن أي نوع من أنواع الريع.
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2 - simo الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 16:01
المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية. فتعيين المفتشين يتم حسب الخصاص في بعض المناطق وليس تكديس المفتشين في منطقة واحدة وحرمان مناطق اخرى. المطلوب هو أن تكون النزاهة في التعيينات. وهناك ملاحظة أخرى هو أن العديد من المفتشين (لا نعمم) يسكنون في مناطق بعيدة عن جهة إشتغالهم ولا يقومون بزيارات مؤسساتهم إلا نادرا ومنهم من يدرس في المؤسسات الخاصة ومنهم من يدرس في المؤسسات الخاصة وهو عضو في لجنة الإمتحانات خاصة في المستويات الإشهادية ؟؟؟ ومنهم من لديه أعمال أخرى موازية ومنهم من لا يفارق المقاهى ويمارس عمله حسب ميزاجه ولا أحد يراقبه.
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