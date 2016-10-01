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كُتّاب وآراء
مذكرة الإلحاق بالأزواج تثير غضب "نساء التفتيش"
نظمت الخريجات في مركز تكوين مفتشي التعليم المتزوجات، فوج 2016/2018، وقفة احتجاج أمام مركز تكوين المفتشين، للتنديد بالمذكرة الوزارية رقم 18-121 المتعلقة بتعيين خريجي مراكز التكوين لسنة 2018، التي تراجعت عن حق الالتحاق بالزوج الذي نصت عليه مذكرة السنوات السابقة، وتم التوافق عليه بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في السنوات الماضية.
وعبرت المتخرجات المتضررات من قرار التعيين الذي لا يراعي الالتحاق بالأزواج عن استيائهن من قرار الموارد البشرية ومدير المركز عبر كتابة رسائل تم توقيعها بشكل فردي وجماعي تنتقد المقتضيات الجديدة التي تهمُّ تعيين الخريجات ضمن المذكرة الوزارية رقم 18-121 السابق ذكرها، التي اعتبرتها المحتجات "تدشن لتراجع صارخ عن مبدأ التمييز الإيجابي الذي كانت تتمتع به الخريجات من قبل، والذي أصبح حقا مكتسبا يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 الذي يسعى إلى تمكين المرأة من مناصب القرار عبر التمييز الإيجابي في أفق تحقيق المناصفة".
وأوضحت المحتجات أن المذكرة المتعلقة بتعيين خريجي مراكز التكوين "لا تشجع النساء المتزوجات على الانخراط في جهاز التفتيش التربوي مستقبلا، مما قد يؤدي إلى انتكاسة حقوقية لا تتلاءم وتطلعات مغرب الحداثة والديمقراطية".