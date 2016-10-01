"مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه

هسبريس - أمال كنين

تفاعلا مع الحملة الأخيرة التي أطلقها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت شعار "كن رجلا" والتي تدعو الرجال إلى التحكم في ملابس النساء ومنعهن من ارتداء ما يعتبرونه ملابس "غير محتشمة وفاضحة"، أطلقت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا باسم "مالي" حملة مضادة تحت عنوان "كوني امرأة حرة".

حركة "مالي" أرفقت هاشتاغ "كوني امرأة حرة" بدعوة إلى محاربة ما أسمته بـ"الأوامر الأبوية والظلامية"، مشيرة إلى أن "المرأة حرة في ارتداء البيكيني أو المايوه، وحرة في الذهاب إلى البحر أو لا، كما أنها حرة في قراراتها واختياراتها".

وتواصل الحركة قائلة: "بأي حق يعتبر بعض الرجال بأن من حقهم ممارسة الوصاية على جزء من مكونات الأسرة، لمجرد انتماء جنسي لم يختاروه ولم يختره الطرف الآخر؟".

وترى أن "حملة كن رجلا ولا تدع نساءك يخرجن في ملابس غير لائقة ليست جديدة؛ ولكن الأمر يتعلق بتصرف يوجد منذ زمن بعيد ويمارس بسلاسة وفي صمت"، معلقة بالقول: "جسد المرأة يخصها هي فقط".

جدير بالذكر أن الحملة، التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهاشتاغ "كن رجلا" منذ 9 يوليوز الجاري، تعرضت لانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد اعتبر ناشطون أنّ هذه الحملة "تهاجم النساء وتختزلهن في الجسد"، وأن "المرأة حرة في جسدها والأهم هو العقل والفكر وليس اللباسّ"، فيما رأى آخرون أنّها "لا تمت إلى الدين الإسلامي وإلى المبادئ الإسلامية التّي تربى عليها المغاربة أبا عن جد بأية علاقة".