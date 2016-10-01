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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه

"مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه

"مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه
هسبريس - أمال كنين
الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:05

تفاعلا مع الحملة الأخيرة التي أطلقها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت شعار "كن رجلا" والتي تدعو الرجال إلى التحكم في ملابس النساء ومنعهن من ارتداء ما يعتبرونه ملابس "غير محتشمة وفاضحة"، أطلقت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا باسم "مالي" حملة مضادة تحت عنوان "كوني امرأة حرة".

حركة "مالي" أرفقت هاشتاغ "كوني امرأة حرة" بدعوة إلى محاربة ما أسمته بـ"الأوامر الأبوية والظلامية"، مشيرة إلى أن "المرأة حرة في ارتداء البيكيني أو المايوه، وحرة في الذهاب إلى البحر أو لا، كما أنها حرة في قراراتها واختياراتها".

وتواصل الحركة قائلة: "بأي حق يعتبر بعض الرجال بأن من حقهم ممارسة الوصاية على جزء من مكونات الأسرة، لمجرد انتماء جنسي لم يختاروه ولم يختره الطرف الآخر؟".

وترى أن "حملة كن رجلا ولا تدع نساءك يخرجن في ملابس غير لائقة ليست جديدة؛ ولكن الأمر يتعلق بتصرف يوجد منذ زمن بعيد ويمارس بسلاسة وفي صمت"، معلقة بالقول: "جسد المرأة يخصها هي فقط".

جدير بالذكر أن الحملة، التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهاشتاغ "كن رجلا" منذ 9 يوليوز الجاري، تعرضت لانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد اعتبر ناشطون أنّ هذه الحملة "تهاجم النساء وتختزلهن في الجسد"، وأن "المرأة حرة في جسدها والأهم هو العقل والفكر وليس اللباسّ"، فيما رأى آخرون أنّها "لا تمت إلى الدين الإسلامي وإلى المبادئ الإسلامية التّي تربى عليها المغاربة أبا عن جد بأية علاقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - رشيد من فرنسا مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:12
يا مغاربة لا تلتفتون لمثل هذه الاخبار ، مثل خبر زواج فتاتين ، يا مغاربة يجب أن ننهظ من سباتنا ونطالب بثروتنا التي يهربها حكام البلد لبنما وسويسرا ، أما تزوج بنت ب بنت أو دوي ب دوي اخر فداكشي غير سياسة الالهاء فقط ، نريد حقنا في الذهب والفوسفاط ام زواج هادي بهاديك فتلك مسؤولية الابوين ، والمخزن هو السبب في إنتاج مثل هذه الحالات لكي ينهب ويسرق ثروته ، المرجو النشر يا هسبريس وشكرا
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77
2 - Hassan Sima الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:20
گل رجل يسمح لزوجته إرتداء بگيني .. أو لباس فاضح لمفاتنهـا فهـو ليس برجل و زوجته گسلعة للبيع لگن أتساءل لو لَبْس الرجال شورط قصير وتمشو بين الجنس اللطيف ماذا سيحدت حينهـا الله إسترنا
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36
3 - zhar الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:20
يا للعار في بلد اسلامي وجمعيات تدعو الي اعافة الوالدين و تحطيم الاعراف
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31
4 - طارق الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:20
زمن حقير العاهرة فيه متفتحة و مصونة متخلفة ، الرجل ذو شرف رجعي و ذيوث حقوقي ، الشدود حرية و تقزز من الشدود جريمة ، فعلا زمن مقرف لتعرفو سبب نشرهم هذا ابحتو عن انتخريستوس
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32
5 - ناصح الى التمسك بحبل الله الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:21
اولائك يدعون الى الفسق والى فساد الاخلاق والتعري وآخرون ينهون عن الفساد والفسق والمجون ، فاختاري يا بنت الناس مع من تكونين مع رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ام مع اتباع ابليس واختاري مع من تُحشرين مع النبي ام مع زمرة ابليس من احب قوما حشر معهم ، نزوة الشباب تزول والدوام لله سبحانه ، الا هل بلغت اللهم فاشهد .
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45
6 - تعليق الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:23
لباس المرأة معروف ولابأس الزانية معروف
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40
7 - نقاش اللباس الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:24
العالم تقدم ذهب بعيدا في كل شىء و ترك لنا المناقشة في اللباس مثل هذه المقالات هي التي تحصد اعلى عدد من التعليقات و تعرفون السبب
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15
8 - Hassan الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:24
البيكيني ماشي مشكل وحتى النكاح في الشارع مزال غيولي عندكم عادي. صراحة حنا الرجال مزيانة لنا ولينا كنشوفو كلشي فابور
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6
9 - كن رجلا الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:27
أدعو جميع الرجال وليس الذكور إلى سلاح مقاطعة في وجه المتعريات وأماكن التعري
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10
10 - الزمر الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:27
السلام، كوني مرأة وكون راجل وليس داعشي فكريا، ودافع عن حرية المرأة ، والمرأة عامة لا تتدخل في بكني الرجل وكم هناك من عجائب وغرائب وأشكال وأنواع من شراويط.
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-25
11 - @@@@@@@ الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:29
اللباس هو الذي يحدد عقل وفكر المرأة. ولا غير واللباس هو الذي يعرضها للاغتصاب .ردوا بالكم من هؤلاء الشياطين في صفة بشر. وإياكم من الانسياق خلفهم .إنها عصابة متخصصة ومجرمة تحث النساء على الفساد وإخراجهم من ملة أجدادهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
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17
12 - ايمان من كطالونيا الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:32
وفروا للمرأة المغربية الأرملة دخل شهري لكي تتغلب علي الفقر.. وفروا للمرأة المغربية الصحة ومستشفيات للولادة في المستوى.. وفروا للمرأة المغربية عمل لكي لا تضطر لدخول الي المدينتين المحتلتين وووو القائمة طويلة جدا لا أعتقد أن مشكل المرأة المغربية يتلخص في هاذه التفاهة..
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17
13 - ناصح الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:32
ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﻔﻆﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ
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19
14 - حسبنا الله ونعم الوكيل الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:32
قردوح في حديقة الحيوان / والبيكيني في الشاطىء / مثل بعض
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4
15 - hhhh الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:33
مسكن المغربيات الله يعفو عليهم لعكر على لخنونة
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2
16 - مغربي غيور الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:33
النساء اللواتي يدعون الى الانحلال و التفسخ من اخلاق الانسانية في قلوبهم مرض .و يحبون ان تشيع الفاحشة في البلاد.و اغلبيتهم غير البيرات و لي فاتها الكار.اما النساء الحراءر فان شموخهن في عفتهن.و الحمد لله ما زال منهن الكثير.
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14
17 - زغنغن الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:33
زيدو سيبو لبلاد والله ماكتحشمو الله انزل عليكم شي عادب لا لبسا شي مايوه تمشي تشوا
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8
18 - جواد الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:33
لجميع المغاربة و المغربيات . في بلادنا لا احد مسؤول عن هذا البلذ سوى الضحايا. انتهى التعليق.
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1
19 - سوسي حر الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:34
من يترك زوجته وبناته يعرضون مفاتنهم فالبحر فهو رجل لا نخوة عنده ولا شرف ولا يمت للاسلام بصلة
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10
20 - yamlikha الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:34
رأيتم ففط ان حملة #كن_رجلا، هي التي تعرضت للنقد، اذا بالمقابل فحملة #مالي تعرضت للمدح من طرف المغاربة، الله اعطينا وجهكوم، وتقولون على ان بعض دول الخليج ومجموعة من الدول الأخرى تشوه سمعت المغربيات
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3
21 - بلد مسلم الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
إننا في بلد إسلامي هدا هو المضمون فحرية اللباس أو أكل رمضان أو المثلية كل دلك حرام في دين الإسلام فاللدي يريد دلك فاليدهب إلى بلاد غير مسلمة ويفعل ما يشاء. فكل نفس ستقرا كتابها يوم القيامة .احترام البلد والشعب وأمير المؤمنين فهو إحترام للدين. اختصار الكلام.
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4
22 - مغربية صحراوية الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
أريد أن أسأل الحركة المسماة (مالي) هل ترضون بأن تطلع زوجاتكن وأخواتكن وبناتكن إلى الشارع بملابس مفضوحة أو يذهبن إلى البحر بالمايو والبيكيني او هو كلام فقط نحن لا نقيّد حرية أحد لكننا لا نطلب سوى احترام عاداتنا وتقاليدنا كبلد اسلامي صرنا لا نذهب إلى البحر بسبب بعض الاشخاص الذين ما إن جلست سمعت من الكلام الساقط ورأيت من المناظر ما لا تشتهيه أعين آخر كلامي اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
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5
23 - المفسدون في الأرض الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
هؤلاء الذين يدعون النساء للتعري والتبرج، أقول لهم أن يبدؤوا بتعرية بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم (مع احترامي لأمهاتهم). أما إذا كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا فإني أذكرهم أن المغاربة شعب محافظ بالرغم من وجود شرذمة قليلة من المنحرفين والمنحرفات الذين يحاولون الإساءة إلى المرأة المغربية التي يحسدنا عليها حتى أشد الناس عداوة لنا.
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5
24 - طاعة الأبوين عبادة . الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:36
الداعون الى ( كوني امرأة حرة ).يصرحون جهرا بدعوة المرأة الى عصيان الاوامر الأبوية .وهذا يعني دعوتهن الى الخروج عن طاعة الأب .لكن عندما تدور بهن دوائر الزمن .من يكون لهن السند والملجأ الأب ام المحرضون لها للخروج عن طاعتة ؟
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25 - عالم النظر الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:36
يجب على على هؤلاء النشطاء أن يبدأوا من ديورهم أولا ولا يتدخلوا في تصرفات الأسر الأخرى. الصرف يبدأ من المتكلم وليس المخاطب .
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3
26 - مصطفى بهلول الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:36
لا ذين لا ملة فساد أو وسخ هوما لي بقاو في بلاد
الله إحفض أو صافي
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27 - brahim الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:37
أين نحن أين الأخلاق الإسلامية. أين الوالدين. أين التربية. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)
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5
28 - الفيلالي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:37
اوصي حركة مالي أن كنتن حرات في اجسادكن كسر هده الظلامية واخرجن عاريات بدون حتى البكيني في البحار والمسابح وان أمكن لكن دلك ولم لا في الشوارع لربح الصراع
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1
29 - nizar الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:37
دعات الفسق من ابناء جلدتنا اصبحوا اشرس و اخطر !! الله ي دير التاويل او صافي
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30 - kimo الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:37
المشكلة ليست في المايوه او البرقع او او او هناك من يلبس لباسا محتشما ويحمل عقلية فاسدة فلسنا دولة اسلامية بل نحن نحمل فقط الاسم لست اعمم لكني الاحظ ان جل من يحمل اسم اسلامي او محافظ هو منافق و فاسد هناك امور كبيرة يجب معالجتها و اخر ما يجب الالتفات اليه هو الحضية بالدارجة لان جل من سينتقد هو يرى و يستمتع بالاجساد و يقول هذا عيب لنكن واقعيين ارجوكم
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31 - انا جاهل الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:37
عندي سبع أخوات وزوجتي وبنتي وانا مسؤول عنهن. ولن اسمح لغريب بأن ير من عورتهن شيء. إلا ما اباحه الشرع.
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32 - الرحمني الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:38
لاتوجد اي حركة تسمى مالي وأنما هناك المسمات لشكر التي وجدت أن المجتمع تحول ألى مجتمع الضباع بعد انقراض الاسود فهل كانت لتجرؤ على الظهور فبالأحرى الكلام في التمانينات
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0
33 - said الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:39
المرأة حرة في ختيار ملابسها لكن يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مستوى الثقافي محيط بها لأن حريتها قد تعود عليها بضرر لان مجتمعنا رجالا ونساء لم يصلو بعد إلى ذلك المستوى الفكري الذي يجعلهم يفهمون معنى الحرية لأن الحرية ليست هي الباس بل هي فكر وثقافة
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34 - نبيل الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:41
المغربي او المغربية اما ان يكون حرا او لايكون. الحرية تقتضي المسؤولية. لايمكن ان تستعمرنا الوهابية...ولو انفقت كل ماتعطيها امريكا من البترودولار. اباءنا قالو لنا ان المغرب حتى التمامينات كان حرا منفتحا والكل كان يحترم الاخر! ادا كان هناك مرضى يفعلون اشياء غير اخلاقية فنطلب لهم الشفاء والهداية. نحتاج كل شباتنا كاخوات وصديقات وزوجات وامهات و جدات ونريدهم ان يتمتعوا بكل حقوقهم العالمية حتى لايحسوا باي مركب نقص.
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35 - مراكشي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:42
بدلا من زرع الكراهية فالنحاول زرع المحبة والوءام المثل يقول الفم اللي يقول الزمر يقول التمر. أطلبوا الحب والتحضر لتزول كل المنغصات
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36 - مغريبي دوريجين الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:44
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حاجة بغيتي تعرف واش مزيانة أو خيبة . دير هاد الوصفة هي: أترضاه ﻷختك أترضاه ﻷمك أترضاه لزوجتك أترضاه ﻹبنتك طبعاً ﻻ . الذئاب البشرية.
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37 - تعليق الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:44
لا يزال أناس متخلفين لادين لهم يعيشون عراتا في ادغال إفريقيا ... الحمد لله الدي سترنا والحمد لله الدي أنعم علينا بنعمة الإسلام
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38 - العلوي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:45
هذ المسؤولات عاى هذ الحركة.يظنون أن جميع النساء لا يوجد لذيهن.من يغار عليهن.كما الحال لهن.وأقول لهن إتقين الله في تصرفاتكن
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39 - hamdoune الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:45
المرأة المغربية دائما حزة وأنتم من استعبدها ويوصيها بالتعري حتى أصبحت سلعة رخيصة فحجابها سترا لها ولا ينقص من قيمتها بل يزيدها احتراما
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40 - يوسف الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:46
حشومة عيب و عااااار ان تناقش مثل هته الأمور التي هي في الأصل لا جدال فيها . فجسد المرأة حرمة لا يجب الإعتداء عليهاسواءا باللهس او حتي النظرة فأمرنا لباس اسلامي لا يظهر مفاتنها و محاسنها الا لزوجها و الأسرة. و ستر العورة من الأمور التي امرنا الله سبحانه وتعالى بعدم التهاون فيها ولو قليلا. للأسف اغلبية النساء لا تحترم الدين الإسلامي سواءا باللباس ،العطر ، التبرج و يقولون لماذا التحرش؟؟؟؟؟. اللهم اهدنا صراطك المستقيم و تب علينا و ارحمنا يا ارحم الراحمين
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41 - hossain الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:46
لم يامركن احد الا الله سبحانه تعالى أن لم تستحيي فافعل ما شءت
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42 - لبيب ع الرحيم وادي زم الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:47
العري الفاضح، خير من الزي الفادح.
إنها جاهلية القرن الواحد والعشرين، والتقدم نحو الخلف،
طالما نتحدث عن دكتاتورية الدول ، ونتعامى عن دكتاتورية الشعوب.
إدا منحت الحرية لشعب متخلف فكريا واخلاقيا، فلك أن تتوقع منه، ما لا عين رأت، ولا أدن سمعت.
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43 - يزن الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:47
المراد هنا حرية المرأة أو حرية الوصول إلى المراة؟؟؟؟؟؟
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44 - ياسين الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:48
ارى ان هاته الحركة الفاجرة بدأت تتحرك في اعماقها وبدأت تتيقن ان نضالها سوف يسمع صداه فالمغرب ..فبعد دفاعها على حركة 20فبراير خرجت تدافع عن المعتقلين والان نرى تشجعها في وجه الصحافة والرأي العام المغربي ببت سموم الالحاد وليس العلمانية بل الالحاد واكررها ..
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45 - salem الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:49
" كن رجلا" !! الرجولة غير في التفرعين على العيالات و كن ر جلا وطالب بحقوقك و احتارم الفضاء اللي كتعيش فيه و قرى أو تعلم حرفة و عري على كتاكفك ا لرجولة كتبان ليكم غير في القوالب و الخوا الخاوي
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46 - النور الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:49
لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها .**8
الله ولي الدين امنوا سخرجعم من الظلمات الى النور ***
والدين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات****
*****
ثد افلح المومنون ...........والدين هم لفروجهم حافظون.....******

صدث الله العظيم
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47 - حسن.ق الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:50
يا أيها الرجال الأحرار غضوا من أبصاركم عن الكاسيات العاريات : صوموهم و نخلوهم.. و سننظر لمن سيلبسون المايو و البيكيني أو حتى لا يلبسن شيئا... فالنساهم في تغيير سلوكنا...
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48 - عبدالدائم الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:52
باش تعرفو انه المغربيات يشجعون عن الفساد وعن العري ناضو ضد هاد القضية ديال كن راجل وكن كان فعلن المغرببات يسترو عرضهم وشرهم وكن كانت عندهم اصلن كرامه كن سترو رسهم فالبحور ولكن للأسف هدا هو مجتمع المغربي دائما يشجع عن الفساد بقا فهم الحال علاش يقولو لها ستري راسك واحترمي راسك ولكن الله فوقهم هم من ينقدر على هاؤلاء المفسدات والمفسدين
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49 - مستر واقعي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:52
الناس وصلات و حنى مازال كنتناقشو فالخوا الخاوي. تلبس البيكيني ولا بغات تعارا هديك حياتها و هي حر فيها و زيدون هادو لكعالقو نوضو تناقشو فشيحاجا تفيد هاد البلاد را حنا اكلخ شعب فالعالم رجعنا كنحشمو نقولو حنى مغاربا للناس
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50 - ali الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:52
باز لشي جمعيات .اختزال المرأة في الجسد .المشكل عندنا نحن العرب اننا فعلا نختزل المرأة في جسدها دون النظر الى اشياء اخرى مستواها الثقافي او نسبها او تدينها او او او .يأتي شخص ليقول لنا المراء حرة في لباسها وعليه ستكون حرة في افعالها وحرة في ان تعاشر من تشاء وحر في جميع مناح الحياة .لماذا نذهب بعيدا .لدينا المرأة الغربية والامريكية على الخصوص داءما ما نشاهد في الافلام ان الفتات لا يحق لابويها التدخل في حياتها نجد المراة الأمريكية في الثلتينيات من عمرها حتى الاربعينيات ولم تتزوج بعد لاكنها عاشرة رجالا بلا عدد الى درجة انني اصبحت احتقر المرأة الامريكية .حرة الى ابعد ما تتصور الى درجة فقدان الأنوثة .تجري كالرجل تتعارك بالكمات تسوق الدراجات الكبيرة .لا اريد ان تكون زوجتي شبيهة ب جميس بوند .اريد زوجتي ان تكون لي لا يعرف احدا تفاصيل جسمها الى انا وكذالك انا بالنسبة لها
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51 - تتقلبو على الفتنة الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:52
غريب ما يقع في هذا البلد. لماذا لا يهتم النشطاء أو الكسلاء إلى دخول سوق رأسهم. نريد هاشتاغ ديها فشغلك ولا تهتم بما يفعله الناس. اللي بغا اللباس المحتشم له ذلك واللي بغا المايوه شغلو هاذاك. وديوها فراسكم. اعطيكم مثال: أمس كنت بالسيارة و معي سيدة محترمة و عند وصولنا حاجز للشرطة بدأ الشرطي يمحص في وجوهنا كأننا جءنا من كوكب المريخ. له أن يطلب أوراق السيارة وله أن يفتشها اذا اراد و ليس من حقه ولا من حق أي كان أن يفعل غير ذلك و يدخل في أشياء تخص الأشخاص. وفين بغيتو توصلو هذا البلاد. وديوها ف ....... .
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52 - محمد الزموري الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:54
إن لم تستحي فافعل ما شئت اريد أن أحكي أنه في زمن بعيد عندما كنت أحل ببلدتي لابد أن أزور أو يزورني الجيران في البادية لكن امرأة في سن أمي لم تحضر لتزورني وهذه كانت عادتها فسألت عنها والدتي فخبرتني أنها تعرضت لحروق في جسدها فذهبت أنا وأمي لزيارتها وعند وصولي عندها قامت وعانقتني كأني واحد من أبناءها وعندما استوينا طلبت منها أن أرى الحروق فاستحيت وقالت لي لا يمكنني ياولدي فظننت أن الحروق أصابتها في فرجها أو ما شابه وسألت أمي مرة أخرى أين أصابتها الحروق قالت لي في ساقيها وهنا ناديتها يا خالتي أنت محروقة في ساقيك فقط قالت لي نعم ياولدي أذن أنا مثل ولدك أريني تلك الحروق لكي اذهب للصيدلية لأشتري لك الدواء هنا فقط أريد أن اركز على عفة وحياء هذه المرأة اللتي لا تحب حتى ان تظهر ساقيها فما بالك بارتداء المرأة للمايو ليس أمام الناس وإنما أمام أطفالها الذين سيصبحون رجالا ونساء في المستقبل
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53 - الكوفرات تتكلمن الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:56
عصر الاصنام عاد الى الوجود بعد ان اعتقدنا بماضي الجاهلية، الجسد صنم والعقل كافر ..
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54 - من فرنسا الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:56
المغاربة يتلقون الاخبار ويتبعونها دون اي جهد في التأكد من المعلومة وهذا شيء خطير.اما عن شعار كون راجل بما ان الدولة لا تطبق الشريعه اذن ديها في راسك وكون راجل وصلي الفجر في وقتو .اما بالنسبة التبركيك والله واخا البنت لبس النقاب يبركو فيها.قبل التكلم على الاخرين اولا بدء بنفسك وفيق الصباح وصلي الفجر .
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55 - من المغرب الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:00
يا رجال المغرب وصنعو لينا طيارة سيارة شي سلاح نووي لما تصنعو هذه الاشياء عاد قولو على انفسكم رجال.نهار نطبقو الشريعة عاد نتكلمو على البيكيني.بنادم ممصلي حتى الظهر وباقي يخربق عليا بالبيكيني قوم عمش ما يخدم ما يرمش.
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56 - سوسي حر. الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:00
الو ياجوج و ما جوج ..فين وصلو فالحفير؟؟ الا خاصكم شي تراكس ولا شي واحد احفر معاكم مرحبا...سربيونا خرجو..هنيونا من هاد العجب ليكاين فالبلاد..
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57 - mingo الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:01
تتعدد الحريات ومن بينها الحرية في الباس حيت ان هده الحرية ترتبط بنوع النشاط و محل مزاولته وهنا نحن في الشاطيء و بطبيعة الحال فلباس الشواطئ المعتمد معروف واستعماله بهدا الفضاء مباح وكما ذكرنا فالحريات تتعدد على حد سواء بين الانات و الدكور ومن بين الحريات حق التعبير فلا يمكن منع الدكور من حرية التعبير فمن اعجب بجمال فحقه ان يعلق عليه
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58 - سعيد برادة الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:04
ما أجمل ان يدخل اﻹنسان سوق رأسه ثم يديها في الجهة التي تضره ،التناقض والنفاق واااااااااو
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59 - mouradmeknes الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:05
الي كل الدكور و لا اقول الرجال الان الرجال قليل في زمن المتخنتين وانصاف الرجال الدين يناقشون تعري المراة في البحر اقول لهم انهم متخلفون لاننا مسلمون و لنا دستورنا هو القران ولمن يدعون التفتح ان يدهبوا بتفتحهم الئ الجحيم و الا يسممو ابناءنا فنحن لنا غيرة علئ ابناءنا و ازواجنا
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