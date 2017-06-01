الولوج إلى "خطة العدالة" متاح أمام 299 مغربية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة العدل عن نشر النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، بالموقع الرسمي الإلكتروني للوزراة، وذلك عقب انتهاء مداولات اللجنة المشرفة على المباراة، حيث بلغ عدد الناجحين 800 متبار، منهم 299 من النساء بنسبة 37,38 في المئة.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن مباراة هذه السنة تتميز، لأول مرة في تاريخ المملكة، بفتحها أمام النساء إلى جانب الرجال، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بفتح المجال أمام المرأة لولوج "خطة العدالة".