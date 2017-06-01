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كُتّاب وآراء
الولوج إلى "خطة العدالة" متاح أمام 299 مغربية
الأحد 22 يوليوز 2018 - 02:30
أعلنت وزارة العدل عن نشر النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، بالموقع الرسمي الإلكتروني للوزراة، وذلك عقب انتهاء مداولات اللجنة المشرفة على المباراة، حيث بلغ عدد الناجحين 800 متبار، منهم 299 من النساء بنسبة 37,38 في المئة.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن مباراة هذه السنة تتميز، لأول مرة في تاريخ المملكة، بفتحها أمام النساء إلى جانب الرجال، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بفتح المجال أمام المرأة لولوج "خطة العدالة".