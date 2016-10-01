مبادرة تسعى إلى تمكين المغربيات من أدوار قيادية

هسبريس من الرباط

في إطار مشروع تمكين النساء للقيام بأدوار قيادية في منطقة الشرق الأوسط، أطلقت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، بشراكة مع منتدى الفدراليات، وبدعم من حكومة كندا، منذ شهر ماي الماضي، برنامج تكوين المكونين في ثلاثة أقطاب إقليمية بالمغرب.

وتهدف هذه المبادرة المشتركة بين الأردن والمغرب وتونس إلى تحسين مفهوم مبدأ الحكامة الشاملة لدى الشابات، وتعزيز مهارات القيادة والنوع الاجتماعي، وتمكين النساء والتسويق الاجتماعي.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "الدورات التكوينية استهدفت ثلاثة أقطاب إقليمية، هي قطب منطقة سوس ماسة درعة تافيلالت، وقطب منطقة الشرق وطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، وقطب منطقتي بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي"، مضيفا أن "برنامج التكوين استهدف شبّانا وشابات تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة من ممثلي الجمعيات، كلهم على دراية ومعرفة بالجمعيات والمؤسسات المحلية".

وتزامن هذا المشروع، يضيف البلاغ، "مع تواجد المغرب في الوقت الحالي في نقطة تحول، ثقافياً وسياسياً، إذ لقد اعترف دستور 2011، بدءًا من ديباجته، بالمساواة بين الرجل والمرأة، وكذا في المادة 19 التي تنص على إنشاء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز APALD لتنزيل الدستور على أرض الواقع"، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا أن تصبح التحولات السياسية واقعية، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، حان الوقت لدعم الأجيال القادمة من أجل مجتمع بناء، فالمستقبل بيد هاته الطاقات النسائية الشابة ذوات مسؤولية حقيقية ودور قيادي".

وجاء في البلاغ أنه "من خلال دورها في المجتمع كمنظمة غير حكومية نسائية، ارتأت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، عبر هذا المشروع، تزويد النساء الشابات بالأدوات اللازمة لتعزيز تمكين النساء، ويهدف برنامج تكوين المكونين إلى تمكين المستفيدين من الشبان والشابات من إتقان تقنيات التنشيط لكي يصبحوا فاعلين من أجل التغيير، وقادرين على نقل معرفتهم وإنجازاتهم في مجال الحكامة الشاملة والنوع الاجتماعي والقيادة والتسويق الاجتماعي إلى فعاليات نسائية أخرى مستهدفة في مناطقهم ومدنهم، وتدريب شباب آخرين على تلك القيم نفسها".

ويدخل المشروع، بحسب المصدر ذاته، "في إطار نتيجة مشروع 1000 الذي يستهدف الشمولية في الحكامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا النتيجة المتوسطية 1200 التي تهدف إلى زيادة قدرة النساء والرجال على إشراك المنظمات الحكومية وغير الحكومية بشكل إيجابي والسياسيين في أي برنامج أو نشاط يهدف إلى إشراك المرأة في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي الأخير النتيجة الفورية 1220 التي تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات من أجل التأثير إيجابيا على السياسات والبرامج الخاصة بالقيادة النسائية؛ وذلك لتحقيق الحكامة الشاملة".

يُشار إلى أن "أول ورشة تكوينية عُقدت بالرباط من 14 إلى 16 ماي الماضي، وكانت لفائدة 16 مرشحا ومرشحة من مدن مراكش وآسفي وخنيفرة وبني ملال وخريبكة ومريرت وأزيلال، 75 في المئة منهم من النساء، وحضرت الجلسة الافتتاحية كل من أمينة الحنصالي، منسقة المشروع نائبة رئيسة جمعية جسور، وحياة لهبيلي علمي، مديرة برنامج القيادة للنساء بمنطقة الشرق الأوسط منتدى الفدراليات".

وانعقدت الدورة التكوينية الثانية ما بين 9 و11 يوليوز بمدينة فاس، وأطرت 19 شابا وشابة من مكناس وطنجة وتاوريرت والحسيمة ووجدة وفاس، 42 في المئة منهم من النساء، وجميع المشاركين هم ممثلو الجمعيات والمجالس والمنظمات، فيما مثل فريق جسور كل من بشرى بوشنتوف، أمينة المال، وفاطمة السكاك، نائبة الرئيسة المكلفة بالقرب.

أما الدورة التكوينية الثالثة بمدينة تزنيت المنظمة من 18 إلى 20 يوليوز، فقد ارتكزت على المناهج نفسه، وعرفت مشاركة 27 مستفيدا، من بينهم 52 في المئة من النساء، من مدن أكادير وآيت ملول واشتوكة آيت بها وأرفود والراشيدية والصويرة وإملشيل وكلميم وإنزغان وميدلت وورززات وتارودانت وتنغير وتزنيت، وقد مثلت فاطمة السكاك جمعية جسور، فيما تم تأطير جميع الدورات التدريبية من قبل مدربين خبراء في مختلف المجالات.

وشدد ممثلو جمعية جسور، خلال الدورات الثلاث، على أهمية البرنامج والدور الذي تقوم به الجمعية في دعم ومرافقة الشباب وتطوير مهاراتهم من أجل إبراز دورهم من خلال تعزيز القدرات، فيما أعطت مديرة الدول للبرنامج القيادي للنساء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة شمولية حول المشروع وأهدافه في المغرب، ومحاور الشراكة مع منتدى اتحاد الفدراليات، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية الأخرى المشاركة في البرنامج.