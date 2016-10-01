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كُتّاب وآراء
مغربيات ينزعن الحجاب في الصيف .. حرية إنسان أم إغواء شيطان؟
تعْمَد عدد من المغربيات إلى خلع حجابهن خلال استجمامهن بالشواطئ في فصل الصيف وعند السفر إلى مدن بعيدة؛ وذلك رغبة منهن في "التخفيف" من وطأة الشمس الحارقة، وتلافي التقيد بغطاء الرأس، على أنهن يعدن إلى ارتدائه بعد انصرام الفصل القائظ.
ورصدت جريدة هسبريس حالات مغربيات اخترن التخلي عن الحجاب في الصيف في شواطئ مدن سياحية، إذ اعترفن بأنهن فعلن ذلك لما اعتبرنه "صعوبة في الجمع بين التقيد بارتداء غطاء الرأس وما يلزمه من طقوس وسلوكات، وبين الاستمتاع بمياه البحر، والاستجمام في الصيف".
حرية وانسجام مع الذات
تقول سميرة، التي اختارت هذه السنة قضاء عطلة الصيف في شاطئي مارتيل والمضيق، في تصريحات لجريدة هسبريس، إنها سيدة ارتدت الحجاب منذ بضع سنوات، لكنها في كل مرة يحل الصيف والحر القائظ تزيل غطاء الرأس، خاصة في فترة السفر، لكونه "يجلب لها متاعب صحية كلما اشتدت الحرارة"، وفق تعبيرها.
من جانبها تعترف أم زياد، وهي في عقدها الثالث، في تصريحات لهسبريس، بأنها تتخلى عن "غطاء الرأس" الذي تظهر به طيلة العام في الصيف عند السفر مع زوجها إلى شواطئ البلاد، مسوغة اختيارها هذا بأنه حرية شخصية لا تضر به أي أحد، وبأن تغيير "اللوك" أحيانا ينعش الحياة الزوجية.
وتلتقط الحديثَ سعاد، شابة في ربيعها العشرين، لتقول للجريدة إنها لا تتردد في نزع حجابها في فصل الحر، خاصة عند مباشرة أمواج البحر، معتبرة أنها لا تلتزم كثيرا بوضعه في كل أحوالها، وبالتالي ترى نفسها منطقية مع نفسها عند التخلي عنه للسباحة في الشواطئ، حتى تكون منسجمة أكثر مع جسدها، حسب تعبيرها.
مبررات "المتاعب الصحية" وفرط الحرارة والانسجام مع الذات تجدها سمية، البالغة 43 عاما، "غير منطقية ولا مقنعة، لكون الحجاب عبادة"، موردة أنه يمكن للمرأة الذهاب إلى البحر بغطاء الرأس، كما يمكنها السباحة بالحجاب؛ بل إن غطاء الرأس ـ بحسبها ـ يقيها كثيرا من أضرار العوم ولفحات الشمس.
أبو حفص: الحجاب قرار شخصي
ويوافق الباحث الإسلامي عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ"أبو حفص"، رأي أم زياد ورفيقاتها، مبينا أن "ارتداء الحجاب من عدمه قرار شخصي للمرأة، لا دخل لأحد آخر فيه، وهي حرة في وضعه متى شاءت ونزعه متى شاءت، دون أي إكراه أو وصاية من أي جهة كانت، دينية أو غيرها".
وشدد أبو حفص، في تصريحات لجريدة هسبريس، على أن "للمرأة الحرية في اختيار وضع الحجاب أو نزعه، أو وضعه أحيانا ونزعه أخرى، كما يحصل في الصيف مثلا، حسب قناعاتها واختياراتها وظروفها"، وزاد: "لسنا في حاجة إلى معرفة إن كان لذلك مبرر أو لا".
وذهب المتحدث ذاته إلى أن "نقل قضية الحجاب من المجال الفردي إلى المجال الجماعي يعتبر خطأ فادحا قد يجر إلى عواقب غير محمودة العواقب"، متابعا بأن "الحجاب اختيار وقناعة خاصة، وليس هوية جماعية ولا مظهرا من مظاهر الإيمان أو عدمه"، على حد قوله.
بولوز: استجابة للشيطان
في المقابل يرى محمد بولوز، الباحث في العلوم الشرعية وعضو مركز المقاصد للدراسات والأبحاث، أن "ما يقع لبعض المحجبات بمناسبة الصيف والزيارات العائلية من تساهل في الستر الكامل والوفاء بشروطه هو غفلة وتساهل وضعف أمام اشتداد الحرارة وجاذبية التخفف من اللباس وأجواء الاصطياف والأسفار".
واعتبر بولوز، في تصريحات للجريدة، أن "هذا السلوك رسوب في الاختبار وضعف أمام الهوى واستجابة لخطوات الشيطان، لأن العري محبوب لإبليس في المواطن والمواضع التي يأباها الشرع، وإذا لم يقدر على تزيين العري للمرأة كاملا قنع بما دون ذلك انتظارا لخطوة أخرى في جولة موالية".
واستطرد المتحدث ذاته: "الشيطان يرضى بتجسيم العورة وتجسيدها إذا لم يقدر على كشفها، ويرضى بشفافية الثوب إذا لم يقدر على نزعه، ويقبل استمرار الثوب الصابغ مع إفراغه من مضمونه فيوسوس بالخضوع في القول وميوعة الحركة وتسيب العلاقات، وقد يبدأ بنزع لباس التقوى ليطير قشرة القماش بعده".
وشدد بولوز على أن "الشرع حرم على النساء التبرج في الشتاء والصيف والربيع والخريف، وأمرهن في كل وقت يكن فيه بحضرة الأجانب وغير المحارم، في الدور وخارجها، وفي السفر والحضر، في البر والجو والبحر، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
الحجاب واجب ماشي حرية شخصية .النقاب فيه خلاف و السلام عليكم يا ابوهم حفص
وجب ترك الأمر لعادات البلد الإجتماعية و الثقافية.
اتفق تماما في ما جاء في تعليق الاخت حنان رقم 4
والسلام.
اما قضية اخد رآي ابو حفص فلا داععي
وعلى ابو حفص ان يتقي الله ربه ويعلم بانه ملاقيه ويبتعد على الخوض في الامور الدينية
و هناك فئة من المحجبات ممن لا يتحملن برد الشتاء، يتحجبن فترة البرد،
و ينزعن الحجاب فترة الصيف.
و في نهاية المطاف الحجاب مجرد رسالة تبعثها النساء للمجتمع مفادها : أنا محتشفة، أنا متخلقة، أنا عفيفة.
و معظمن لا أخلاق و لا عفاف و لا شرف، مجرد وسيلة من وسائل أخرى للحصول على زوج ضحية.
الحلال بين والحرام بين وكل إنسان محاسب عند ربه وسيلقى كتابه منشور أمامه يوم القيامه وهذا الشيئ يعيه كل مسلم ..
لفت نظري معلق رقم 12 محمد
يقول بأن الحجاب مصدره شبه الجزيرة العربيه وهو عادات وتقاليد، والذي رفع السماوات بلا عمد بأن الله سيسأل كل مسلمه عن التزامها بالحجاب .. طبعا الحجاب هو النقاب وعند العرب يقولون حجب السحب الشمس يعني أخفتها .. الحجاب ليس تغطية الشعر كما بيفهمه البعض فهذا منديل فقط والحجاب هو النقاب، الله يعين بن آدم على نفسه وعلى فهمه الخاطئ للعقيدة الإسلاميه والتشريع.
داك النوع ليتيلبسوا الحجاب ويحيدوه باش يتبحرو فالصيف باين عليهم إنا نوع ديال البنات إنهم الحجابيات تاتلقاهم وسط العام من الفوق إقرأ وروطانا من الأسفل .تاتلقاهم أغلبيتهم ماتيصليوش وفي الغالب تيديرو الحجاب هي باش يتستروا على فضاءحهم ولا يصيدو شي كانبوا.
ماذا تنتظرون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو لا تزالون في شك وريبة على أن الساعة تقترب رويدا رويدا !!!!!!!!!!!
اسمعوا من قال عنهم نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يتحدثون.....قال عنهم: "الرويبضة"
سترك يارب. الرويبضة يفتون في الدين.
تحية للمتدخل "بولوز" وتحية أيضا لأخواتنا القابضات على عفتهن ودينهن....حفظكن الله من شياطين الإنس والجن وبارك فيكن.
شكرا هسبريس وعيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية.
كل يرى عمله يوم القيامة ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر وكل يجازى على عمله
نحن في الدنيا في اختبار ويوم القيامة يوم الجزاء
فطوبى لمن قدم خيرا لآخرته
اهتموا باموركم والتفتوا للمشاكل الاساسية ودعكم من التفاهات.
الاترون اننا لازلنا لم نحل مشاكلنا كيف سنستقبل الموسم الدراسي والعيد وغيره
تركتم كل شيء ونظرتم الى فقط لماذا تركت النساء غطاء الراس يا اخي زوجها قبل بذلك وهي مقتنعة بذلك والمحاسبة والعقاب والغفران لرب العالمين فلماذا البشر لا يغفرون ويهتمون بشؤونهم قبل ان تشير باصبعك للغير حاسب نفسكهل اديت واجبك الديني كما ينبغي ؟
ستقول ذاك بيني وبيم ربي اذن نفس الشيء ؟؟؟