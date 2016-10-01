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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | مغربيات ينزعن الحجاب في الصيف .. حرية إنسان أم إغواء شيطان؟

مغربيات ينزعن الحجاب في الصيف .. حرية إنسان أم إغواء شيطان؟

مغربيات ينزعن الحجاب في الصيف .. حرية إنسان أم إغواء شيطان؟
هسبريس ـ عبد المغيث جبران
السبت 18 غشت 2018 - 23:00

تعْمَد عدد من المغربيات إلى خلع حجابهن خلال استجمامهن بالشواطئ في فصل الصيف وعند السفر إلى مدن بعيدة؛ وذلك رغبة منهن في "التخفيف" من وطأة الشمس الحارقة، وتلافي التقيد بغطاء الرأس، على أنهن يعدن إلى ارتدائه بعد انصرام الفصل القائظ.

ورصدت جريدة هسبريس حالات مغربيات اخترن التخلي عن الحجاب في الصيف في شواطئ مدن سياحية، إذ اعترفن بأنهن فعلن ذلك لما اعتبرنه "صعوبة في الجمع بين التقيد بارتداء غطاء الرأس وما يلزمه من طقوس وسلوكات، وبين الاستمتاع بمياه البحر، والاستجمام في الصيف".

حرية وانسجام مع الذات

تقول سميرة، التي اختارت هذه السنة قضاء عطلة الصيف في شاطئي مارتيل والمضيق، في تصريحات لجريدة هسبريس، إنها سيدة ارتدت الحجاب منذ بضع سنوات، لكنها في كل مرة يحل الصيف والحر القائظ تزيل غطاء الرأس، خاصة في فترة السفر، لكونه "يجلب لها متاعب صحية كلما اشتدت الحرارة"، وفق تعبيرها.

من جانبها تعترف أم زياد، وهي في عقدها الثالث، في تصريحات لهسبريس، بأنها تتخلى عن "غطاء الرأس" الذي تظهر به طيلة العام في الصيف عند السفر مع زوجها إلى شواطئ البلاد، مسوغة اختيارها هذا بأنه حرية شخصية لا تضر به أي أحد، وبأن تغيير "اللوك" أحيانا ينعش الحياة الزوجية.

وتلتقط الحديثَ سعاد، شابة في ربيعها العشرين، لتقول للجريدة إنها لا تتردد في نزع حجابها في فصل الحر، خاصة عند مباشرة أمواج البحر، معتبرة أنها لا تلتزم كثيرا بوضعه في كل أحوالها، وبالتالي ترى نفسها منطقية مع نفسها عند التخلي عنه للسباحة في الشواطئ، حتى تكون منسجمة أكثر مع جسدها، حسب تعبيرها.

مبررات "المتاعب الصحية" وفرط الحرارة والانسجام مع الذات تجدها سمية، البالغة 43 عاما، "غير منطقية ولا مقنعة، لكون الحجاب عبادة"، موردة أنه يمكن للمرأة الذهاب إلى البحر بغطاء الرأس، كما يمكنها السباحة بالحجاب؛ بل إن غطاء الرأس ـ بحسبها ـ يقيها كثيرا من أضرار العوم ولفحات الشمس.

أبو حفص: الحجاب قرار شخصي

ويوافق الباحث الإسلامي عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ"أبو حفص"، رأي أم زياد ورفيقاتها، مبينا أن "ارتداء الحجاب من عدمه قرار شخصي للمرأة، لا دخل لأحد آخر فيه، وهي حرة في وضعه متى شاءت ونزعه متى شاءت، دون أي إكراه أو وصاية من أي جهة كانت، دينية أو غيرها".

وشدد أبو حفص، في تصريحات لجريدة هسبريس، على أن "للمرأة الحرية في اختيار وضع الحجاب أو نزعه، أو وضعه أحيانا ونزعه أخرى، كما يحصل في الصيف مثلا، حسب قناعاتها واختياراتها وظروفها"، وزاد: "لسنا في حاجة إلى معرفة إن كان لذلك مبرر أو لا".

وذهب المتحدث ذاته إلى أن "نقل قضية الحجاب من المجال الفردي إلى المجال الجماعي يعتبر خطأ فادحا قد يجر إلى عواقب غير محمودة العواقب"، متابعا بأن "الحجاب اختيار وقناعة خاصة، وليس هوية جماعية ولا مظهرا من مظاهر الإيمان أو عدمه"، على حد قوله.

بولوز: استجابة للشيطان

في المقابل يرى محمد بولوز، الباحث في العلوم الشرعية وعضو مركز المقاصد للدراسات والأبحاث، أن "ما يقع لبعض المحجبات بمناسبة الصيف والزيارات العائلية من تساهل في الستر الكامل والوفاء بشروطه هو غفلة وتساهل وضعف أمام اشتداد الحرارة وجاذبية التخفف من اللباس وأجواء الاصطياف والأسفار".

واعتبر بولوز، في تصريحات للجريدة، أن "هذا السلوك رسوب في الاختبار وضعف أمام الهوى واستجابة لخطوات الشيطان، لأن العري محبوب لإبليس في المواطن والمواضع التي يأباها الشرع، وإذا لم يقدر على تزيين العري للمرأة كاملا قنع بما دون ذلك انتظارا لخطوة أخرى في جولة موالية".

واستطرد المتحدث ذاته: "الشيطان يرضى بتجسيم العورة وتجسيدها إذا لم يقدر على كشفها، ويرضى بشفافية الثوب إذا لم يقدر على نزعه، ويقبل استمرار الثوب الصابغ مع إفراغه من مضمونه فيوسوس بالخضوع في القول وميوعة الحركة وتسيب العلاقات، وقد يبدأ بنزع لباس التقوى ليطير قشرة القماش بعده".

وشدد بولوز على أن "الشرع حرم على النساء التبرج في الشتاء والصيف والربيع والخريف، وأمرهن في كل وقت يكن فيه بحضرة الأجانب وغير المحارم، في الدور وخارجها، وفي السفر والحضر، في البر والجو والبحر، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - salem السبت 18 غشت 2018 - 23:08
يقول المثل المغربي «طلي و ما تحشميش او لا حشمي و ما طليش» الانسان السوي هو اللي يتخد موقف عن قناعة ماشي يلعب مع اهواء الناس و ضغط المجتمع. الصدق في القول والتصرفات اهم بكثير من نوعية اللباس.
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54
2 - عبد الله السبت 18 غشت 2018 - 23:11
بما أنها مسلمة فهذا ليس حرية أو استجماما وإنما هو اتباع للهوى ورغبات النفس وإرضاء لأعين المجتمع وفوق ذلك استجابة للشيطان ..
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57
3 - الغزيويني السبت 18 غشت 2018 - 23:11
غير ليدار شي حاجة يسبيها فالشيطان مسكين ههه
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-25
4 - حنان السبت 18 غشت 2018 - 23:17
إن كانت المرأة غير قادرة على احترام ضوابط الحجاب الشرعي فلا داعي لها بارتدائه أصلا,حتى تتفادى النفاق مع نفسها وغيرها.
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77
5 - بوزبايل السبت 18 غشت 2018 - 23:21
السترة مزيانة ولكن ماشي غي السترة باش تبيع سلعتك. ماشي غيلبغات تزرب بشي راجل تنوض تمتل فيلم دلحجاب. السترة اقتناع بأوامر دينية اقرها الشرع . التزام اخلاقي ماشي ليعندها الماج والنخل فشعرها تسترو بالدرة بالسبنية بالفولار . لا خصها تسترو واخا يكون حرير. وزيد وزيد أحميد. السترة فاللباس والفم والعرض.
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17
6 - تخصيص شواطيء للنساء السبت 18 غشت 2018 - 23:22
من حق امهاتنا و ز وجاتنا و بناتنا و اخواتنا و عماتنا و خالاتنا و حتى جداتنا الاستمتاع بمياه البحر لدلك من المفيد جدا تخصيص شواطيء للنساء للتخفيف عنهن ليشعرن بالسعادة و الاستمتاع بالعطلة الصيفية بعيدا عن عيون ااحضاية .
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28
7 - السوسي السبت 18 غشت 2018 - 23:23
ملي القضية فيها أبو حفص راه باين البلان .ههههههه
الحجاب واجب ماشي حرية شخصية .النقاب فيه خلاف و السلام عليكم يا ابوهم حفص
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12
8 - mohamed السبت 18 غشت 2018 - 23:24
انا استغرب لمادا في الدول المتقدمة النساء والفتيات يذهبون إلى البحر شبه عاريات ولا واحد ينتبه لهم أو يعاكسهم . فقط في الدول المتخلفة وبالأخص في بلداننا العربية لا يمكن اللنساء أو الفتيات يعيشون أحرار بدون متابعة كانو في الشارع أو في الشاطئ أو في أي مكان. الحجاب هو غطاء على الشعر فقط . فهل شعر المرأة عورة لكي يعشقها الرجل فقط من أجل الشعر ؟؟؟ أفكار لا تفهم ابدا في عصرنا هادا
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-11
9 - fati السبت 18 غشت 2018 - 23:24
لاحول ولاقوة الا بالله . يخشون الناس ولايخشوم رب الناس . اللهم استرنا ولا تفضحنا
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32
10 - سوسية السبت 18 غشت 2018 - 23:24
حرية شخصية وكل واحد حر فحياته وما عند حتى واحد ادخل فشي حد اخر كل واحد بينه وبين ربه. كون كنا تندوها فسوق راسنا كون كان المغرب بخيييير.
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-15
11 - حرية انسان السبت 18 غشت 2018 - 23:25
مغاربة ينزعون السراويل ويلبسون شورطات حرية انسان ام اغواء شيطان?لم لا تطرحون السؤال عن لباس الذكور?لم هذا التركيز والهوس بلباس المواطنات?اللباس اسلوب حياة حرية شخصية انت تطول اللحية وتقصر السروال وتتشبه بالافغان انت حر الاخر يحب الموسيقى والرقص واللباس العصري هو حر المغربي ليس ضروريا ان يكون استنساخا لمغربي اخر دينا وتفكيرا ولباسامن لا تريد ان تتغلف هي حرة بدل الهوس بمستقبل في القبور والتدخل في شؤون البشر ركزوا في حياتكم وارتقوا قليلا في تصرفاتكم المراةمواطنة مثلك هي حرة مثلك لقد ولى زمن ملكات اليمين والجواري
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-1
12 - محمد السبت 18 غشت 2018 - 23:26
"الحجاب" ليس فرضا دينيا و إنما من أعراف و تقاليد سكان شبه جزيرة العرب، و كان خاصا بالسيدات الحرات و ممنوعا على الإماء أي النساء المملوكات.
وجب ترك الأمر لعادات البلد الإجتماعية و الثقافية.
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-31
13 - Lalla leila السبت 18 غشت 2018 - 23:26
رفع الإسلام بالحجاب شأن وذوق المجتمع الإسلامي، فالحجاب تطهير للمجتمع بأسره، ورفع للأمة إلى مراقي الطهر والعفاف، وإبعاده عن طريق الشهوة الحيوانية، والنظرة الغريزية للجمال التي تنظر للمرأة على أنّها فريسةٌ، وتطاردها بالنظرة المحرمة، وتختال في غيِّها لتنال من المرأة بدعوى تحرُّرها؛ لتستغلّ المرأة بكل شهوانيةٍ متدنيّة، بينما الحجاب هو الحرية الحقيقية، فجمال الحشمة هو الجمال الحقيقي، الطاهر، النظيف، الشريف، العفيف الذي يحفظ للمرأة كرامتها ومكانتها البشرية، ويحفظ المجتمع بأسره؛ بحفظه للمرأة التي هي نواة المجتمع؛ زوجةً، وابنةً، وأختاً، وأمّاً، ومربيّة. ورد الكلام عن الحجاب في القرآن الكريم والسنة النبوية في عدة سور ومواضع، منها: قال تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ منها.صدق الله العظيم
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10
14 - noureddine noureddine السبت 18 غشت 2018 - 23:32
الحجاب عبادة ومن العلاما ت الظاهرة لتدين المرأة وليس عادة او موضة ولكن حسن الاختيار.... اما نحن معشر الرجال فامرنا بغض البصر
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2
15 - الشعا السبت 18 غشت 2018 - 23:33
و الى متعرتش و مشات البحر لمن مسكينة هتوري جسدها و مفاتنها و شكون هيحس بها و بانوثتها...او سيشوار شكون هيبق يديرو الى دارت الحجاب...خاص الضرب عل الشعة...متلكم معقدين يا ناس
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-6
16 - amek السبت 18 غشت 2018 - 23:35
السؤال الذي يطرح نفسه بكثير في مثل هذه المواقف، من يحق له ومن لا يحق له الحكم؟ مما لاشك فيه أن الحكم لله وحده لا شريك له أما العبد فل يهتم ويحاسب ذاته لاغير
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9
17 - Samir r السبت 18 غشت 2018 - 23:36
هناك من ترتدي الحجاب ليحميها من الصقيع او لحمل الهاتف النقال على مستوى الاذن
اتفق تماما في ما جاء في تعليق الاخت حنان رقم 4
والسلام.
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3
18 - مغربي السبت 18 غشت 2018 - 23:41
اللهم ان هذا منكر.. من حرية التعبير الى حرية الجسد ، الى حرية الضمير ، الى الفساد فجميع مجالات الحياة، ثم الى الهاوية والظلم (الغريزة تحكم) .. زمن غريب من فترة زمن المغرب الجميل.. الرجال تائهون في الأرض والنساء يصلن بلا حسيب وكأن الدنيا سخرت لهن.. إن الله يفعل ما يريد
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-6
19 - Mostafa samyh السبت 18 غشت 2018 - 23:43
الحجاب فرض فرضه الشرع على النساء المؤمنات الحافظات لحدود الله
اما قضية اخد رآي ابو حفص فلا داععي
وعلى ابو حفص ان يتقي الله ربه ويعلم بانه ملاقيه ويبتعد على الخوض في الامور الدينية
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-4
20 - مواطن مغربي السبت 18 غشت 2018 - 23:47
إذا كنا مسلمين ونريد الحقيقة فعلينا الرجوع إلى الكتاب والسنة الحلال بين والحارم بين
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1
21 - أستاذ الإجتماعيات السبت 18 غشت 2018 - 23:48
الكل يعرف أن معظم المحجبات يملك شعرا قبيحا خشنا، يخفينه تحت ثوب، خصوصا من لها وجه جميل، تتعمد إخفاء شعرها الأشعث.
و هناك فئة من المحجبات ممن لا يتحملن برد الشتاء، يتحجبن فترة البرد،
و ينزعن الحجاب فترة الصيف.
و في نهاية المطاف الحجاب مجرد رسالة تبعثها النساء للمجتمع مفادها : أنا محتشفة، أنا متخلقة، أنا عفيفة.
و معظمن لا أخلاق و لا عفاف و لا شرف، مجرد وسيلة من وسائل أخرى للحصول على زوج ضحية.
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1
22 - Elbouhali السبت 18 غشت 2018 - 23:50
عجيب امر بعض المغاربة يعتقدون أن الغرب متقدم خصوصا في الحرية الجنسية وما جاورها والله العظيم اكبر مكبوتين هم الغرب نساءهم ورجالهم بحكم معيشتي معهم والله يشتكون من هده الحرية خصوصا هنا في فرنسا اقسم بالله الدي رايته وسمعته وناقشت معهم انهم يشتكون تحية للرجال افريقيا خصوصا السينغال ومالي ونعم حرصهم على نساءهم
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0
23 - محمد سعيد KSA السبت 18 غشت 2018 - 23:53
السلام عليكم

الحلال بين والحرام بين وكل إنسان محاسب عند ربه وسيلقى كتابه منشور أمامه يوم القيامه وهذا الشيئ يعيه كل مسلم ..

لفت نظري معلق رقم 12 محمد
يقول بأن الحجاب مصدره شبه الجزيرة العربيه وهو عادات وتقاليد، والذي رفع السماوات بلا عمد بأن الله سيسأل كل مسلمه عن التزامها بالحجاب .. طبعا الحجاب هو النقاب وعند العرب يقولون حجب السحب الشمس يعني أخفتها .. الحجاب ليس تغطية الشعر كما بيفهمه البعض فهذا منديل فقط والحجاب هو النقاب، الله يعين بن آدم على نفسه وعلى فهمه الخاطئ للعقيدة الإسلاميه والتشريع.
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-1
24 - الاستاذ السبت 18 غشت 2018 - 23:53
كايبقاو في اكثر المعلقين والمعجبين لانهم سذج ينقادون ويلتهمون بعفوية كل ما يقدم لهم من اخبار دون انتقاد من يقدمها انهم يفرضون على القارئ لونهم الذي يريدون ان يصبغوا به المجتمع من خلالنوع المقال وطريقة التناول والمرفقات من الصور التي تعد ابلغ في الصباغة باللون المفر.وض على القارئ اكثرمن الف مقال ولكن متى يتفطن القارئ والمعلق والمعجب!!!؟
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-1
25 - Abdoul السبت 18 غشت 2018 - 23:54
Il l'ont déjà dit avant nous. L'habit ne fait pas le moine. Chacun s'habille comme bon lui semble. Et cessons de discuter des bêtises de ce genre si on veut évoluer et avancer.
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1
26 - الحجاب فريضة اخوانية السبت 18 غشت 2018 - 23:56
الحجاب فريضة اخوانية ولا علاقة له بالدين logo او راية من رايات انتشار الاسلام السياسي .سؤالي للسيد بولوز :الم تكن زميلتك في الجماعة الواعظة فاطمة النجارمغطاة الرأس?الم يكن بنحماد طويل اللحية ?هل تقاس الاخلاق باللباس?قولك ان ابليس يشجع على التعري:لماذاعورة الامة اسلاميا من السرة الى الركبة?لماذا كان عمر يضرب الامة اذا غطت جسدها?هل كان يساعد الشيطان?اية الجلاليب لا تعني الحجاب :في سياقها التاريخي جاءت عندما كان بعض صعاليك البيداء يختبؤون وراءالنخيل لمشاهدة نساء النبي وهن يقضين حاجتهن في الخلا ء الجلابيب للتمييز فقط وكان يمنع منعا قاطعا ان تلبس الجواري ما يغطي اجسادهن .هل تظن ان خالق المجرات سينزعج من خصلة شعر اوساق تتشمس لتاخذ Viamin Dولا يزعجه منظر اطفال جوعى?العقل مجان استعملوه
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1
27 - أيمن الرباطي السبت 18 غشت 2018 - 23:56
السلام عليكم
داك النوع ليتيلبسوا الحجاب ويحيدوه باش يتبحرو فالصيف باين عليهم إنا نوع ديال البنات إنهم الحجابيات تاتلقاهم وسط العام من الفوق إقرأ وروطانا من الأسفل .تاتلقاهم أغلبيتهم ماتيصليوش وفي الغالب تيديرو الحجاب هي باش يتستروا على فضاءحهم ولا يصيدو شي كانبوا.
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28 - شقيف الحي المحمدي الأحد 19 غشت 2018 - 00:01
على ما تضحكون ؟؟؟؟
ماذا تنتظرون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو لا تزالون في شك وريبة على أن الساعة تقترب رويدا رويدا !!!!!!!!!!!
اسمعوا من قال عنهم نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يتحدثون.....قال عنهم: "الرويبضة"
سترك يارب. الرويبضة يفتون في الدين.
تحية للمتدخل "بولوز" وتحية أيضا لأخواتنا القابضات على عفتهن ودينهن....حفظكن الله من شياطين الإنس والجن وبارك فيكن.
شكرا هسبريس وعيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية.
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29 - الدين النصيحة الأحد 19 غشت 2018 - 00:03
كل نفس بما كسبت رهينة...
كل يرى عمله يوم القيامة ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر وكل يجازى على عمله
نحن في الدنيا في اختبار ويوم القيامة يوم الجزاء
فطوبى لمن قدم خيرا لآخرته
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30 - مغربية الأحد 19 غشت 2018 - 00:04
امور الحجاب ونوابا البشر اتركوها لرب العباد فهو الوحيد من له الحق بمحاسبة الناس .
اهتموا باموركم والتفتوا للمشاكل الاساسية ودعكم من التفاهات.

الاترون اننا لازلنا لم نحل مشاكلنا كيف سنستقبل الموسم الدراسي والعيد وغيره
تركتم كل شيء ونظرتم الى فقط لماذا تركت النساء غطاء الراس يا اخي زوجها قبل بذلك وهي مقتنعة بذلك والمحاسبة والعقاب والغفران لرب العالمين فلماذا البشر لا يغفرون ويهتمون بشؤونهم قبل ان تشير باصبعك للغير حاسب نفسكهل اديت واجبك الديني كما ينبغي ؟
ستقول ذاك بيني وبيم ربي اذن نفس الشيء ؟؟؟
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31 - عبداللطيف الأحد 19 غشت 2018 - 00:05
كفاية من الكذب و الاخذ في اعراض الناس.
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