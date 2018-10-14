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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | احتفاء تجمّعيّ بتضحيات المرأة في جماعة المعادنة

احتفاء تجمّعيّ بتضحيات المرأة في جماعة المعادنة

احتفاء تجمّعيّ بتضحيات المرأة في جماعة المعادنة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 11:23

احتفت منظمة المرأة التجمعية في جهة بني ملال خنيفرة باليوم الوطني للمرأة المغربية من خلال عقد لقاء تواصلي، تحت شعار "لا تنمية بدون امرأة"، استهدف مجموعة من النسوة القرويات بدوار أولاد عياد، التابع للجماعة القروية المعادنة بإقليم خريبكة، وحضره أعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة.

وقالت حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن "المنظمة وضعت استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع متضامن ومتوازن من أجل التغلب على المشاكل والصعوبات التي تعترض المرأة القروية"، مضيفة أن "المرأة المغربية عموما، والقروية بشكل خاص، تلعب دورا طلائعيا في كل المجالات".

وأكدت غزيل، بحضور فعاليات جمعوية وأعضاء مجموعة من التعاونيات، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار مستعد لمساندة النساء القرويات، من خلال مساعدتهن على إنشاء تعاونيات من شأنها المساهمة في تحسين أوضاعهن الاجتماعية والأسرية".

وبعد تقديم مجموعة من المداخلات من طرف عدد من القرويات، تطرقن فيها إلى المشاكل التي يعشنها، خرجت المشاركات في اللقاء بتوصيات، من ضمنها "ضرورة مواكبة المرأة القروية وتأطيرها"، و"تنظيم قوافل طبية"، و"توفير ومواكبة المشاريع المدرة للدخل، خاصة في المجال الفلاحي والصناعة التقليدية".

وعرف اللقاء تقديم عروض لفن عبيدات الرمى، وتوزيع بعض الهدايا على النساء النشيطات بالمنطقة، وتوزيع عدد من المحفظات المدرسية على أبناء النسوة المشاركات في اللقاء، وتوزيع كتب حول "مسار الثقة" من أجل تمكين النساء من فرصة الاطلاع على برنامج الحزب.

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