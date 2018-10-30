سفارة مصر بالرباط تستعرض قصص نجاح نسائية‎

هسبريس من الرباط

نظّمت سفارة مصر بالرباط ندوة بالمكتبة الوطنية بالرباط لعرض كتاب "بنات النيل.. نساء مصريات غيّرن عالمهن"، الذي يستعرض قصص نجاح شخصيات مصرية نسائية بارزة حققن نجاحا دوليا، بحضور أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب وعدد من المشاركات في إعداد الكتاب إضافة إلى عدد من المثقفين والمهتمين بقضايا المرأة في المغرب.

وأكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالرباط، في كلمة له، أن الندوة هي جزء من جهود متواصلة تهدف إلى تعزيز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية، وكسر الصورة النمطية حول المرأة المصرية من خلال نشر الوعي بالرائدات المصريات اللاتي حققن نجاحا دوليا بارزا، وتقديم نماذج إيجابية للأجيال الجديدة لحثها على مواصلة الجهود لتحقيق أهدافها والتغلب على العقبات التي قد تواجهها.

وأضاف السفير أن الندوة تسعى إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة للمرأة المصرية التي أغفلتها وسائل الإعلام، حيث يتناول تجارب ثمان وثلاثين من النساء الرائدات اللاتي حققن إنجازات في مختلف المهن والمجالات، وتعكس تجاربهن العديد من الدروس المستفادة والتفاصيل المثيرة للاهتمام والأحداث التاريخية في مصر وأجزاء أخرى من العالم منهم.

ومن النساء اللواتي تطرق لهن الكتاب نذكر هالة السعيد، وزيرة التخطيط في مصر؛ وسحر السلاب، الحاصلة على لقب "الأقوى تأثيرًا" على مستوى الشرق الأوسط وفقًا لمجلة "أرابيان بيزنس"؛ وسونيا أبادير رمزي، الخبير بمنظمة اليونسكو؛ ونيرة أمين، التي شغلت العديد من المناصب القيادية بمجال البنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ والمهندسة مديحة المهيلمي قطب، الخبيرة في الطاقة النووية بكندا؛ ومنى مكرم عبيد، التي عملت خبيرة بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سابقاً؛ وعزة فهمي، خبيرة ومصممة المجوهرات العالمية؛ وسهير قنصوه، المستشارة في التخطيط الإنمائي بالأمم المتحدة؛ وسامية سبنسر، صاحبة الفكرة ومحررة الكتاب وتعمل كأستاذة للغة الفرنسية بجامعة أوبرن بولاية ألاباما الأمريكية.

وقالت سامية سبنسر إن فكرة الكتاب فرضت نفسها بعد أن أساءتها الصورة النمطية التي يروجها الإعلام الغربي عن المرأة المصرية سواء بقصد أو بدون قصد، وهي صورة غير صحيحة، وأنها فكرت في إعداد الكتاب باللغة الإنجليزية لمواجهة ذلك، مشيرة إلى أن أول ثلاث عميدات لكليات الهندسة في الولايات المتحدة وكندا كنّ مصريات، وأول مرأة متخصصة في العلوم الجوية والفضائية في الولايات المتحدة كانت مصرية.

وأجمع الحاضرون بالندوة على أهمية تعميم تلك التجربة في البلاد العربية الأخرى؛ ومنها دول المغرب العربي، لتبادل التجارب والخبرات في مجال تمكين المرأة ودورها المهم كشريك رئيسي في التنمية، وإلقاء الضوء على كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها المرأة العربية والتي يرتبط بعضها بالصورة النمطية السائدة عنها؛ وأهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في التعريف بالتجارب النسائية العربية الناجحة والجادة في المجتمع لكسر الصورة السلبية التي تعد جزءا من الثقافة الاستهلاكية وغير الجادة بالمجتمع العربي، إضافة إلى إعطاء المثل والحافز للنشء من خلال تقديم نماذج إيجابية للأجيال الجديدة لحثها على مواصلة الجهود لتحقيق أهدافها والتغلب على الصعوبات؛ وهو ما يعزز دور المرأة العربية في نهوض مجتمعها وتقدمه.