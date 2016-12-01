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كُتّاب وآراء
الرحوي تشيد بإحداث هيئة برلمانية للمرأة المغربية
قالت ليلى الرحوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، إن المغرب "من البلدان الرائدة على مستوى المنطقة في إحداث هيئة برلمانية تعنى بموضوع المرأة، حيث نص النظام الداخلي لمجلس النواب على إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية".
كما ثمنت الرحوي، خلال استقبالها من لدن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الخميس بمقر المجلس، التعاون القائم مع مجلس النواب في مختلف القضايا التي تهم النهوض بأوضاع المرأة بالمملكة المغربية، مستعرضة على الخصوص مختلف المشاريع التي تم إطلاقها مع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب.
كما أطلعت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي رئيسَ مجلس النواب على برنامج تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، وأوضحت أنه "سيتم في هذا الصدد تنظيم العديد من التظاهرات التي تهدف إلى التحسيس والتعريف بأهمية القضاء على العنف الذي تعاني منه العديد من النساء والفتيات".
من جهته، أعرب المالكي عن الاستعداد الكامل للمساهمة في كل المبادرات الهادفة للقضاء على العنف ضد المرأة. وذكر في السياق ذاته بمصادقة البرلمان المغربي، بداية السنة، على مشروع القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مجددا الإشادة بجهود مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب في التعاطي مع قضايا المرأة.